https://sputnikarabic.ae/20240325/إسرائيل-توافق-على-شروط-تبادل-الأسرى-التي-اقترحتها-أمريكا-1087348750.html
إعلام: إسرائيل توافق على شروط تبادل الأسرى التي اقترحتها أمريكا
إعلام: إسرائيل توافق على شروط تبادل الأسرى التي اقترحتها أمريكا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن إسرائيل وافقت على الشروط، التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، لتبادل الأسرى الفلسطينيين مع الرهائن الإسرائيليين الذين... 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T04:44+0000
2024-03-25T04:44+0000
2024-03-25T04:44+0000
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وأضافت: "وافقت إسرائيل على المقترح الأمريكي بشأن تبادل السجناء والرهائن".وقالت قناة الـ12 الإسرائيلية: "تقدر إسرائيل أن الأمر سيستغرق من حماس ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام للرد على وثيقة الرد التفصيلية، التي تم إرسالها إليها".وأوضح الموقع أن "إسرائيل مستعدة للتحلي بالمرونة فيما يتعلق بعدد الفلسطينيين، الذين سيتم إطلاق سراحهم بعد جهود الوساطة التي قام بها رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20240324/إسرائيل-تبلغ-الأونروا-بقرارها-منع-إيصال-المساعدات-إلى-شمال-قطاع-غزة-1087344450.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم, أخبار إسرائيل اليوم
إعلام: إسرائيل توافق على شروط تبادل الأسرى التي اقترحتها أمريكا
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن إسرائيل وافقت على الشروط، التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، لتبادل الأسرى الفلسطينيين مع الرهائن الإسرائيليين الذين أسرتهم حركة حماس.
وأضافت: "وافقت إسرائيل على المقترح الأمريكي بشأن تبادل السجناء والرهائن".
وتتضمن المبادرة الأمريكية التي وافقت عليها إسرائيل "إطلاق إسرائيل سراح نحو 700 سجين فلسطيني مقابل إطلاق سراح 40 إسرائيليا لدى حماس".
وقالت قناة الـ12 الإسرائيلية: "تقدر إسرائيل أن الأمر سيستغرق من حماس ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام للرد على وثيقة الرد التفصيلية، التي تم إرسالها إليها".
وأشار موقع "واللا" إلى أن "قطر طرحت اقتراحا مماثلا قبل ثلاثة أسابيع، لكن إسرائيل ردت عليه بالرفض القاطع".
وأوضح الموقع أن "إسرائيل مستعدة للتحلي بالمرونة فيما يتعلق بعدد الفلسطينيين، الذين سيتم إطلاق سراحهم بعد جهود الوساطة التي قام بها رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز".
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.