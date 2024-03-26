https://sputnikarabic.ae/20240326/أوكرانيا-تنتقد-تصريحات-برلين-بشأن-صواريخ-توروس-1087386796.html

أوكرانيا تنتقد تصريحات برلين بشأن صواريخ "تاوروس"

أوكرانيا تنتقد تصريحات برلين بشأن صواريخ "تاوروس"

سبوتنيك عربي

أقر وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بأنه في كل مرة يعلّق فيها على مسألة تزويد كييف بصواريخ ألمانية من طراز "تاوروس" يتلقى ردًا وتصريحات غاضبة من برلين. 26.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-26T07:23+0000

2024-03-26T07:23+0000

2024-03-26T07:49+0000

العالم

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وجاءت اعترافات وزير الخارجية الأوكراني كوليبا، خلال مقابلة مع مجلة "بوليتيكو" الأوروبية، إذ قال إنه "سئم من الإجابة على السؤال المتعلق بإمدادات الصواريخ".وتابع كوليبا بالقول: "لقد سئمت من الإجابة على هذا، للأسف يمكنك أن تقتبس كلامي فلا مانع لدي، لكن في كل مرة أجيب على هذا السؤال، أحصل على تصريحات غاضبة من برلين، اترك الأمر لهم".وأضاف كوليبا بالقول إن "برلين وضعت نفسها في هذا الوضع وعليها إيجاد مخرج منه".وفي وقت سابق، صرحت السياسية الألمانية، سارة فاغنكنشت، بأن توريد صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا، سيؤدي إلى مزيد من التصعيد للصراع مع روسيا.وقالت فاغنكنشت في مقابلة مع الصحفي بول رونزايمر، نشرت على منصة "إكس": "في النهاية، هذا لن يساعد أوكرانيا. إن إطالة أمد الصراع باستمرار لا يمكن اعتباره مساعدة أو حماية".وأضافت: "هل تعتقد جديًا أنه إذا قمنا بتزويدهم بالمزيد من الأسلحة، فسيتمكن الأوكرانيون من إخراج الروس من شبه جزيرة القرم؟ إذا كنت تعتقد أن روسيا قوة نووية، فهل ستسمح لك بفعل ذلك؟".وأشارت إلى أن الأسلحة البعيدة المدى لن تساعد القوات المسلحة الأوكرانية، ولكنها لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من الخسائر.

https://sputnikarabic.ae/20240224/سياسية-ألمانية-نقل-صواريخ-توروس-إلى-أوكرانيا-سينقل-القتال-إلى-برلين-1086362732.html

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