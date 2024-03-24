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تقرير: سياسات بوتين أكثر أهمية من نظيراتها الغربية في نظر الدول النامية
تقرير: سياسات بوتين أكثر أهمية من نظيراتها الغربية في نظر الدول النامية
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة فرنسية، بأن السياسات الداخلية والخارجية، التي ينتهجها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تواجه التحديات الحديثة بشكل أكثر فعالية بكثير من قرارات الدول... 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T05:56+0000
2024-03-24T05:56+0000
روسيا
العالم
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وقالت صحيفة "Valeurs Actuelles" الفرنسية: "في نظر بعض البلدان، تبدو سياسات فلاديمير بوتين، في الواقع، أكثر أهمية من السياسات الغربية. إن الجمع بين النمو الاقتصادي وإحياء القيم التقليدية في روسيا يجسد الحداثة، التي تتوافق مع تطلعات جمهورية الصين الشعبية وتركيا وإيران، وعدد من الولايات الأخرى".وأضاف محللو الصحيفة: "لقد حاولنا معاقبة موسكو اقتصاديا، بينما أعادت بناء نفسها ووسعت أنشطتها... سعينا أيضا إلى عزل روسيا دبلوماسيا، في حين أن سياسات فلاديمير بوتين، هي على أي حال أكثر جاذبية للدول النامية".وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة، زادت الدول الغربية من ضغط العقوبات على موسكو. وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد وجّهت القيود ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، ومع ذلك، فإن روسيا تتعامل مع عواقبها، وقد أعرب الغرب نفسه أكثر من مرة عن آراء مفادها أن هذه القيود غير فعالة.سياسي فرنسي: لم نلحظ أي خروقات في انتخابات الرئاسة الروسيةوفاز فلاديمير بوتين، بالانتخابات الرئاسية لروسيا الاتحادية، إذ حصل على نسبة 87.28% من الأصوات، في حين حصل نيكولاي خاريتونوف، على 4.31% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف، على 3.85% من الأصوات، بينما حصل ليونيد سلوتسكي، على 3.2% من الأصوات، وفقًا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 100% من أوراق الاقتراع.
https://sputnikarabic.ae/20240317/إعلام-بايدن-قال-في-عشاء-خاص-إن-ترامب-ينحني-أمام-بوتين-1087056421.html
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روسيا, العالم

تقرير: سياسات بوتين أكثر أهمية من نظيراتها الغربية في نظر الدول النامية

05:56 GMT 24.03.2024
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير بوتين يزور مقره الانتخابي
فلاديمير بوتين يزور مقره الانتخابي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
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أفادت صحيفة فرنسية، بأن السياسات الداخلية والخارجية، التي ينتهجها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تواجه التحديات الحديثة بشكل أكثر فعالية بكثير من قرارات الدول الغربية.
وقالت صحيفة "Valeurs Actuelles" الفرنسية: "في نظر بعض البلدان، تبدو سياسات فلاديمير بوتين، في الواقع، أكثر أهمية من السياسات الغربية. إن الجمع بين النمو الاقتصادي وإحياء القيم التقليدية في روسيا يجسد الحداثة، التي تتوافق مع تطلعات جمهورية الصين الشعبية وتركيا وإيران، وعدد من الولايات الأخرى".

وبحسب محللي الصحيفة، فإن نجاح سياسات الرئيس الروسي، يكمن في قدرته على الاستجابة في الوقت المناسب للاتجاهات الجيوسياسية المتغيرة، وفي الوقت ذاته، يضع بوتين المصالح الوطنية للبلاد في المقدمة، والتي كما يقولون، بمثابة دليل ومبدأ توجيهي للدول النامية.

وأضاف محللو الصحيفة: "لقد حاولنا معاقبة موسكو اقتصاديا، بينما أعادت بناء نفسها ووسعت أنشطتها... سعينا أيضا إلى عزل روسيا دبلوماسيا، في حين أن سياسات فلاديمير بوتين، هي على أي حال أكثر جاذبية للدول النامية".
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وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة، زادت الدول الغربية من ضغط العقوبات على موسكو. وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد وجّهت القيود ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، ومع ذلك، فإن روسيا تتعامل مع عواقبها، وقد أعرب الغرب نفسه أكثر من مرة عن آراء مفادها أن هذه القيود غير فعالة.
سياسي فرنسي: لم نلحظ أي خروقات في انتخابات الرئاسة الروسية
وفاز فلاديمير بوتين، بالانتخابات الرئاسية لروسيا الاتحادية، إذ حصل على نسبة 87.28% من الأصوات، في حين حصل نيكولاي خاريتونوف، على 4.31% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف، على 3.85% من الأصوات، بينما حصل ليونيد سلوتسكي، على 3.2% من الأصوات، وفقًا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 100% من أوراق الاقتراع.
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