وزير الطاقة التركي: أنقرة مهتمة بتوسيع التعاون مع "روساتوم" في بناء محطة للطاقة النووية في سينوب

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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجوم
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إعادة للتغطية الخاصة للهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
ما أسباب زيارة مسؤول حزب الله للإمارات؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
11:31 GMT
29 د
حلقة خاصة
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
12:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لواء "ههاريم" الإسرائيلي.. هل هو تطوير دفاعي أم تهيئة لعمليات هجومية مستقبلية؟
15:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين يتوعد بمحاسبة جميع المسؤولين عن هجوم موسكو
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
18:00 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
18:14 GMT
20 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
18:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
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https://sputnikarabic.ae/20240325/وزير-الطاقة-التركي-تركيا-مهتمة-بتوسيع-التعاون-مع-روس-آتوم-في-بناء-محطة-الطاقة-النووية-في-سينوب-1087360363.html
وزير الطاقة التركي: أنقرة مهتمة بتوسيع التعاون مع "روساتوم" في بناء محطة للطاقة النووية في سينوب
وزير الطاقة التركي: أنقرة مهتمة بتوسيع التعاون مع "روساتوم" في بناء محطة للطاقة النووية في سينوب
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا، ألب أرسلان بيرقدار، أن تركيا مهتمة بتوسيع التعاون مع شركة "روساتوم" الحكومية في إطار مشروع بناء محطة للطاقة... 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T10:44+0000
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العالم
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وقال بيرقدار في الجلسة العامة لمنتدى "آتوم إكسبو": "حاليًا، تجري أعمال البناء في موقع أكويو، ونريد توسيع تعاوننا مع "روساتوم" في إطار مشروعنا في سينوب".وأضاف بيرقدار أن تركيا تخطط للتركيز على المفاعلات المعيارية الصغيرة في المستقبل، ما سيسمح للبلاد بتحقيق أهداف خفض الكربون.وبحسب الوزير، هناك أربعة مفاعلات قيد الإنشاء حاليًا في محطة "أكويو" للطاقة النووية، وأشار بيرقدار إلى أنه "بحلول عام 2035، نخطط للوصول إلى قدرة 7.2 غيغاواط، وبحلول عام 2050، نخطط لزيادة هذه القدرة إلى 20 غيغاواط، ومن الضروري أيضًا بناء أربعة مفاعلات أخرى في سينوب".وبدأت، اليوم الاثنين، فعاليات المنتدى الدولي الـ13 "آتوم إكسبو - 2024" في مدينة سوتشي الروسية، وستستمر لثلاثة أيام . الحدث برعاية شركة "روساتوم" الحكومية، ويجمع المنتدى ممثلين عن أكبر الشركات في الصناعة النووية العالمية، فضلا عن كبار الخبراء الدوليين.
https://sputnikarabic.ae/20240325/روساتوم-تختبر-المنشأة-الأولى-لوحدة-الطاقة-المستقبلية-1087358903.html
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وزير الطاقة التركي: أنقرة مهتمة بتوسيع التعاون مع "روساتوم" في بناء محطة للطاقة النووية في سينوب

10:44 GMT 25.03.2024 (تم التحديث: 10:53 GMT 25.03.2024)
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورروساتوم الطاقة النووية
روساتوم الطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا، ألب أرسلان بيرقدار، أن تركيا مهتمة بتوسيع التعاون مع شركة "روساتوم" الحكومية في إطار مشروع بناء محطة للطاقة النووية في سينوب.
وقال بيرقدار في الجلسة العامة لمنتدى "آتوم إكسبو": "حاليًا، تجري أعمال البناء في موقع أكويو، ونريد توسيع تعاوننا مع "روساتوم" في إطار مشروعنا في سينوب".
المفاعل النووي العاشر المكتمل ريتم-200 لكاسحة الجليد في محطة زيو-بودولسك لبناء الآلات، وهي مؤسسة تابعة لوحدة بناء الآلات التابعة للوكالة النووية الروسية روساتوم، في مدينة بودولسك في مقاطعة موسكو، روسيا 5 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
"روساتوم" تختبر المنشأة الأولى لوحدة الطاقة المستقبلية
09:30 GMT
وأضاف بيرقدار أن تركيا تخطط للتركيز على المفاعلات المعيارية الصغيرة في المستقبل، ما سيسمح للبلاد بتحقيق أهداف خفض الكربون.
وبحسب الوزير، هناك أربعة مفاعلات قيد الإنشاء حاليًا في محطة "أكويو" للطاقة النووية، وأشار بيرقدار إلى أنه "بحلول عام 2035، نخطط للوصول إلى قدرة 7.2 غيغاواط، وبحلول عام 2050، نخطط لزيادة هذه القدرة إلى 20 غيغاواط، ومن الضروري أيضًا بناء أربعة مفاعلات أخرى في سينوب".
وبدأت، اليوم الاثنين، فعاليات المنتدى الدولي الـ13 "آتوم إكسبو - 2024" في مدينة سوتشي الروسية، وستستمر لثلاثة أيام . الحدث برعاية شركة "روساتوم" الحكومية، ويجمع المنتدى ممثلين عن أكبر الشركات في الصناعة النووية العالمية، فضلا عن كبار الخبراء الدوليين.
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