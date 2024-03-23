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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... ارتفاع عدد القتلى إلى 143 شخصا
https://sputnikarabic.ae/20240323/مشاهد-لاعتراف-أحد-المتورطين-في-الهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-سيتي-فيديو-1087294455.html
مشاهد لاعتراف أحد المتورطين في الهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... فيديو
مشاهد لاعتراف أحد المتورطين في الهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... فيديو
سبوتنيك عربي
اعترف أحد المعتقلين المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي" بأنه وصل من تركيا في 4 مارس/ آذار إلى روسيا. 23.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-23T11:06+0000
2024-03-23T11:06+0000
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وقال المعتقل أثناء التحقيق معه: "وصلت من تركيا، وذهبت إلى "كروكوس سيتي" للمشاركة في إطلاق النار وقتل الحضور هناك مقابل الحصول على المال، واستلمت نصف مليون روبل (5418 دولار أمريكي)".في اللقطات، يقول المشتبه به إن اسمه "فريدون شمس الدين"، وتاريخ ميلاده 17 سبتمبر/ أيلول 1998.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.وأضاف الأمن: "بعد الهجوم الإرهابي، حاول الإرهابيون عبور الحدود الروسية مع أوكرانيا وكان لديهم اتصالات ذات صلة مع الجانب الأوكراني، وأجروا اتصالات معهم".وأشار إلى أن "الهجوم الإرهابي الذي وقع تم التخطيط له بعناية، ويجري العمل لتحديد جميع ملابسات الحادث"، مضيفا أن "الأسلحة التي استخدمها الإرهابيون كانت معدة مسبقا في مخبأ".
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مشاهد لاعتراف أحد المتورطين في الهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... فيديو

11:06 GMT 23.03.2024
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورعناصر الشرطة الروسية في قاعة كروكوس سيتي، موسكو
عناصر الشرطة الروسية في قاعة كروكوس سيتي، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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اعترف أحد المعتقلين المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي" بأنه وصل من تركيا في 4 مارس/ آذار إلى روسيا.
وقال المعتقل أثناء التحقيق معه: "وصلت من تركيا، وذهبت إلى "كروكوس سيتي" للمشاركة في إطلاق النار وقتل الحضور هناك مقابل الحصول على المال، واستلمت نصف مليون روبل (5418 دولار أمريكي)".

وأشار إلى أنه "عُرض عليه مبلغ نحو مليون روبل مقابل قتل الناس، وبأن القيمين عليه كلفوه بمهمة قتل جميع الأشخاص الموجودين في القاعة".

في اللقطات، يقول المشتبه به إن اسمه "فريدون شمس الدين"، وتاريخ ميلاده 17 سبتمبر/ أيلول 1998.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.

وقال الأمن الفيدرالي الروسي: "نتيجة للإجراءات المنسقة للوكالات الخاصة ووكالات إنفاذ القانون، تم اعتقال الإرهابيين الأربعة في غضون ساعات قليلة من اعتقال بعضهم عن بعضهم الآخر في مقاطعة بريانسك".

وأضاف الأمن: "بعد الهجوم الإرهابي، حاول الإرهابيون عبور الحدود الروسية مع أوكرانيا وكان لديهم اتصالات ذات صلة مع الجانب الأوكراني، وأجروا اتصالات معهم".
وأشار إلى أن "الهجوم الإرهابي الذي وقع تم التخطيط له بعناية، ويجري العمل لتحديد جميع ملابسات الحادث"، مضيفا أن "الأسلحة التي استخدمها الإرهابيون كانت معدة مسبقا في مخبأ".
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