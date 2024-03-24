https://sputnikarabic.ae/20240324/جنرال-ألماني-كييف-غير-قادرة-على-تحقيق-أهدافها-في-ساحة-المعركة-1087331709.html
جنرال ألماني: كييف غير قادرة على تحقيق أهدافها في ساحة المعركة
جنرال ألماني: كييف غير قادرة على تحقيق أهدافها في ساحة المعركة
سبوتنيك عربي
صرح الجنرال المتقاعد في القوات الجوية الألمانية، هارالد كويات، بأن القوات المسلحة الأوكرانية لا تملك الإمكانات العسكرية اللازمة لتحقيق الأهداف في ساحة المعركة. 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T12:56+0000
2024-03-24T12:56+0000
2024-03-24T12:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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العالم
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وقال كويات في مقابلة مع "RBB Inforadio": "في ألمانيا، يقومون بإضفاء طابع رومانسي على الحرب. ويعتقدون أنه يمكن كسبها بالحجج الأخلاقية. لكن هذا يتطلب قدرات عسكرية وقوة نيرانية. وفي هذا الصدد، في الواقع، كل شيء يتطور ببطء ولكن بثبات لصالح روسيا".ووصف الفكرة القائلة بأن كييف يمكن أن تحقق أهدافها العسكرية من خلال الحصول على إمدادات كافية من الأسلحة بأنها "محض هراء".وفي وقت سابق، عارض المستشار الألماني أولاف شولتس مراراً وتكراراً توريد صواريخ توروس الطويلة المدى إلى أوكرانيا، على الرغم من ضغوط المعارضة وحتى بعض أعضاء الائتلاف الحاكم.وفي فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس وزارة الدفاع سيرغي شويغو إن ما يقرب من 540 ألف شخص دخلوا الخدمة العسكرية التعاقدية في القوات المسلحة الروسية في عام 2023، ما جعل من الممكن إنشاء جيشين احتياطيين وستة فرق، كما تم التعاقد مع 50 ألفاً آخرين من بداية 2024.
https://sputnikarabic.ae/20240324/محلل-بريطاني-روسيا-وجهت-أقوى-ضربة-في-الصراع-الأوكراني-بأكمله-1087328537.html
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روسيا, العالم
جنرال ألماني: كييف غير قادرة على تحقيق أهدافها في ساحة المعركة
صرح الجنرال المتقاعد في القوات الجوية الألمانية، هارالد كويات، بأن القوات المسلحة الأوكرانية لا تملك الإمكانات العسكرية اللازمة لتحقيق الأهداف في ساحة المعركة.
وقال كويات في مقابلة مع "RBB Inforadio": "في ألمانيا، يقومون بإضفاء طابع رومانسي على الحرب. ويعتقدون أنه يمكن كسبها بالحجج الأخلاقية. لكن هذا يتطلب قدرات عسكرية وقوة نيرانية. وفي هذا الصدد، في الواقع، كل شيء يتطور ببطء ولكن بثبات لصالح روسيا".
ولدعم كلامه، إشار الجنرال إلى أن روسيا ليس لديها مشكلات ملموسة في تجنيد المتطوعين في قواتها المسلحة، في حين أن مشكلة الأفراد في أوكرانيا حادة في الوقت الراهن.
ووصف الفكرة القائلة بأن كييف يمكن أن تحقق أهدافها العسكرية من خلال الحصول على إمدادات كافية من الأسلحة بأنها "محض هراء".
وأضاف: "لم نتمكن من فعل ذلك بالدبابات، ولم نتمكن حتى من فعل ذلك بصواريخ توروس".
وفي وقت سابق، عارض المستشار الألماني أولاف شولتس مراراً وتكراراً توريد صواريخ توروس الطويلة المدى إلى أوكرانيا، على الرغم من ضغوط المعارضة وحتى بعض أعضاء الائتلاف الحاكم.
وأشار الكرملين مراراً وتكراراً إلى أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، ولا يسهم في بدء عملية التفاوض لإنهائه.
وفي فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس وزارة الدفاع سيرغي شويغو إن ما يقرب من 540 ألف شخص دخلوا الخدمة العسكرية التعاقدية في القوات المسلحة الروسية في عام 2023، ما جعل من الممكن إنشاء جيشين احتياطيين وستة فرق، كما تم التعاقد مع 50 ألفاً آخرين من بداية 2024.