خبير: السياسيون السويديون يتصرفون مثل الأطفال مقارنة ببوتين

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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجوم
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إعادة للتغطية الخاصة للهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
ما أسباب زيارة مسؤول حزب الله للإمارات؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
11:31 GMT
29 د
حلقة خاصة
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
12:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لواء "ههاريم" الإسرائيلي.. هل هو تطوير دفاعي أم تهيئة لعمليات هجومية مستقبلية؟
15:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين يتوعد بمحاسبة جميع المسؤولين عن هجوم موسكو
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
18:00 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
18:14 GMT
20 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
18:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240325/خبير-السياسيون-السويديون-يتصرفون-مثل-الأطفال-مقارنة-ببوتين-1087366026.html
خبير: السياسيون السويديون يتصرفون مثل الأطفال مقارنة ببوتين
خبير: السياسيون السويديون يتصرفون مثل الأطفال مقارنة ببوتين
سبوتنيك عربي
صرح أستاذ علم الأعراق كارل أولوف أرنستبيرغ، أن السياسيين السويديين يتصرفون وكأنهم في روضة الأطفال مقارنة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرغي... 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T11:58+0000
2024-03-25T11:58+0000
روسيا
العالم
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وقال أرنستبيرغ، في مقابلة مع "SwebbTV": "ساستنا يتصرفون بشكل متزايد مثل الأطفال أو البلهاء أو ببساطة الكاذبين، فهم لا يفهمون لماذا أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا. إنهم لا يرون أي مخاطر في عضوية الناتو ويتخذون قرارات مهمة بشأن مستقبل البلاد كما لو كانوا يجلسون في فقاعة ومنفصلين تمامًا عن الواقع".وأضاف: "مقارنةً ببوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، فإنهم (السياسيون السويديون) يبدون وكأنهم في روضة أطفال"."كالبرق".. صحيفة تكشف عن الطريقة التي تدمر بها روسيا أفضل الأسلحة الأوكرانيةوتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار"."كش ملك"... ضابط أمريكي يكشف ما رتبته روسيا لحلف الناتووأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى، وأفاد الكرملين بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20240325/خبير-أمريكي-الولايات-المتحدة-تعتقد-أنها-تحكم-العالم-1087349739.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير: السياسيون السويديون يتصرفون مثل الأطفال مقارنة ببوتين

11:58 GMT 25.03.2024
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمساعد الرئاسي يوري أوشاكوف لدى وصولهم قاعة ألكسندر في الكرملين، لحضور مراسم اعتماد وقبول سفراء الدول الأجانب في موسكو
الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمساعد الرئاسي يوري أوشاكوف لدى وصولهم قاعة ألكسندر في الكرملين، لحضور مراسم اعتماد وقبول سفراء الدول الأجانب في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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تابعنا عبر
صرح أستاذ علم الأعراق كارل أولوف أرنستبيرغ، أن السياسيين السويديين يتصرفون وكأنهم في روضة الأطفال مقارنة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرغي لافروف.
وقال أرنستبيرغ، في مقابلة مع "SwebbTV": "ساستنا يتصرفون بشكل متزايد مثل الأطفال أو البلهاء أو ببساطة الكاذبين، فهم لا يفهمون لماذا أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا. إنهم لا يرون أي مخاطر في عضوية الناتو ويتخذون قرارات مهمة بشأن مستقبل البلاد كما لو كانوا يجلسون في فقاعة ومنفصلين تمامًا عن الواقع".

وتابع: "يمكن توجيه ذات النقد إلى النخبة الإعلامية لدينا. عندما يتمتم هؤلاء الناس، دون حتى التفكير في العواقب، بشعارهم بأن أوكرانيا يجب أن تفوز، فإنني أتساءل عما إذا كان وعاءهم يغلي على الإطلاق".

وأضاف: "مقارنةً ببوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، فإنهم (السياسيون السويديون) يبدون وكأنهم في روضة أطفال".
"كالبرق".. صحيفة تكشف عن الطريقة التي تدمر بها روسيا أفضل الأسلحة الأوكرانية

وأوضح أن أي مساعدة عسكرية من السويد لأوكرانيا، لن تساعد كييف على تحقيق النصر في الصراع.

العلم الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
خبير أمريكي: الولايات المتحدة تعتقد أنها تحكم العالم
06:53 GMT
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
"كش ملك"... ضابط أمريكي يكشف ما رتبته روسيا لحلف الناتو
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى، وأفاد الكرملين بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
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