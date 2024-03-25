https://sputnikarabic.ae/20240325/وزير-الطاقة-التركي-تركيا-مهتمة-بتوسيع-التعاون-مع-روس-آتوم-في-بناء-محطة-الطاقة-النووية-في-سينوب-1087360363.html
وزير الطاقة التركي: أنقرة مهتمة بتوسيع التعاون مع "روساتوم" في بناء محطة للطاقة النووية في سينوب
وزير الطاقة التركي: أنقرة مهتمة بتوسيع التعاون مع "روساتوم" في بناء محطة للطاقة النووية في سينوب
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا، ألب أرسلان بيرقدار، أن تركيا مهتمة بتوسيع التعاون مع شركة "روساتوم" الحكومية في إطار مشروع بناء محطة للطاقة... 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T10:44+0000
2024-03-25T10:44+0000
2024-03-25T10:53+0000
العالم
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وقال بيرقدار في الجلسة العامة لمنتدى "آتوم إكسبو": "حاليًا، تجري أعمال البناء في موقع أكويو، ونريد توسيع تعاوننا مع "روساتوم" في إطار مشروعنا في سينوب".وأضاف بيرقدار أن تركيا تخطط للتركيز على المفاعلات المعيارية الصغيرة في المستقبل، ما سيسمح للبلاد بتحقيق أهداف خفض الكربون.وبحسب الوزير، هناك أربعة مفاعلات قيد الإنشاء حاليًا في محطة "أكويو" للطاقة النووية، وأشار بيرقدار إلى أنه "بحلول عام 2035، نخطط للوصول إلى قدرة 7.2 غيغاواط، وبحلول عام 2050، نخطط لزيادة هذه القدرة إلى 20 غيغاواط، ومن الضروري أيضًا بناء أربعة مفاعلات أخرى في سينوب".وبدأت، اليوم الاثنين، فعاليات المنتدى الدولي الـ13 "آتوم إكسبو - 2024" في مدينة سوتشي الروسية، وستستمر لثلاثة أيام . الحدث برعاية شركة "روساتوم" الحكومية، ويجمع المنتدى ممثلين عن أكبر الشركات في الصناعة النووية العالمية، فضلا عن كبار الخبراء الدوليين.
https://sputnikarabic.ae/20240325/روساتوم-تختبر-المنشأة-الأولى-لوحدة-الطاقة-المستقبلية-1087358903.html
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العالم
وزير الطاقة التركي: أنقرة مهتمة بتوسيع التعاون مع "روساتوم" في بناء محطة للطاقة النووية في سينوب
10:44 GMT 25.03.2024 (تم التحديث: 10:53 GMT 25.03.2024)
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا، ألب أرسلان بيرقدار، أن تركيا مهتمة بتوسيع التعاون مع شركة "روساتوم" الحكومية في إطار مشروع بناء محطة للطاقة النووية في سينوب.
وقال بيرقدار في الجلسة العامة لمنتدى "آتوم إكسبو": "حاليًا، تجري أعمال البناء في موقع أكويو، ونريد توسيع تعاوننا مع "روساتوم" في إطار مشروعنا في سينوب".
وأضاف بيرقدار أن تركيا تخطط للتركيز على المفاعلات المعيارية الصغيرة في المستقبل، ما سيسمح للبلاد بتحقيق أهداف خفض الكربون.
وبحسب الوزير، هناك أربعة مفاعلات قيد الإنشاء حاليًا في محطة "أكويو" للطاقة النووية، وأشار بيرقدار إلى أنه "بحلول عام 2035، نخطط للوصول إلى قدرة 7.2 غيغاواط، وبحلول عام 2050، نخطط لزيادة هذه القدرة إلى 20 غيغاواط، ومن الضروري أيضًا بناء أربعة مفاعلات أخرى في سينوب".
وبدأت، اليوم الاثنين، فعاليات المنتدى الدولي الـ13 "آتوم إكسبو - 2024" في مدينة سوتشي الروسية، وستستمر لثلاثة أيام . الحدث برعاية شركة "روساتوم" الحكومية، ويجمع المنتدى ممثلين عن أكبر الشركات في الصناعة النووية العالمية، فضلا عن كبار الخبراء الدوليين.