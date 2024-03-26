المحكمة تعتقل المتهم الثامن في الهجوم الإرهابي على "كروكوس" رجل الأعمال قاسيموف

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تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
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البرنامج الصباحي
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تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
On air
13:39 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: منفذ هجوم "كروكوس" هو المستفيد من ضرب الجبهة الداخلية الروسية
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:17 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ما هي ملامح النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
10:03 GMT
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مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
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كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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صدى الحياة
القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
18:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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المحكمة تعتقل المتهم الثامن في الهجوم الإرهابي على "كروكوس" رجل الأعمال قاسيموف
المحكمة تعتقل المتهم الثامن في الهجوم الإرهابي على "كروكوس" رجل الأعمال قاسيموف
سبوتنيك عربي
أعلنت محكمة "باسماني" في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، اعتقال المتهم الثامن في قضية الهجوم الإرهابي على قاعة " كروكوس" في ضواحي موسكو، رجل الأعمال... 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T09:57+0000
2024-03-26T10:00+0000
روسيا
الهجوم الإرهابي في موسكو
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وأشار المتهم الثامن في قضية الهجوم الإرهابي على قاعة " كروكوس"، أليشر قاسيموف، خلال جلسة المحكمة أنه لم يكن يعلم بخطط الإرهابيين، لكنه قام باستئجار شقة لهم عبر تطبيق "أفيتو"، بحسب قوله.وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم الجمعة الماضية، وقوع إطلاق نار ونشوب حريق في قاعة للحفلات الموسيقية في مجمع "كروكوس" في منطقة كراسنوغورسك على الحدود الشمالية الغربية لموسكو.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هجوم "كروكوس" بالدموي والهمجي، وأعلن الحداد الوطني في البلاد.وأفاد الكرملين بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصًا، من بينهم الإرهابيون الأربعة المتورطون بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي بمقاطعة موسكو.كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.وتوالت الإدانات الدولية والعربية للهجوم الإرهابي في موسكو، فقد دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "بأشد العبارات الهجوم الإرهابي"، كما أدان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الهجوم ووصفه بأنه "هجوم إرهابي شنيع وجبان".
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روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو

المحكمة تعتقل المتهم الثامن في الهجوم الإرهابي على "كروكوس" رجل الأعمال قاسيموف

09:57 GMT 26.03.2024 (تم التحديث: 10:00 GMT 26.03.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمحكمة سيمونوفسكي بالعاصمة موسكو
محكمة سيمونوفسكي بالعاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت محكمة "باسماني" في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، اعتقال المتهم الثامن في قضية الهجوم الإرهابي على قاعة " كروكوس" في ضواحي موسكو، رجل الأعمال أليشر قاسيموف.
وأشار المتهم الثامن في قضية الهجوم الإرهابي على قاعة " كروكوس"، أليشر قاسيموف، خلال جلسة المحكمة أنه لم يكن يعلم بخطط الإرهابيين، لكنه قام باستئجار شقة لهم عبر تطبيق "أفيتو"، بحسب قوله.
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم الجمعة الماضية، وقوع إطلاق نار ونشوب حريق في قاعة للحفلات الموسيقية في مجمع "كروكوس" في منطقة كراسنوغورسك على الحدود الشمالية الغربية لموسكو.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هجوم "كروكوس" بالدموي والهمجي، وأعلن الحداد الوطني في البلاد.
وأفاد الكرملين بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصًا، من بينهم الإرهابيون الأربعة المتورطون بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي بمقاطعة موسكو.
كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.
وتوالت الإدانات الدولية والعربية للهجوم الإرهابي في موسكو، فقد دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "بأشد العبارات الهجوم الإرهابي"، كما أدان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الهجوم ووصفه بأنه "هجوم إرهابي شنيع وجبان".
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