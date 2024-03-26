الجيش الروسي يستولي على مركبة ألمانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة

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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجوم
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تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
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03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
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عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
On air
13:39 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: منفذ هجوم "كروكوس" هو المستفيد من ضرب الجبهة الداخلية الروسية
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:17 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ما هي ملامح النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
11:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
17:03 GMT
28 د
صدى الحياة
القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
18:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
18:50 GMT
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240326/الجيش-الروسي-يستولي-على-مركبة-ألمانية-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1087385488.html
الجيش الروسي يستولي على مركبة ألمانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
الجيش الروسي يستولي على مركبة ألمانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن جنودا من اللواء الآلي التابع لفيلق الجيش الأول للقوات الجنوبية في القوات الروسية، نجح بالاستيلاء على أول... 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T04:51+0000
2024-03-26T04:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن المركبة التي تم الاستيلاء عليها من قبل الجنود الروس، تم سحبها وإجلاءها من المنطقة على الفور، حيث كانت موجودة مع القوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا، مضيفة أنه "بعد تحرير أفدييفكا، لم يكتف الجنود بهذا واستمروا حتى تحرير البلدات القريبة، مثل سيفيرنايا وتونينكايا، وذلك بعد أن سيطرت القوات الروسية على الجزء الشمالي والشرقي من المدينة".ونقلت وزارة الدفاع الروسية تصريحات نائب قائد الشؤون الفنية في الجيش الروسي، إذ قال: "شن العدو هجومًا مضادا وفي أحد هذه الهجمات المضادة تم الاستيلاء على هذه المركبة وتم التخطيط لعملية إخلاء المركبة القتالية بعناية وإعدادها مسبقًا، وتم إجراء استطلاع للمنطقة وتمهيد طريق جديد بمساعدة المهندسين، وتم تطهير حقول الألغام وتمكنت فصيلة من سحبها بأمان".وأضافت الوزارة أن مركبة "ماردر" الألمانية الصنع، أصيبت بأضرار طفيفة بسبب الألغام التي استخدمتها القوات المسلحة الأوكرانية لمحاولة تدمير المعدات أثناء الإخلاء.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240326/الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-13-هدفا-جويا-عند-اقترابها-من-بيلغورود-1087384655.html
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روسيا

الجيش الروسي يستولي على مركبة ألمانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة

04:51 GMT 26.03.2024
CC BY 2.0 / funky1opti / SPZ Marder beim Hessentag 2004 in Heppenheimماردر
ماردر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
CC BY 2.0 / funky1opti / SPZ Marder beim Hessentag 2004 in Heppenheim
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن جنودا من اللواء الآلي التابع لفيلق الجيش الأول للقوات الجنوبية في القوات الروسية، نجح بالاستيلاء على أول مركبة قتال ألمانية من طراز "ماردر" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن المركبة التي تم الاستيلاء عليها من قبل الجنود الروس، تم سحبها وإجلاءها من المنطقة على الفور، حيث كانت موجودة مع القوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا، مضيفة أنه "بعد تحرير أفدييفكا، لم يكتف الجنود بهذا واستمروا حتى تحرير البلدات القريبة، مثل سيفيرنايا وتونينكايا، وذلك بعد أن سيطرت القوات الروسية على الجزء الشمالي والشرقي من المدينة".
ونقلت وزارة الدفاع الروسية تصريحات نائب قائد الشؤون الفنية في الجيش الروسي، إذ قال: "شن العدو هجومًا مضادا وفي أحد هذه الهجمات المضادة تم الاستيلاء على هذه المركبة وتم التخطيط لعملية إخلاء المركبة القتالية بعناية وإعدادها مسبقًا، وتم إجراء استطلاع للمنطقة وتمهيد طريق جديد بمساعدة المهندسين، وتم تطهير حقول الألغام وتمكنت فصيلة من سحبها بأمان".

وتابع: "المركبة تعمل بكامل طاقتها، تعمل للتفكيك والدراسة، إنها مناسبة قدر الإمكان".

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وأضافت الوزارة أن مركبة "ماردر" الألمانية الصنع، أصيبت بأضرار طفيفة بسبب الألغام التي استخدمتها القوات المسلحة الأوكرانية لمحاولة تدمير المعدات أثناء الإخلاء.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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