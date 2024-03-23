القوات الروسية تحسن مواقعها في اتجاهين على خطوط المواجهة
11:29 GMT 23.03.2024 (تم التحديث: 11:37 GMT 23.03.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن الجيش الروسي حسن مواقعه في اتجاهين جنوب دونيتسك وأفدييفكا.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في اتجاه أفديفكا، اتخذت القوات الروسية إجراءات نشطة لمواقع أكثر فائدة وهزمت مجموعات من القوى العاملة ومعدات المشاة الآلية رقم 59، والألوية الآلية رقم 23، والثالث والخمسين من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نتيلوفو، أومانسكوي، أوشيريتينو، وتوريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت الدفاع : "تم صد 12 هجومًا مضادًا من قبل الوحدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكوي، وسيمينوفكا، وأورلوفكا، وتونينكو، وبيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشارت إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 350 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وخمس مركبات، ومدفع تشكي الصنع من طراز "DANA" ومدفع "دي-20" و مدفع "غفوذديكا" و مدفع "أم 1119" أمريكي الصنع".
وبحسب البيان فإن "في اتجاه جنوب دونيتسك، قامت القوات الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وهزمت تشكيلات المشاة الآلية رقم 58 واللواء الآلي رقم 72 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوروزاينو وماكروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ووفقا للدفاع فإن "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 65 عسكريا وثلاث مركبات".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.