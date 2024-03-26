https://sputnikarabic.ae/20240326/المحكمة-تعتقل-المتهم-الثامن-في-قضية-الهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-1087391659.html
المحكمة تعتقل المتهم الثامن في الهجوم الإرهابي على "كروكوس" رجل الأعمال قاسيموف
المحكمة تعتقل المتهم الثامن في الهجوم الإرهابي على "كروكوس" رجل الأعمال قاسيموف
سبوتنيك عربي
أعلنت محكمة "باسماني" في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، اعتقال المتهم الثامن في قضية الهجوم الإرهابي على قاعة " كروكوس" في ضواحي موسكو، رجل الأعمال... 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T09:57+0000
2024-03-26T09:57+0000
2024-03-26T10:00+0000
روسيا
الهجوم الإرهابي في موسكو
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وأشار المتهم الثامن في قضية الهجوم الإرهابي على قاعة " كروكوس"، أليشر قاسيموف، خلال جلسة المحكمة أنه لم يكن يعلم بخطط الإرهابيين، لكنه قام باستئجار شقة لهم عبر تطبيق "أفيتو"، بحسب قوله.وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم الجمعة الماضية، وقوع إطلاق نار ونشوب حريق في قاعة للحفلات الموسيقية في مجمع "كروكوس" في منطقة كراسنوغورسك على الحدود الشمالية الغربية لموسكو.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هجوم "كروكوس" بالدموي والهمجي، وأعلن الحداد الوطني في البلاد.وأفاد الكرملين بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصًا، من بينهم الإرهابيون الأربعة المتورطون بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي بمقاطعة موسكو.كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.وتوالت الإدانات الدولية والعربية للهجوم الإرهابي في موسكو، فقد دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "بأشد العبارات الهجوم الإرهابي"، كما أدان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الهجوم ووصفه بأنه "هجوم إرهابي شنيع وجبان".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو
المحكمة تعتقل المتهم الثامن في الهجوم الإرهابي على "كروكوس" رجل الأعمال قاسيموف
09:57 GMT 26.03.2024 (تم التحديث: 10:00 GMT 26.03.2024)
أعلنت محكمة "باسماني" في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، اعتقال المتهم الثامن في قضية الهجوم الإرهابي على قاعة " كروكوس" في ضواحي موسكو، رجل الأعمال أليشر قاسيموف.
وأشار المتهم الثامن في قضية الهجوم الإرهابي على قاعة " كروكوس"، أليشر قاسيموف، خلال جلسة المحكمة أنه لم يكن يعلم بخطط الإرهابيين، لكنه قام باستئجار شقة لهم عبر تطبيق "أفيتو"، بحسب قوله.
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم الجمعة الماضية، وقوع إطلاق نار ونشوب حريق في قاعة للحفلات الموسيقية في مجمع "كروكوس" في منطقة كراسنوغورسك على الحدود الشمالية الغربية لموسكو.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هجوم "كروكوس" بالدموي والهمجي، وأعلن الحداد الوطني في البلاد.
وأفاد الكرملين بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصًا، من بينهم الإرهابيون الأربعة المتورطون بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي بمقاطعة موسكو.
كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.
وتوالت الإدانات الدولية والعربية للهجوم الإرهابي في موسكو، فقد دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "بأشد العبارات الهجوم الإرهابي"، كما أدان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الهجوم ووصفه بأنه "هجوم إرهابي شنيع وجبان".