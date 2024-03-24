https://sputnikarabic.ae/20240324/خبير-لـسبوتنيك-الهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-لا-يقل-خطورة-عن-أحداث-11-سبتمبر-1087320784.html

خبير لـ"سبوتنيك": الهجوم الإرهابي على "كروكوس" لا يقل خطورة عن أحداث 11 سبتمبر

خبير لـ"سبوتنيك": الهجوم الإرهابي على "كروكوس" لا يقل خطورة عن أحداث 11 سبتمبر

سبوتنيك عربي

صرح الخبير السوري في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، كمال الجفا، بأن الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي"، أول أمس الجمعة، لا يقل خطورة عن هجمات 11 سبتمبر/... 24.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-24T07:44+0000

2024-03-24T07:44+0000

2024-03-24T08:16+0000

الهجوم الإرهابي في موسكو

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دمشق - سبوتنيك. وقال الجفا، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "هناك تنسيق عالي المستوى بين المخابرات الغربية ونظيرتها الأوكرانية بقيادة الولايات المتحدة".وأضاف أن "تباكي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على ضحايا هجوم موسكو الإرهابي لا يهدف إلا لتمييع الموقف، فهو يعرف جيدا عن الهجوم وهو قريب من مدبريه، وهو يعرف ماذا يخططون".وتوقع الجفا أن "يتم تنفيذ المزيد من تلك العمليات، لأن في جعبة هؤلاء مخطط وبنوك أهداف، وربما تكون هذه الأهداف خارج روسيا".ويرى الجفا أن "هذا الهجوم ليس حدثا عابرا، وإنما نتيجة تخطيط عميق ودقيق ومستمر من فترة".وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعة الحفلات "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو، أسفر عن إصابة 152 شخصا بينهم 5 أطفال.وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة الهجوم الإرهابي، بلغ عدد الضحايا 285 شخصا بينهم 8 أطفال، قُتل 133 شخصا منهم، بينهم 3 أطفال".ووفقا لبيان الوزارة، تم نقل 114 شخصا، بينهم 4 أطفال، إلى المستشفيات لتلقي العلاج.وكان 3 أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة يحملون بنادق آلية قد اقتحموا قاعة للحفلات الموسيقة في مركز تسوق "كروكوس سيتي"في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، وأطلقوا النيران على المدنيين، مساء أول أمس الجمعة.ثم وقعت انفجارات لاحقة، أدت لاشتعال النيران في الطوابق العليا من القاعة ما أسفر عن تدميرها بشكل شبه كامل.فيما، أفادت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، التي تنتمني إليها وكالة "سبوتنيك"، مارغريتا سيمونيان، أمس السبت، بارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في العاصمة موسكو إلى 143 شخصا.وأعلن الكرملين، أنه تم اعتقال 11 شخصا بينهم 4 شاركوا بشكل مباشر في الهجوم وهم يحاولون الفرار إلى أوكرانيا.ومن جانبه، أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيد رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.

https://sputnikarabic.ae/20240323/الكرملين-الأمن-الفيدرالي-يبلغ-بوتين-عن-اعتقال-11-شخصا-شاركوا--في-العمل-الإرهابي-في-كروكوس-سيتي-1087287735.html

https://sputnikarabic.ae/20240323/محللون-سياسيون-لـسبوتنيك-الهجوم-الإرهابي-في-موسكو-صناعة-غربية-بامتياز-1087295771.html

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