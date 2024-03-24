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Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240324/جنرال-ألماني-كييف-غير-قادرة-على-تحقيق-أهدافها-في-ساحة-المعركة-1087331709.html
جنرال ألماني: كييف غير قادرة على تحقيق أهدافها في ساحة المعركة
جنرال ألماني: كييف غير قادرة على تحقيق أهدافها في ساحة المعركة
سبوتنيك عربي
صرح الجنرال المتقاعد في القوات الجوية الألمانية، هارالد كويات، بأن القوات المسلحة الأوكرانية لا تملك الإمكانات العسكرية اللازمة لتحقيق الأهداف في ساحة المعركة. 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T12:56+0000
2024-03-24T12:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال كويات في مقابلة مع "RBB Inforadio": "في ألمانيا، يقومون بإضفاء طابع رومانسي على الحرب. ويعتقدون أنه يمكن كسبها بالحجج الأخلاقية. لكن هذا يتطلب قدرات عسكرية وقوة نيرانية. وفي هذا الصدد، في الواقع، كل شيء يتطور ببطء ولكن بثبات لصالح روسيا".ووصف الفكرة القائلة بأن كييف يمكن أن تحقق أهدافها العسكرية من خلال الحصول على إمدادات كافية من الأسلحة بأنها "محض هراء".وفي وقت سابق، عارض المستشار الألماني أولاف شولتس مراراً وتكراراً توريد صواريخ توروس الطويلة المدى إلى أوكرانيا، على الرغم من ضغوط المعارضة وحتى بعض أعضاء الائتلاف الحاكم.وفي فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس وزارة الدفاع سيرغي شويغو إن ما يقرب من 540 ألف شخص دخلوا الخدمة العسكرية التعاقدية في القوات المسلحة الروسية في عام 2023، ما جعل من الممكن إنشاء جيشين احتياطيين وستة فرق، كما تم التعاقد مع 50 ألفاً آخرين من بداية 2024.
https://sputnikarabic.ae/20240324/محلل-بريطاني-روسيا-وجهت-أقوى-ضربة-في-الصراع-الأوكراني-بأكمله-1087328537.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

جنرال ألماني: كييف غير قادرة على تحقيق أهدافها في ساحة المعركة

12:56 GMT 24.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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صرح الجنرال المتقاعد في القوات الجوية الألمانية، هارالد كويات، بأن القوات المسلحة الأوكرانية لا تملك الإمكانات العسكرية اللازمة لتحقيق الأهداف في ساحة المعركة.
وقال كويات في مقابلة مع "RBB Inforadio": "في ألمانيا، يقومون بإضفاء طابع رومانسي على الحرب. ويعتقدون أنه يمكن كسبها بالحجج الأخلاقية. لكن هذا يتطلب قدرات عسكرية وقوة نيرانية. وفي هذا الصدد، في الواقع، كل شيء يتطور ببطء ولكن بثبات لصالح روسيا".

ولدعم كلامه، إشار الجنرال إلى أن روسيا ليس لديها مشكلات ملموسة في تجنيد المتطوعين في قواتها المسلحة، في حين أن مشكلة الأفراد في أوكرانيا حادة في الوقت الراهن.

ووصف الفكرة القائلة بأن كييف يمكن أن تحقق أهدافها العسكرية من خلال الحصول على إمدادات كافية من الأسلحة بأنها "محض هراء".

وأضاف: "لم نتمكن من فعل ذلك بالدبابات، ولم نتمكن حتى من فعل ذلك بصواريخ توروس".

عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وفي وقت سابق، عارض المستشار الألماني أولاف شولتس مراراً وتكراراً توريد صواريخ توروس الطويلة المدى إلى أوكرانيا، على الرغم من ضغوط المعارضة وحتى بعض أعضاء الائتلاف الحاكم.

وأشار الكرملين مراراً وتكراراً إلى أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، ولا يسهم في بدء عملية التفاوض لإنهائه.

وفي فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس وزارة الدفاع سيرغي شويغو إن ما يقرب من 540 ألف شخص دخلوا الخدمة العسكرية التعاقدية في القوات المسلحة الروسية في عام 2023، ما جعل من الممكن إنشاء جيشين احتياطيين وستة فرق، كما تم التعاقد مع 50 ألفاً آخرين من بداية 2024.
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