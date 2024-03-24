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https://sputnikarabic.ae/20240324/ضابط-مخابرات-أمريكي-واشنطن-ستفلس-وهي-تحاول-اللحاق-بموسكو-في-المجال-العسكري-1087324427.html
ضابط مخابرات أمريكي: واشنطن ستفلس وهي تحاول اللحاق بموسكو في المجال العسكري
ضابط مخابرات أمريكي: واشنطن ستفلس وهي تحاول اللحاق بموسكو في المجال العسكري
سبوتنيك عربي
صرح ضابط المخابرات الأمريكية السابق ومفتش الأسلحة السابق التابع للأمم المتحدة، سكوت ريتر، أن القوات الروسية وصلت في تطوير أسلحتها إلى الحد الذي يجعل أمريكا... 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T09:39+0000
2024-03-24T09:39+0000
روسيا
العالم
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وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "هل تعرف من سينفق المال (على الدفاع) بنكران الذات؟ الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي... تنظر أمريكا إلى القوات النووية الاستراتيجية الروسية التي تم إحياؤها، ونحن نفهم أن كل ما لديهم يفوق ما لدينا… سنفلس أنفسنا".وأشار إلى أن مجرد استبدال صواريخ "مينيتمان 3"، التي عفا عليها الزمن، سيكلف الولايات المتحدة مئات عدة من مليارات الدولارات.علاوة على ذلك، وفقا للمحلل، فإن الأسلحة الجديدة للثالوث النووي الأمريكي لن تكون باهظة الثمن فحسب، بل لن تكون مناسبة أيضا لمتطلبات القوات المسلحة.الثالوث النووي الأمريكي "متهالك"... وكالات تكشف معلومات خطيرةوأضاف ريتر: "لم نعتقد أبدًا أن الروس قادرون على ما يفعلونه الآن... لقد أنشأت روسيا مثل هذه الصناعة الدفاعية الديناميكية التي تفوق جميع دول الناتو مجتمعة في إنتاج أسلحة جيدة".وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب أمام الجمعية الفيدرالية، إن الجيش الروسي سيعرض قريبًا أحدث صواريخ سارمات الثقيلة العابرة للقارات في الخدمة القتالية.بوتين: مستعدون لحرب نووية من الناحية العسكرية والفنيةوقد صرح الكرملين، مرارا وتكرارا، أن موسكو ليس لديها خطط لاستخدام الأسلحة النووية، وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصرون في الحرب النووية، وشدد على أن من لا يرغبون في روسيا يجب أن يعلموا أن لديها مثل هذه الأسلحة، لكن موسكو لا تهدد أحدا.بوتين: روسيا ستواصل تعزيز قواتها المسلحة بكل الطرق الممكنة
https://sputnikarabic.ae/20240313/أمريكا-تعرب-عن-قلقها-إزاء-عدم-وجود-حوار-مع-روسيا-بشأن-الحد-من-التسلح-1086952858.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط مخابرات أمريكي: واشنطن ستفلس وهي تحاول اللحاق بموسكو في المجال العسكري

09:39 GMT 24.03.2024
© AP Photoصاروخ "آر إس - 24" (يارس) النووي الروسي العابر للقارات
صاروخ آر إس - 24 (يارس) النووي الروسي العابر للقارات - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
© AP Photo
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صرح ضابط المخابرات الأمريكية السابق ومفتش الأسلحة السابق التابع للأمم المتحدة، سكوت ريتر، أن القوات الروسية وصلت في تطوير أسلحتها إلى الحد الذي يجعل أمريكا تخاطر بالإفلاس، في محاولة لتحديث ترسانة قواتها.
وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "هل تعرف من سينفق المال (على الدفاع) بنكران الذات؟ الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي... تنظر أمريكا إلى القوات النووية الاستراتيجية الروسية التي تم إحياؤها، ونحن نفهم أن كل ما لديهم يفوق ما لدينا… سنفلس أنفسنا".
وأشار إلى أن مجرد استبدال صواريخ "مينيتمان 3"، التي عفا عليها الزمن، سيكلف الولايات المتحدة مئات عدة من مليارات الدولارات.
علاوة على ذلك، وفقا للمحلل، فإن الأسلحة الجديدة للثالوث النووي الأمريكي لن تكون باهظة الثمن فحسب، بل لن تكون مناسبة أيضا لمتطلبات القوات المسلحة.
الثالوث النووي الأمريكي "متهالك"... وكالات تكشف معلومات خطيرة
وأضاف ريتر: "لم نعتقد أبدًا أن الروس قادرون على ما يفعلونه الآن... لقد أنشأت روسيا مثل هذه الصناعة الدفاعية الديناميكية التي تفوق جميع دول الناتو مجتمعة في إنتاج أسلحة جيدة".
الأعلام الأمريكية والروسية في البعثة الدائمة للولايات المتحدة في جنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
أمريكا تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود حوار مع روسيا بشأن الحد من التسلح
13 مارس, 16:05 GMT
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب أمام الجمعية الفيدرالية، إن الجيش الروسي سيعرض قريبًا أحدث صواريخ سارمات الثقيلة العابرة للقارات في الخدمة القتالية.
بوتين: مستعدون لحرب نووية من الناحية العسكرية والفنية
وقد صرح الكرملين، مرارا وتكرارا، أن موسكو ليس لديها خطط لاستخدام الأسلحة النووية، وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصرون في الحرب النووية، وشدد على أن من لا يرغبون في روسيا يجب أن يعلموا أن لديها مثل هذه الأسلحة، لكن موسكو لا تهدد أحدا.
بوتين: روسيا ستواصل تعزيز قواتها المسلحة بكل الطرق الممكنة
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