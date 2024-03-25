https://sputnikarabic.ae/20240325/جهاز-أمن-الدولة-الأذربيجاني-الأجهزة-الأمنية-تعتقل-رجلا-كان-يخطط-لهجوم-إرهابي-في-البلاد-1087350286.html

جهاز أمن الدولة الأذربيجاني: الأجهزة الأمنية تعتقل رجلا كان يخطط لهجوم إرهابي في البلاد

جهاز أمن الدولة الأذربيجاني: الأجهزة الأمنية تعتقل رجلا كان يخطط لهجوم إرهابي في البلاد

سبوتنيك عربي

أفاد جهاز أمن الدولة الأذربيجاني، اليوم الاثنين، باعتقال رجل خطط لارتكاب هجمات إرهابية عدة على أراضي أذربيجان. 25.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-25T07:51+0000

2024-03-25T07:51+0000

2024-03-25T07:51+0000

العالم

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وقال جهاز الأمن: "أقام المواطن الأذربيجاني، بهروز أسكيروف، اتصالات مع سكان مختلف مناطق الجمهورية، وأعطاهم تعليمات لتنظيم محاولة اغتيال رئيس السلطة التنفيذية في منطقة لينكوران في أذربيجان". وأضاف: "كما ثبت أن أسكيروف وشركائه، خططوا لارتكاب جرائم قتل عدد من المواطنين الأجانب، الذين يعملون كمدرسين للغة الإنجليزية في مناطق عدة من البلاد، وبموجب قرار قضائي تم القبض على أسكيروف".وتابع جهاز أمن الدولة الأذربيجاني: "تم اعتقال أسكيروف، ومحاكمته بموجب مواد عدة من القانون الجنائي لجمهورية أذربيجان، وبموجب قرار المحكمة، تم اختيار إجراء وقائي على شكل اعتقال ضده".وشهدت روسيا، يوم أمس الأحد، حدادا وطنيا عاما على ضحايا الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو.وأعلن الكرملين، أول أمس السبت، اعتقال 11 شخصا بينهم 4 شاركوا بشكل مباشر في الهجوم، أثناء محاولتهم الفرار إلى أوكرانيا.ومن جانبه، أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.

https://sputnikarabic.ae/20240324/المتهم-الأول-في-قضية-الهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-يعترف-بارتكابه-التهم-الموجهة-إليه-1087346855.html

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