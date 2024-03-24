https://sputnikarabic.ae/20240324/ضابط-مخابرات-أمريكي-واشنطن-ستفلس-وهي-تحاول-اللحاق-بموسكو-في-المجال-العسكري-1087324427.html

ضابط مخابرات أمريكي: واشنطن ستفلس وهي تحاول اللحاق بموسكو في المجال العسكري

ضابط مخابرات أمريكي: واشنطن ستفلس وهي تحاول اللحاق بموسكو في المجال العسكري

سبوتنيك عربي

صرح ضابط المخابرات الأمريكية السابق ومفتش الأسلحة السابق التابع للأمم المتحدة، سكوت ريتر، أن القوات الروسية وصلت في تطوير أسلحتها إلى الحد الذي يجعل أمريكا... 24.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-24T09:39+0000

2024-03-24T09:39+0000

2024-03-24T09:39+0000

روسيا

العالم

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وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "هل تعرف من سينفق المال (على الدفاع) بنكران الذات؟ الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي... تنظر أمريكا إلى القوات النووية الاستراتيجية الروسية التي تم إحياؤها، ونحن نفهم أن كل ما لديهم يفوق ما لدينا… سنفلس أنفسنا".وأشار إلى أن مجرد استبدال صواريخ "مينيتمان 3"، التي عفا عليها الزمن، سيكلف الولايات المتحدة مئات عدة من مليارات الدولارات.علاوة على ذلك، وفقا للمحلل، فإن الأسلحة الجديدة للثالوث النووي الأمريكي لن تكون باهظة الثمن فحسب، بل لن تكون مناسبة أيضا لمتطلبات القوات المسلحة.الثالوث النووي الأمريكي "متهالك"... وكالات تكشف معلومات خطيرةوأضاف ريتر: "لم نعتقد أبدًا أن الروس قادرون على ما يفعلونه الآن... لقد أنشأت روسيا مثل هذه الصناعة الدفاعية الديناميكية التي تفوق جميع دول الناتو مجتمعة في إنتاج أسلحة جيدة".وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب أمام الجمعية الفيدرالية، إن الجيش الروسي سيعرض قريبًا أحدث صواريخ سارمات الثقيلة العابرة للقارات في الخدمة القتالية.بوتين: مستعدون لحرب نووية من الناحية العسكرية والفنيةوقد صرح الكرملين، مرارا وتكرارا، أن موسكو ليس لديها خطط لاستخدام الأسلحة النووية، وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصرون في الحرب النووية، وشدد على أن من لا يرغبون في روسيا يجب أن يعلموا أن لديها مثل هذه الأسلحة، لكن موسكو لا تهدد أحدا.بوتين: روسيا ستواصل تعزيز قواتها المسلحة بكل الطرق الممكنة

https://sputnikarabic.ae/20240313/أمريكا-تعرب-عن-قلقها-إزاء-عدم-وجود-حوار-مع-روسيا-بشأن-الحد-من-التسلح-1086952858.html

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