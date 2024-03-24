https://sputnikarabic.ae/20240324/لجنة-التحقيق-الروسية-ارتفاع-عدد-قتلى-الهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-إلى-137-1087336296.html

لجنة التحقيق الروسية: ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي على "كروكوس" إلى 137

لجنة التحقيق الروسية: ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي على "كروكوس" إلى 137

سبوتنيك عربي

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الأحد، أن عدد الأشخاص الذين تم العثور على جثثهم وسط حطام الهجوم على مجمع "كروكوس سيتي" ارتفع إلى 137 بينهم 3 أطفال. 24.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-24T14:58+0000

2024-03-24T14:58+0000

2024-03-24T14:58+0000

الهجوم الإرهابي في موسكو

روسيا

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وأفادت اللجنة في بيان: "حاليًا، تم العثور على جثث 137 شخصًا في موقع الهجوم الإرهابي، 3 منهم أطفال، ويستمر معاينة مسرح الجريمة، وتم حتى الآن التعرف على 62 جثة".وأضافت اللجنة أن "إجراءات التحقيق جارية مع أربعة من المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع كروكوس في كراسنوغورسك، وسيتخذ المحققون قريبًا إجراءات لاعتقالهم كإجراء وقائي".وأضافت اللجنة: "يواصل المحققون وعلماء الجريمة التابعون للجنة التحقيق التابعة الروسية العمل في مسرح الهجوم الإرهابي في كراسنوغورسك بالقرب من موسكو في قاعة مدينة كروكوس حيث عثر على 4 مجموعات من الذخيرة القتالية، وأكثر من 500 طلقة و28 مخزنًا للذخيرة وبندقيتين من طراز كلاشينكوف كانت بحوزة المسلحين".وأشار بيان اللجنة إلى أنه "لم يتم اكتشاف أي آثار لأجسام مفخخة أو ألغام أثناء تفتيش موقع الهجوم على قاعة كروكوس".وذكرت الوزارة، في بيان "تم إدخال 142 شخصا إلى المستشفى، خرج منهم 32، بالإضافة إلى ذلك، يتلقى 38 شخصا رعاية خارجية".البيت الأبيض ينفي مرة أخرى تورط كييف بالهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها أمس السبت.ومن جانبه، أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.

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الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا