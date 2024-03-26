تحقيق يكشف عن كيفية شراء محطات إرسال "ستارلينك" من السوق السوداء حول العالم

عربي
تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجوم
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
On air
13:39 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: منفذ هجوم "كروكوس" هو المستفيد من ضرب الجبهة الداخلية الروسية
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:17 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ما هي ملامح النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
11:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
17:03 GMT
28 د
صدى الحياة
القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
18:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
18:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240326/تحقيق-يكشف-عن-كيفية-شراء-محطات-إرسال-ستارلينك-من-السوق-السوداء-حول-العالم-1087385786.html
تحقيق يكشف عن كيفية شراء محطات إرسال "ستارلينك" من السوق السوداء حول العالم
تحقيق يكشف عن كيفية شراء محطات إرسال "ستارلينك" من السوق السوداء حول العالم
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن محطات "ستارلينك" للإنترنت التابعة لشركة "سبيس إكس" التابعة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، يمكن شراؤها بشكل... 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T06:02+0000
2024-03-26T06:02+0000
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1c/1082568674_0:124:1192:795_1920x0_80_0_0_5ad6f6e4d573f804e50b54697ba8a053.jpg
وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، نقلًا عن مصادر خاصة، أن محطات إرسال "ستارلينك" للإنترنت التابعة لشركة "سبيس إكس" يمكن شراؤها بشكل غير قانوني، وذلك بعد الكشف عن تحقيق خاص أجري بشأن ذلك.وفي هذا الصدد، قال دبلوماسيون غربيون لم يذكروا أسماءهم للوكالة، إنه يمكن شراء محطات إرسال "ستارلينك" في السودان، حيث يتم استخدامها، على وجه الخصوص، من قبل قوات الرد السريع، التي تعارض الجيش الحكومي.وبحسب الوكالة، يقوم رجال الأعمال السودانيون بتسجيل محطاتهم في دبي، وبعد ذلك يتم نقلها بالطائرة إلى أوغندا، ومنها تسافر مجموعات من المحطات شمالاً إلى السودان، عبر الطرق البرية.ووفقاً لأحد التجار المحليين، "يدفع الناس دولارين أو ثلاثة دولارات في الساعة للوصول إلى الإنترنت، وبالتالي فهو عمل جيد للغاية". وبالإضافة إلى ذلك، تُباع محطات "ستارلينك" في فنزويلا الخاضعة للعقوبات الأمريكية، على الرغم من أن خريطة تغطية الإنترنت تشير إلى أن "ستارلينك" لا يعمل في هذا البلد، حسبما كتبت بلومبرغ.
https://sputnikarabic.ae/20231028/إسرائيل-تعتزم-قطع-علاقاتها-مع-شركة-سبيس-إكس--بسبب-استخدام-ستارلينك--في-غزة-1082572232.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1c/1082568674_122:0:1182:795_1920x0_80_0_0_8cbb4cd929819cba535b1068cf7da809.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

تحقيق يكشف عن كيفية شراء محطات إرسال "ستارلينك" من السوق السوداء حول العالم

06:02 GMT 26.03.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSENالهوائيات الفضائية لشركة "ستارلينك"
الهوائيات الفضائية لشركة ستارلينك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن محطات "ستارلينك" للإنترنت التابعة لشركة "سبيس إكس" التابعة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، يمكن شراؤها بشكل غير قانوني من أماكن كثيرة من العالم.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، نقلًا عن مصادر خاصة، أن محطات إرسال "ستارلينك" للإنترنت التابعة لشركة "سبيس إكس" يمكن شراؤها بشكل غير قانوني، وذلك بعد الكشف عن تحقيق خاص أجري بشأن ذلك.
شعار شركة سبيس إكس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
إسرائيل تعتزم قطع علاقاتها مع شركة "سبيس إكس" بسبب استخدام "ستارلينك " في غزة
28 أكتوبر 2023, 18:57 GMT
وفي هذا الصدد، قال دبلوماسيون غربيون لم يذكروا أسماءهم للوكالة، إنه يمكن شراء محطات إرسال "ستارلينك" في السودان، حيث يتم استخدامها، على وجه الخصوص، من قبل قوات الرد السريع، التي تعارض الجيش الحكومي.
وبحسب الوكالة، يقوم رجال الأعمال السودانيون بتسجيل محطاتهم في دبي، وبعد ذلك يتم نقلها بالطائرة إلى أوغندا، ومنها تسافر مجموعات من المحطات شمالاً إلى السودان، عبر الطرق البرية.
ووفقاً لأحد التجار المحليين، "يدفع الناس دولارين أو ثلاثة دولارات في الساعة للوصول إلى الإنترنت، وبالتالي فهو عمل جيد للغاية". وبالإضافة إلى ذلك، تُباع محطات "ستارلينك" في فنزويلا الخاضعة للعقوبات الأمريكية، على الرغم من أن خريطة تغطية الإنترنت تشير إلى أن "ستارلينك" لا يعمل في هذا البلد، حسبما كتبت بلومبرغ.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... ترحيب واسع بقرار مجلس الأمن بشأن غزة وغضب إسرائيلي من موقف واشنطن05:49 GMTЖенщина возлагает цветы у стелы Владивосток - город воинской славы во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجومأمس, 20:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... كتائب القسام تعلن قنص 3 جنود إسرائيليين في محيط مجمع الشفاءأمس, 18:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала