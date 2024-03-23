https://sputnikarabic.ae/20240323/مستشارة-المدعي-العام-الروسي-تطالب-بتنفيذ-عقوبة-الإعدام-للإرهابيين-المتورطين-بهجوم-كروكوس-سيتي-1087291243.html

مستشارة المدعي العام الروسي تطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام للإرهابيين المتورطين بهجوم "كروكوس سيتي"

مستشارة المدعي العام الروسي تطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام للإرهابيين المتورطين بهجوم "كروكوس سيتي"

سبوتنيك عربي

طالبت مستشارة المدعي العام الروسي ناتاليا بوكلونسكايا، اليوم السبت، بتنفيذ عقوبة الإعدام لمنفذي الهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو. 23.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-23T10:06+0000

2024-03-23T10:06+0000

2024-03-23T10:06+0000

روسيا

العالم

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وقالت بوكلونسكايا لوكالة "سبوتنيك": "الهجوم الإرهابي الذي وقع هو مأساة وحشية. والعقوبة على ذلك هي في الواقع عقوبة الإعدام فقط".وأشارت المستشارة إلى أن الهجوم الإرهابي هو جريمة لا تسقط بالتقادم ولا يحق لمنفذيها طلب العفو لاحقا.وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل 115 شخصا وإصابة أكثر من 100.أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا متورطين، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".أعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.وقال الأمن الفيدرالي الروسي: "نتيجة للإجراءات المنسقة للوكالات الخاصة ووكالات إنفاذ القانون، تم اعتقال الإرهابيين الأربعة في غضون ساعات قليلة من اعتقال بعضهم عن بعضهم في منطقة بريانسك".

https://sputnikarabic.ae/20240323/الأجهزة-الخاصة-الروسية-تعتقل-المشتبه-بهم-في-تنفيذ-هجوم-كروكوس-الإرهابي-قرب-الحدود-مع-أوكرانيا-1087289153.html

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