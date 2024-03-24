https://sputnikarabic.ae/20240324/الفجوات-بين-إسرائيل-وحماس-في-مفاوضات-الدوحة-لا-تزال-كبيرة-وأمريكا-تتقدم-بحل-وسط-1087320583.html

الفجوات بين إسرائيل و"حماس" في مفاوضات الدوحة "لا تزال كبيرة" وأمريكا تتقدم بحل وسط

الفجوات بين إسرائيل و"حماس" في مفاوضات الدوحة "لا تزال كبيرة" وأمريكا تتقدم بحل وسط

سبوتنيك عربي

كشف مسؤول إسرائيلي بارز، أن الفجوات بين ما تستعد إسرائيل لقبوله ومطالب حركة حماس الفلسطينية، خلال المفاوضات الجارية بينهما في العاصمة القطرية الدوحة بشأن... 24.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-24T07:28+0000

2024-03-24T07:28+0000

2024-03-24T07:28+0000

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وتابع المسؤول، أمس السبت، أن أمريكا عرضت حلا وسطا، يتضمن "التزام تل أبيب بعدم اغتيال كبار قادة حركة حماس في حال نفيهم خارج قطاع غزة، مقابل اتفاق يتضمن تجريد القطاع من السلاح، وإعادة جميع الأسرى المحتجزين في غزة"، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.كما يتضمن المقترح الأمريكي، انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.وأوضح المسؤول أن هذا الاقتراح "تروّج له أمريكا كجزء من المرحلة، التي تلي صفقة إطلاق سراح 40 محتجزا في غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع".وقال مسؤولون إسرائيليون بارزون، أمس السبت، إنه "لا توجد أزمة بشأن المفاوضات الدائرة في قطر، وفرص التوصل إلى اتفاق هي 50%".ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء أمس السبت، عن مسؤولين إسرائيليين بارزين، أنه لا توجد أزمة خلال المفاوضات الدائرة في قطر، وفرص التوصل إلى اتفاق هي 50-50.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 مصابا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240323/مسؤولون-إسرائيليون-بارزون-لا-توجد-أزمة-بشأن-المفاوضات-الدائرة-في-قطر-وفرص-التوصل-إلى-اتفاق-هي-50-1087316077.html

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طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي