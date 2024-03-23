https://sputnikarabic.ae/20240323/مشاهد-لاعتراف-أحد-المتورطين-في-الهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-سيتي-فيديو-1087294455.html

مشاهد لاعتراف أحد المتورطين في الهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... فيديو

مشاهد لاعتراف أحد المتورطين في الهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... فيديو

سبوتنيك عربي

اعترف أحد المعتقلين المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي" بأنه وصل من تركيا في 4 مارس/ آذار إلى روسيا. 23.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-23T11:06+0000

2024-03-23T11:06+0000

2024-03-23T11:06+0000

روسيا

العالم

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وقال المعتقل أثناء التحقيق معه: "وصلت من تركيا، وذهبت إلى "كروكوس سيتي" للمشاركة في إطلاق النار وقتل الحضور هناك مقابل الحصول على المال، واستلمت نصف مليون روبل (5418 دولار أمريكي)".في اللقطات، يقول المشتبه به إن اسمه "فريدون شمس الدين"، وتاريخ ميلاده 17 سبتمبر/ أيلول 1998.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.وأضاف الأمن: "بعد الهجوم الإرهابي، حاول الإرهابيون عبور الحدود الروسية مع أوكرانيا وكان لديهم اتصالات ذات صلة مع الجانب الأوكراني، وأجروا اتصالات معهم".وأشار إلى أن "الهجوم الإرهابي الذي وقع تم التخطيط له بعناية، ويجري العمل لتحديد جميع ملابسات الحادث"، مضيفا أن "الأسلحة التي استخدمها الإرهابيون كانت معدة مسبقا في مخبأ".

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