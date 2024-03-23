عربي
بوتين يخاطب المواطنين الروس بعد الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي"... فيديو
Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240323/القوات-الروسية-تعلن-تحرير-بلدة-كراسنوي-على-محور-دونيتسك--1087296252.html
القوات الروسية تعلن تحرير بلدة كراسنوي على محور دونيتسك
القوات الروسية تعلن تحرير بلدة كراسنوي على محور دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وحدات من القوات الروسية حررت بلدة كراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحسنت الوضع التكتيكي على طول الحافة الأمامية. 23.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-23T11:34+0000
2024-03-23T11:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085525554_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_17e01b4ed83c6ae5b85d9502d090ac28.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، بلدة كراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحسنت الوضع التكتيكي على طول الحافة الأمامية، وصدت القوات الروسية 4 هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، القوى العاملة والمعدات للواء الميكانيكي الأوكراني 32، وصدت 3 هجمات للقوات الأوكرانية بالقرب من منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف". وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 171 طائرة أوكرانية مسيرة، و29 صاروخا من طراز "هيمارس" و"فامبير".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240323/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-في-اتجاهين-على-خطوط-المواجهة-1087296114.html
https://sputnikarabic.ae/20240323/الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-12-مسيرة-أوكرانية-فوق-الأراضي-الروسية--1087282611.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085525554_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_ab7b47949232efd3f45f88ab9f0e12d6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تعلن تحرير بلدة كراسنوي على محور دونيتسك

11:34 GMT 23.03.2024 (تم التحديث: 11:57 GMT 23.03.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورتم الاستيلاء على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي.
تم الاستيلاء على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وحدات من القوات الروسية حررت بلدة كراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحسنت الوضع التكتيكي على طول الحافة الأمامية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، بلدة كراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحسنت الوضع التكتيكي على طول الحافة الأمامية، وصدت القوات الروسية 4 هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 200 عسكري، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و8 مركبات، وراجمة صواريخ من طراز "غراد".

القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن مواقعها في اتجاهين على خطوط المواجهة
11:29 GMT
وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، القوى العاملة والمعدات للواء الميكانيكي الأوكراني 32، وصدت 3 هجمات للقوات الأوكرانية بالقرب من منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 20 جنديا، و3 مركبات، ومدفع من طراز "قيصر" فرنسي الصنع، وراجمة صورايخ من طراز "غراد".
وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 171 طائرة أوكرانية مسيرة، و29 صاروخا من طراز "هيمارس" و"فامبير".
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يعترض 12 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
04:43 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... بوتين يوجه كلمة إلى الشعب الروسي12:46 GMTПоследствия удара по больнице Аль-Ахли в Газе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. أكثر من 100 قتيل داخل مجمع الشفاء الطبي08:51 GMTТренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала