https://sputnikarabic.ae/20240326/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-إحباط-هجوم-إرهابي-في-مقاطعة-سامارا-فيديو-1087390841.html

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي في مقاطعة سامارا... فيديو

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي في مقاطعة سامارا... فيديو

سبوتنيك عربي

أحبطت قوات الأمن الروسية هجومًا إرهابيًا في مقاطعة سامارا، حيث قام أحد أعضاء "فيلق المتطوعين الروسي" (المصنف في روسيا كمنظمة إرهابية ومحظورة) الذي خطط للهجوم... 26.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-26T09:24+0000

2024-03-26T09:24+0000

2024-03-26T09:24+0000

روسيا

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وجاء في بيان الجهاز: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي على أراضي مقاطعة سمارا، عملاً إرهابيًا خطط له مواطن روسي، من مواليد عام 1994، وهو عضو في المنظمة الإرهابية "فيلق المتطوعين الروسي"، التي تعمل تحت رعاية القوات المسلحة الأوكرانية". تجدر الإشارة إلى أنه، في الفترة من 2022 إلى 2024، قام الإرهابي بتشويه سمعة القوات المسلحة الروسية علنًا. وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الإرهابي تم تجنيده، في سبتمبر/أيلول 2023، من قبل الاستخبارات الأوكرانية، من خلال وساطة أحد نشطاء المنظمة، ألكسندر كوداشيف، المولود في عام 1982، حيث وافق الإرهابي على تنظيم وتنفيذ أعمال تخريبية في روسيا. وقال جهاز الأمن الفيدرالي: "بناء على التعليمات، قام الرجل بإخراج عبوة ناسفة، كان قد صنعها، من مخبأ لزرعها في مركز جمع المساعدات الإنسانية لإحدى المنظمات التطوعية في مدينة سمارا. وأشار جهاز الأمن إلى أنه "أثناء اعتقال المهاجم، انفجرت العبوة الناسفة التي ضبطها بنفسه، ما أدى إلى وفاته. ولم يصب ضباط الأمن والسكان المدنيون بأذى". ويذكر أنه تم العثور في مكان إقامته على معمل لإنتاج المتفجرات ومكونات إنتاجها، بالإضافة إلى عبوة ناسفة أخرى جاهزة للاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على مراسلات مع مشغله ومواد تؤكد تورط "فيلق المتطوعين الروسي" في الأنشطة الإرهابية التي تنسقها الاستخبارات الأوكرانية على هاتفه. وتم فتح قضية جنائية فيما يتعلق بالتحضير لهجوم إرهابي، وتقوم قوات الأمن بأنشطة البحث العملياتي وإجراءات التحقيق.

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