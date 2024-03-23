https://sputnikarabic.ae/20240323/القوات-الروسية-تعلن-تحرير-بلدة-كراسنوي-على-محور-دونيتسك--1087296252.html
القوات الروسية تعلن تحرير بلدة كراسنوي على محور دونيتسك
القوات الروسية تعلن تحرير بلدة كراسنوي على محور دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وحدات من القوات الروسية حررت بلدة كراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحسنت الوضع التكتيكي على طول الحافة الأمامية. 23.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-23T11:34+0000
2024-03-23T11:34+0000
2024-03-23T11:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، بلدة كراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحسنت الوضع التكتيكي على طول الحافة الأمامية، وصدت القوات الروسية 4 هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، القوى العاملة والمعدات للواء الميكانيكي الأوكراني 32، وصدت 3 هجمات للقوات الأوكرانية بالقرب من منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف". وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 171 طائرة أوكرانية مسيرة، و29 صاروخا من طراز "هيمارس" و"فامبير".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا
القوات الروسية تعلن تحرير بلدة كراسنوي على محور دونيتسك
11:34 GMT 23.03.2024 (تم التحديث: 11:57 GMT 23.03.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وحدات من القوات الروسية حررت بلدة كراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحسنت الوضع التكتيكي على طول الحافة الأمامية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، بلدة كراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحسنت الوضع التكتيكي على طول الحافة الأمامية، وصدت القوات الروسية 4 هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 200 عسكري، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و8 مركبات، وراجمة صواريخ من طراز "غراد".
وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، القوى العاملة والمعدات للواء الميكانيكي الأوكراني 32، وصدت 3 هجمات للقوات الأوكرانية بالقرب من منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 20 جنديا، و3 مركبات، ومدفع من طراز "قيصر" فرنسي الصنع، وراجمة صورايخ من طراز "غراد".
وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 171 طائرة أوكرانية مسيرة، و29 صاروخا من طراز "هيمارس" و"فامبير".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.