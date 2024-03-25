https://sputnikarabic.ae/20240325/خبير-السياسيون-السويديون-يتصرفون-مثل-الأطفال-مقارنة-ببوتين-1087366026.html
خبير: السياسيون السويديون يتصرفون مثل الأطفال مقارنة ببوتين
خبير: السياسيون السويديون يتصرفون مثل الأطفال مقارنة ببوتين
سبوتنيك عربي
صرح أستاذ علم الأعراق كارل أولوف أرنستبيرغ، أن السياسيين السويديين يتصرفون وكأنهم في روضة الأطفال مقارنة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرغي... 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T11:58+0000
2024-03-25T11:58+0000
2024-03-25T11:58+0000
روسيا
العالم
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وقال أرنستبيرغ، في مقابلة مع "SwebbTV": "ساستنا يتصرفون بشكل متزايد مثل الأطفال أو البلهاء أو ببساطة الكاذبين، فهم لا يفهمون لماذا أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا. إنهم لا يرون أي مخاطر في عضوية الناتو ويتخذون قرارات مهمة بشأن مستقبل البلاد كما لو كانوا يجلسون في فقاعة ومنفصلين تمامًا عن الواقع".وأضاف: "مقارنةً ببوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، فإنهم (السياسيون السويديون) يبدون وكأنهم في روضة أطفال"."كالبرق".. صحيفة تكشف عن الطريقة التي تدمر بها روسيا أفضل الأسلحة الأوكرانيةوتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار"."كش ملك"... ضابط أمريكي يكشف ما رتبته روسيا لحلف الناتووأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى، وأفاد الكرملين بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20240325/خبير-أمريكي-الولايات-المتحدة-تعتقد-أنها-تحكم-العالم-1087349739.html
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روسيا, العالم
خبير: السياسيون السويديون يتصرفون مثل الأطفال مقارنة ببوتين
صرح أستاذ علم الأعراق كارل أولوف أرنستبيرغ، أن السياسيين السويديين يتصرفون وكأنهم في روضة الأطفال مقارنة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرغي لافروف.
وقال أرنستبيرغ، في مقابلة مع "SwebbTV": "ساستنا يتصرفون بشكل متزايد مثل الأطفال أو البلهاء أو ببساطة الكاذبين، فهم لا يفهمون لماذا أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا. إنهم لا يرون أي مخاطر في عضوية الناتو ويتخذون قرارات مهمة بشأن مستقبل البلاد كما لو كانوا يجلسون في فقاعة ومنفصلين تمامًا عن الواقع".
وتابع: "يمكن توجيه ذات النقد إلى النخبة الإعلامية لدينا. عندما يتمتم هؤلاء الناس، دون حتى التفكير في العواقب، بشعارهم بأن أوكرانيا يجب أن تفوز، فإنني أتساءل عما إذا كان وعاءهم يغلي على الإطلاق".
وأضاف: "مقارنةً ببوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، فإنهم (السياسيون السويديون) يبدون وكأنهم في روضة أطفال".
وأوضح أن أي مساعدة عسكرية من السويد لأوكرانيا، لن تساعد كييف على تحقيق النصر في الصراع.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى، وأفاد الكرملين بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.