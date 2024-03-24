عربي
تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... بوتين يتوعد المتورطين في الهجوم بالعقاب
https://sputnikarabic.ae/20240324/وزارة-الطوارئ-الروسية-إصابة-152-شخصا-في-الهجوم-الإرهابي-على-كروكوس--1087320162.html
وزارة الطوارئ الروسية: إصابة 152 شخصا في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
وزارة الطوارئ الروسية: إصابة 152 شخصا في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعة الحفلات "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو، أسفر عن إصابة 152 شخصا بينهم 5... 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T06:56+0000
2024-03-24T08:17+0000
الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/17/1087297564_0:0:3202:1802_1920x0_80_0_0_1db5b3563ff5fea4a18bfa0a1388305c.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة الهجوم الإرهابي، بلغ عدد الضحايا 285 شخصا بينهم 8 أطفال، قُتل 133 شخصا منهم، بينهم 3 أطفال".ووفقا لبيان الوزارة، تم نقل 114 شخصا، بينهم 4 أطفال، إلى المستشفيات لتلقي العلاج.وكان 3 أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة يحملون بنادق آلية قد اقتحموا قاعة للحفلات الموسيقة في مركز تسوق "كروكوس سيتي"في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، وأطلقوا النيران على المدنيين، مساء أول أمس الجمعة.ثم وقعت انفجارات لاحقة، أدت لاشتعال النيران في الطوابق العليا من القاعة ما أسفر عن تدميرها بشكل شبه كامل.فيما، أفادت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، التي تنتمني إليها وكالة "سبوتنيك"، مارغريتا سيمونيان، أمس السبت، بارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في العاصمة موسكو إلى 143 شخصا.وأدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيد رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
https://sputnikarabic.ae/20240323/محللون-سياسيون-لـسبوتنيك-الهجوم-الإرهابي-في-موسكو-صناعة-غربية-بامتياز-1087295771.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/17/1087297564_471:0:3202:2048_1920x0_80_0_0_46200d16d83f93fecd1ae16384a65bb8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزارة الطوارئ الروسية: إصابة 152 شخصا في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"

06:56 GMT 24.03.2024 (تم التحديث: 08:17 GMT 24.03.2024)
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورقاعة الحفلات الموسيقية كروكوس سيتي في ضواحي مدينة موسكو، روسيا
قاعة الحفلات الموسيقية كروكوس سيتي في ضواحي مدينة موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعة الحفلات "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو، أسفر عن إصابة 152 شخصا بينهم 5 أطفال.
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة الهجوم الإرهابي، بلغ عدد الضحايا 285 شخصا بينهم 8 أطفال، قُتل 133 شخصا منهم، بينهم 3 أطفال".
ووفقا لبيان الوزارة، تم نقل 114 شخصا، بينهم 4 أطفال، إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وكان 3 أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة يحملون بنادق آلية قد اقتحموا قاعة للحفلات الموسيقة في مركز تسوق "كروكوس سيتي"في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، وأطلقوا النيران على المدنيين، مساء أول أمس الجمعة.
ثم وقعت انفجارات لاحقة، أدت لاشتعال النيران في الطوابق العليا من القاعة ما أسفر عن تدميرها بشكل شبه كامل.
عناصر الشرطة الروسية في قاعة كروكوس سيتي، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
محللون سياسيون لـ"سبوتنيك": الهجوم الإرهابي في موسكو صناعة غربية بامتياز
أمس, 11:28 GMT
فيما، أفادت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، التي تنتمني إليها وكالة "سبوتنيك"، مارغريتا سيمونيان، أمس السبت، بارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في العاصمة موسكو إلى 143 شخصا.
وأدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيد رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие группировки войск Центр ВС РФ на тренировке расчетов противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:10 GMTКонцертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба в Москве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... بوتين يتوعد المتورطين في الهجوم بالعقاب06:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала