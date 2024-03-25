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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجوم
Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240325/سلطات-دونيتسك-القوات-الروسية-تتقدم-نحو-تشاسوف-يار-وفي-المستقبل-سيتم-ترميم-أرتيوموفسك-وأفدييفكا-1087349919.html
سلطات دونيتسك: القوات الروسية تتقدم نحو تشاسوف يار وفي المستقبل سيتم ترميم أرتيوموفسك وأفدييفكا
سلطات دونيتسك: القوات الروسية تتقدم نحو تشاسوف يار وفي المستقبل سيتم ترميم أرتيوموفسك وأفدييفكا
سبوتنيك عربي
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن الجيش الروسي يتقدم في منطقة تشاسوف يار في الجمهورية، وهذا يسمح لنا بالحديث عن إمكانية بدء... 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T07:24+0000
2024-03-25T07:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بوشيلين، على الهواء مباشرة عبر قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "تحرير بلدة كراسنوي وتقدم وحداتنا في منطقة تشاسوف يار، يجعل بالطبع إمكانية بدء العمل في أرتيوموفسك أقرب فأقرب... هذا النوع من تقدم وحداتنا، دفع العدو بعيدًا عن أرتيوموفسك، ويجعل من الممكن في المستقبل المنظور الحديث عن بدء العمل في أرتيوموفسك".وأضاف بوشيلين: "تم تحديد 19 منزلًا تعرض لأضرار نسبية، حيث أعتقد أننا سنتمكن في المستقبل القريب من بدء العمل بالفعل".وتابع: "في الوقت الراهن، تم نشر كتيبتين متنقلتين من وحدات التدخل السريع (المسعفين) المتنقلة".ضابط استطلاع: القوات الأوكرانية تقلل عدد محاولات اختراق الدفاع الروسي قرب سوليداروأشار إلى أن السكان المحليين الذين يرغبون في بدء العمل سيشاركون في تحسين شوارع المدينة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في مساء يوم 17 فبراير/ شباط الجاري، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات المسلحة الأوكرانية من المدينة.الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة تونينكويه على محور أفدييفكاوجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، يوم السبت الماضي، أن "اليوم (السبت) في الكرملين، أبلغ وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، القائد الأعلى للقوات الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" بقيادة الفريق أندريه موردفيتشيف، الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت معقلًا حصينًا للقوات المسلحة الأوكرانية".مشاهد توثق فرار القوات الأوكرانية من أرتيموفسكي بعد سيطرة القوات الروسية عليها... فيديووتقع قرية أرتيموفسكي غرب مدينة أرتيوموفسك، وتعتبر ممرا وطريقا للإمداد بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية للوصول إلى أرتيوموفسك.
https://sputnikarabic.ae/20240319/منظومة-بوك-إم-1-الروسية-تسقط-مروحية-هجومية-أوكرانية-فيديو-1087152184.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

سلطات دونيتسك: القوات الروسية تتقدم نحو تشاسوف يار وفي المستقبل سيتم ترميم أرتيوموفسك وأفدييفكا

07:24 GMT 25.03.2024 (تم التحديث: 07:28 GMT 25.03.2024)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن الجيش الروسي يتقدم في منطقة تشاسوف يار في الجمهورية، وهذا يسمح لنا بالحديث عن إمكانية بدء أعمال إعادة الإعمار في أرتيوموفسك وأفدييفكا، في المستقبل المنظور.
وقال بوشيلين، على الهواء مباشرة عبر قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "تحرير بلدة كراسنوي وتقدم وحداتنا في منطقة تشاسوف يار، يجعل بالطبع إمكانية بدء العمل في أرتيوموفسك أقرب فأقرب... هذا النوع من تقدم وحداتنا، دفع العدو بعيدًا عن أرتيوموفسك، ويجعل من الممكن في المستقبل المنظور الحديث عن بدء العمل في أرتيوموفسك".

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه طوال هذا الوقت في أرتيوموفسك لم يكن من الممكن بدء أعمال الترميم، بما في ذلك إزالة الألغام وإزالة الحطام بسبب القصف الأوكراني.

وأضاف بوشيلين: "تم تحديد 19 منزلًا تعرض لأضرار نسبية، حيث أعتقد أننا سنتمكن في المستقبل القريب من بدء العمل بالفعل".

ووفقًا له، فقد بدأ العمل في أفدييفكا بوتيرة متسارعة لأن عددًا كبيرًا من السكان المحليين يرغبون في البقاء في المدينة.

وتابع: "في الوقت الراهن، تم نشر كتيبتين متنقلتين من وحدات التدخل السريع (المسعفين) المتنقلة".
ضابط استطلاع: القوات الأوكرانية تقلل عدد محاولات اختراق الدفاع الروسي قرب سوليدار
وأشار إلى أن السكان المحليين الذين يرغبون في بدء العمل سيشاركون في تحسين شوارع المدينة.
منظومة صواريخ بوك-إم2أ المضادة للأهداف الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
منظومة "بوك-إم 1" الروسية تسقط مروحية هجومية أوكرانية... فيديو
19 مارس, 08:32 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في مساء يوم 17 فبراير/ شباط الجاري، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات المسلحة الأوكرانية من المدينة.
الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة تونينكويه على محور أفدييفكا
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، يوم السبت الماضي، أن "اليوم (السبت) في الكرملين، أبلغ وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، القائد الأعلى للقوات الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" بقيادة الفريق أندريه موردفيتشيف، الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت معقلًا حصينًا للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأعلنت وزراة الدفاع الروسية، تحرير قرية أرتيموفسكي، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

مشاهد توثق فرار القوات الأوكرانية من أرتيموفسكي بعد سيطرة القوات الروسية عليها... فيديو
وتقع قرية أرتيموفسكي غرب مدينة أرتيوموفسك، وتعتبر ممرا وطريقا للإمداد بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية للوصول إلى أرتيوموفسك.
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