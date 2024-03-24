https://sputnikarabic.ae/20240324/جنرال-ألماني-كييف-غير-قادرة-على-تحقيق-أهدافها-في-ساحة-المعركة-1087331709.html

جنرال ألماني: كييف غير قادرة على تحقيق أهدافها في ساحة المعركة

جنرال ألماني: كييف غير قادرة على تحقيق أهدافها في ساحة المعركة

سبوتنيك عربي

صرح الجنرال المتقاعد في القوات الجوية الألمانية، هارالد كويات، بأن القوات المسلحة الأوكرانية لا تملك الإمكانات العسكرية اللازمة لتحقيق الأهداف في ساحة المعركة. 24.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-24T12:56+0000

2024-03-24T12:56+0000

2024-03-24T12:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال كويات في مقابلة مع "RBB Inforadio": "في ألمانيا، يقومون بإضفاء طابع رومانسي على الحرب. ويعتقدون أنه يمكن كسبها بالحجج الأخلاقية. لكن هذا يتطلب قدرات عسكرية وقوة نيرانية. وفي هذا الصدد، في الواقع، كل شيء يتطور ببطء ولكن بثبات لصالح روسيا".ووصف الفكرة القائلة بأن كييف يمكن أن تحقق أهدافها العسكرية من خلال الحصول على إمدادات كافية من الأسلحة بأنها "محض هراء".وفي وقت سابق، عارض المستشار الألماني أولاف شولتس مراراً وتكراراً توريد صواريخ توروس الطويلة المدى إلى أوكرانيا، على الرغم من ضغوط المعارضة وحتى بعض أعضاء الائتلاف الحاكم.وفي فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس وزارة الدفاع سيرغي شويغو إن ما يقرب من 540 ألف شخص دخلوا الخدمة العسكرية التعاقدية في القوات المسلحة الروسية في عام 2023، ما جعل من الممكن إنشاء جيشين احتياطيين وستة فرق، كما تم التعاقد مع 50 ألفاً آخرين من بداية 2024.

https://sputnikarabic.ae/20240324/محلل-بريطاني-روسيا-وجهت-أقوى-ضربة-في-الصراع-الأوكراني-بأكمله-1087328537.html

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