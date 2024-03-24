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"القسام" تعلن وفاة أسير إسرائيلي بسبب نقص الدواء والغذاء... فيديو
"القسام" تعلن وفاة أسير إسرائيلي بسبب نقص الدواء والغذاء... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، وفاة الأسير الإسرائيلي ييجـف بوخطاف(34 عاما)، بسبب نقص الدواء والغذاء. 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T08:51+0000
2024-03-24T08:55+0000
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وقالت "القسام"، في بيان عبر "تلغرام"، مساء أمس السبت: "كنا قد حذرنا سابقا من أن أسرى العدو يعانون ذات الظروف، التي يعانيها شعبنا من الجوع والحرمان".وأضاف البيان: "يعانون (الأسرى) من نقص الغذاء والدواء، وأن المرض بات يهدد حياة عدد منهم".وفي منشور آخر، نشرت "القسام" مقطعا مصورا للأسير الإسرائيلي، وعلّقت عليه، قائلة: "رغم أنه نجا من استهدافات جيش الاحتلال إلا أنه لم ينج من نقص الغذاء والدواء".وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد ناشد في وقت سابق من اليوم الأحد، بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية، وإطلاق جميع المحتجزين.فيما كشفت تقارير نقلا عن مسؤول إسرائيلي بارز، أن الفجوات بين ما تستعد إسرائيل لقبوله ومطالب حركة حماس الفلسطينية، خلال المفاوضات الجارية بينهما في العاصمة القطرية الدوحة بشأن المحتجزين، من جانب الطرفين لا تزال "كبيرة".
https://sputnikarabic.ae/20240324/وثيقة-أمريكية-مسربة-تحذر-إسرائيل-من-ارتكاب-خطأ-استراتيجي-كبير-بسبب-حرب-غزة-1087320980.html
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طوفان الأقصى, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

"القسام" تعلن وفاة أسير إسرائيلي بسبب نقص الدواء والغذاء... فيديو

08:51 GMT 24.03.2024 (تم التحديث: 08:55 GMT 24.03.2024)
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
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أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، وفاة الأسير الإسرائيلي ييجـف بوخطاف(34 عاما)، بسبب نقص الدواء والغذاء.
وقالت "القسام"، في بيان عبر "تلغرام"، مساء أمس السبت: "كنا قد حذرنا سابقا من أن أسرى العدو يعانون ذات الظروف، التي يعانيها شعبنا من الجوع والحرمان".
وأضاف البيان: "يعانون (الأسرى) من نقص الغذاء والدواء، وأن المرض بات يهدد حياة عدد منهم".

وتابع: "نعلن وفاة الأسير الصهيوني ييجـﭫ بوخطاﭪ "יגב בוכשטב" 34 عاما، نتيجة نقص الدواء والغذاء".

وفي منشور آخر، نشرت "القسام" مقطعا مصورا للأسير الإسرائيلي، وعلّقت عليه، قائلة: "رغم أنه نجا من استهدافات جيش الاحتلال إلا أنه لم ينج من نقص الغذاء والدواء".
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
وثيقة أمريكية مسربة تحذر إسرائيل من ارتكاب "خطأ استراتيجي كبير" بسبب حرب غزة
07:53 GMT
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد ناشد في وقت سابق من اليوم الأحد، بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية، وإطلاق جميع المحتجزين.
فيما كشفت تقارير نقلا عن مسؤول إسرائيلي بارز، أن الفجوات بين ما تستعد إسرائيل لقبوله ومطالب حركة حماس الفلسطينية، خلال المفاوضات الجارية بينهما في العاصمة القطرية الدوحة بشأن المحتجزين، من جانب الطرفين لا تزال "كبيرة".
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