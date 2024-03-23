https://sputnikarabic.ae/20240323/مقتل-شخص-إثر-هجوم-شنته-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-بيلغورود-1087286403.html

مقتل شخص إثر هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على بيلغورود

مقتل شخص إثر هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على بيلغورود

سبوتنيك عربي

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم السبت، مقتل شخص إثر هجوم جوي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على المقاطعة. 23.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-23T07:15+0000

2024-03-23T07:15+0000

2024-03-23T07:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال غلادكوف على "تلغرام": "لقد عمل نظام الدفاع الجوي الخاص بنا فوق بيلغورود، ونتيجة لهجوم جوي شنته القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، انهارت ثلاث شرفات في مبنى سكني - وكان هناك زوجان في إحدى هذه الشقق".وأشار حاكم المقاطعة إلى إصابة 4 آخرين.وتابع: "امرأة مصابة بشظية في الصدر، ورجل مصاب في الدماغ، ورجلان مصابان بارتجاج في المخ. وتم نقل جميع الضحايا إلى المستشفى، حيث يقدم لهم الأطباء كل الرعاية الطبية اللازمة".وأضاف الحاكم أن "سائق حافلة نقل عام (كان موجودا أثناء الحادثة) تصرف بشكل صارم وفقًا للتعليمات، فبعد الإعلان عن إنذار من "خطر الصواريخ"، أنزل الركاب بالقرب من أقرب ملجأ، وبالتالي تم إنقاذ حياة المدنيين. ولحقت أضرار بالحافلة، ولكن لم يصب أحد بأذى".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240323/الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-12-مسيرة-أوكرانية-فوق-الأراضي-الروسية--1087282611.html

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