https://sputnikarabic.ae/20240323/ناج-من-هجوم-كروكوس-الإرهابي-يكشف-ملابسات-الواقعة-1087281841.html

ناج من هجوم "كروكوس" الإرهابي يكشف ملابسات الواقعة

ناج من هجوم "كروكوس" الإرهابي يكشف ملابسات الواقعة

سبوتنيك عربي

تحدث أحد الناجين من هجوم "كروكوس سيتي" الإرهابي، لـ"سبوتنيك" عن ما عاينه خلال أحداث الهجوم. 23.03.2024, سبوتنيك عربي

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سبوتنيك. وقال الناجي ويدعى ألكسندر إنه "قبل دقيقتين من بدء الحفل، سمعت أصوات انفجارات من الطوابق السفلية، وأخبرت مكبرات الصوت حاملي التذاكر بحدوث إطلاق نار".وأوضح ألكسندر "سمح لنا أحد حراس الأمن بالدخول إلى غرفة حيث يتم الاحتفاظ بخزانات المياه أو خزانات الإطفاء، كان هناك حوالي 50 شخصا وسط الدخان لمدة 25 إلى 30 دقيقة تقريبًا".وأضاف "أنقذنا أنفسنا بصنابير المياه التي تعمل هناك، وبللنا ملابسنا ووضعناها على وجوهنا، وجلسنا على الأرض في أدنى مستوى ممكن، وحاولنا كسر الأبواب التي كانت محصنة من الجانب الخلفي، بعدها قام رجال الإنقاذ التابعون لوزارة الطوارئ بكسر الباب، وخرجنا.وفي وقت سابق، صرح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، بأن إجمالي من تم نقلهم إلى المستشفيات بعد الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس في منطقة موسكو بلغ 115 شخصًا، بينهم خمسة أطفال.وقال موراشكو في تصريحات لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "عدد المصابين حتى الآن بلغ 115 شخصًا في الهجوم الإرهابي، تم نقلهم إلى المستشفىيات، من بينهم خمسة أطفال، وطفل واحد في حالة خطيرة"، وأضاف أن "60 من بين الـ110 مصابين البالغين في حالة خطيرة".أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، إجلاء حوالي مائة شخص من الطابق السفلي من قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول".وأشارت الوزارة إلى أن وحدات الإطفاء والإنقاذ تعمل في مكان الحادث بهدف العثور على الأشخاص وإنقاذهم، حيث يتم إنقاذ الأشخاص من سطح المبنى باستخدام الرافعات والمعدات اللازمة.وذكرت وزارة الطوارئ في حسابها على "تليغرام"، أن "وحدات الإطفاء والإنقاذ تعمل بجهود مرتفعة، وتهدف الجهود الرئيسية إلى العثور على الأشخاص وإنقاذهم، حيث قامت فرق الإطفاء بإجلاء حوالي 100 شخص من الطابق السفلي للمبنى، والعمل جار لإنقاذ الأشخاص من سطح المبنى باستخدام الرافعات والمعدات المناسبة".

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https://sputnikarabic.ae/20240322/وزيرالصحة-الروسي-نقل-115-شخصًا-إلى-المستشفيات-بعد-الهجوم-على-قاعة-كروكوس-سيتي-بموسكو-1087281203.html

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