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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... ارتفاع عدد القتلى إلى 143 شخصا
https://sputnikarabic.ae/20240323/مستشارة-المدعي-العام-الروسي-تطالب-بتنفيذ-عقوبة-الإعدام-للإرهابيين-المتورطين-بهجوم-كروكوس-سيتي-1087291243.html
مستشارة المدعي العام الروسي تطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام للإرهابيين المتورطين بهجوم "كروكوس سيتي"
مستشارة المدعي العام الروسي تطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام للإرهابيين المتورطين بهجوم "كروكوس سيتي"
سبوتنيك عربي
طالبت مستشارة المدعي العام الروسي ناتاليا بوكلونسكايا، اليوم السبت، بتنفيذ عقوبة الإعدام لمنفذي الهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو. 23.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-23T10:06+0000
2024-03-23T10:06+0000
روسيا
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وقالت بوكلونسكايا لوكالة "سبوتنيك": "الهجوم الإرهابي الذي وقع هو مأساة وحشية. والعقوبة على ذلك هي في الواقع عقوبة الإعدام فقط".وأشارت المستشارة إلى أن الهجوم الإرهابي هو جريمة لا تسقط بالتقادم ولا يحق لمنفذيها طلب العفو لاحقا.وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل 115 شخصا وإصابة أكثر من 100.أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا متورطين، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".أعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.وقال الأمن الفيدرالي الروسي: "نتيجة للإجراءات المنسقة للوكالات الخاصة ووكالات إنفاذ القانون، تم اعتقال الإرهابيين الأربعة في غضون ساعات قليلة من اعتقال بعضهم عن بعضهم في منطقة بريانسك".
https://sputnikarabic.ae/20240323/الأجهزة-الخاصة-الروسية-تعتقل-المشتبه-بهم-في-تنفيذ-هجوم-كروكوس-الإرهابي-قرب-الحدود-مع-أوكرانيا-1087289153.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مستشارة المدعي العام الروسي تطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام للإرهابيين المتورطين بهجوم "كروكوس سيتي"

10:06 GMT 23.03.2024
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورسيارات ضباط إنفاذ القانون بالقرب من مركز تسوق "كروكوس سيتي" بعد الهجوم الإرهابي على المركز
سيارات ضباط إنفاذ القانون بالقرب من مركز تسوق كروكوس سيتي بعد الهجوم الإرهابي على المركز - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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طالبت مستشارة المدعي العام الروسي ناتاليا بوكلونسكايا، اليوم السبت، بتنفيذ عقوبة الإعدام لمنفذي الهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو.
وقالت بوكلونسكايا لوكالة "سبوتنيك": "الهجوم الإرهابي الذي وقع هو مأساة وحشية. والعقوبة على ذلك هي في الواقع عقوبة الإعدام فقط".

وأضافت: "أولئك الذين ارتكبوا مثل هذه الجريمة ليسوا بشراً، بل مجرد آلية خاضعة للرقابة في قوقعة إنسان متعصب، غير قادر على التفكير برأسه، إنهم متعصبون إرهابيون جبانون".

وأشارت المستشارة إلى أن الهجوم الإرهابي هو جريمة لا تسقط بالتقادم ولا يحق لمنفذيها طلب العفو لاحقا.
وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل 115 شخصا وإصابة أكثر من 100.
ضباط إنفاذ القانون يقتربون من جثث الضحايا بالقرب من قاعة الحفلات الموسيقية في مركز تسوق كروكوس سيتي في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
الأجهزة الخاصة الروسية تعتقل المشتبه بهم في تنفيذ هجوم "كروكوس" الإرهابي قرب الحدود مع أوكرانيا
08:53 GMT
أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا متورطين، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".

وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، بما في ذلك الإرهابيين الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي".

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.
وقال الأمن الفيدرالي الروسي: "نتيجة للإجراءات المنسقة للوكالات الخاصة ووكالات إنفاذ القانون، تم اعتقال الإرهابيين الأربعة في غضون ساعات قليلة من اعتقال بعضهم عن بعضهم في منطقة بريانسك".
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