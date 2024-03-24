https://sputnikarabic.ae/20240324/وزارة-الطوارئ-الروسية-إصابة-152-شخصا-في-الهجوم-الإرهابي-على-كروكوس--1087320162.html
وزارة الطوارئ الروسية: إصابة 152 شخصا في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
وزارة الطوارئ الروسية: إصابة 152 شخصا في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعة الحفلات "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو، أسفر عن إصابة 152 شخصا بينهم 5... 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T06:56+0000
2024-03-24T06:56+0000
2024-03-24T08:17+0000
الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة الهجوم الإرهابي، بلغ عدد الضحايا 285 شخصا بينهم 8 أطفال، قُتل 133 شخصا منهم، بينهم 3 أطفال".ووفقا لبيان الوزارة، تم نقل 114 شخصا، بينهم 4 أطفال، إلى المستشفيات لتلقي العلاج.وكان 3 أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة يحملون بنادق آلية قد اقتحموا قاعة للحفلات الموسيقة في مركز تسوق "كروكوس سيتي"في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، وأطلقوا النيران على المدنيين، مساء أول أمس الجمعة.ثم وقعت انفجارات لاحقة، أدت لاشتعال النيران في الطوابق العليا من القاعة ما أسفر عن تدميرها بشكل شبه كامل.فيما، أفادت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، التي تنتمني إليها وكالة "سبوتنيك"، مارغريتا سيمونيان، أمس السبت، بارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في العاصمة موسكو إلى 143 شخصا.وأدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيد رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
https://sputnikarabic.ae/20240323/محللون-سياسيون-لـسبوتنيك-الهجوم-الإرهابي-في-موسكو-صناعة-غربية-بامتياز-1087295771.html
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الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
وزارة الطوارئ الروسية: إصابة 152 شخصا في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
06:56 GMT 24.03.2024 (تم التحديث: 08:17 GMT 24.03.2024)
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعة الحفلات "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو، أسفر عن إصابة 152 شخصا بينهم 5 أطفال.
وقالت
الوزارة في بيان: "نتيجة الهجوم الإرهابي، بلغ عدد الضحايا 285 شخصا بينهم 8 أطفال، قُتل 133 شخصا منهم، بينهم 3 أطفال".
ووفقا لبيان الوزارة، تم نقل 114 شخصا، بينهم 4 أطفال، إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وكان 3 أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة يحملون بنادق آلية قد اقتحموا قاعة للحفلات الموسيقة في مركز تسوق "كروكوس سيتي"في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، وأطلقوا النيران على المدنيين، مساء أول أمس الجمعة.
ثم وقعت انفجارات لاحقة، أدت لاشتعال النيران في الطوابق العليا من القاعة ما أسفر عن تدميرها بشكل شبه كامل.
فيما، أفادت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، التي تنتمني إليها وكالة "سبوتنيك"، مارغريتا سيمونيان، أمس السبت، بارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في العاصمة موسكو إلى 143 شخصا.
وأدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيد رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.