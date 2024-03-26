جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي في مقاطعة سامارا... فيديو

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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... لجنة التحقيق تطلب القبض على الشخص الثامن
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تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
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150 د
مدار الليل والنهار
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
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39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
On air
13:39 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: منفذ هجوم "كروكوس" هو المستفيد من ضرب الجبهة الداخلية الروسية
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:17 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ما هي ملامح النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
17:03 GMT
28 د
صدى الحياة
القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
18:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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https://sputnikarabic.ae/20240326/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-إحباط-هجوم-إرهابي-في-مقاطعة-سامارا-فيديو-1087390841.html
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي في مقاطعة سامارا... فيديو
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي في مقاطعة سامارا... فيديو
سبوتنيك عربي
أحبطت قوات الأمن الروسية هجومًا إرهابيًا في مقاطعة سامارا، حيث قام أحد أعضاء "فيلق المتطوعين الروسي" (المصنف في روسيا كمنظمة إرهابية ومحظورة) الذي خطط للهجوم... 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T09:24+0000
2024-03-26T09:24+0000
روسيا
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وجاء في بيان الجهاز: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي على أراضي مقاطعة سمارا، عملاً إرهابيًا خطط له مواطن روسي، من مواليد عام 1994، وهو عضو في المنظمة الإرهابية "فيلق المتطوعين الروسي"، التي تعمل تحت رعاية القوات المسلحة الأوكرانية". تجدر الإشارة إلى أنه، في الفترة من 2022 إلى 2024، قام الإرهابي بتشويه سمعة القوات المسلحة الروسية علنًا. وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الإرهابي تم تجنيده، في سبتمبر/أيلول 2023، من قبل الاستخبارات الأوكرانية، من خلال وساطة أحد نشطاء المنظمة، ألكسندر كوداشيف، المولود في عام 1982، حيث وافق الإرهابي على تنظيم وتنفيذ أعمال تخريبية في روسيا. وقال جهاز الأمن الفيدرالي: "بناء على التعليمات، قام الرجل بإخراج عبوة ناسفة، كان قد صنعها، من مخبأ لزرعها في مركز جمع المساعدات الإنسانية لإحدى المنظمات التطوعية في مدينة سمارا. وأشار جهاز الأمن إلى أنه "أثناء اعتقال المهاجم، انفجرت العبوة الناسفة التي ضبطها بنفسه، ما أدى إلى وفاته. ولم يصب ضباط الأمن والسكان المدنيون بأذى". ويذكر أنه تم العثور في مكان إقامته على معمل لإنتاج المتفجرات ومكونات إنتاجها، بالإضافة إلى عبوة ناسفة أخرى جاهزة للاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على مراسلات مع مشغله ومواد تؤكد تورط "فيلق المتطوعين الروسي" في الأنشطة الإرهابية التي تنسقها الاستخبارات الأوكرانية على هاتفه. وتم فتح قضية جنائية فيما يتعلق بالتحضير لهجوم إرهابي، وتقوم قوات الأمن بأنشطة البحث العملياتي وإجراءات التحقيق.
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جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي في مقاطعة سامارا... فيديو

09:24 GMT 26.03.2024
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورعناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
© Sputnik . Igor Zarembo
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أحبطت قوات الأمن الروسية هجومًا إرهابيًا في مقاطعة سامارا، حيث قام أحد أعضاء "فيلق المتطوعين الروسي" (المصنف في روسيا كمنظمة إرهابية ومحظورة) الذي خطط للهجوم بتفجير نفسه أثناء اعتقاله، حسبما أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
وجاء في بيان الجهاز: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي على أراضي مقاطعة سمارا، عملاً إرهابيًا خطط له مواطن روسي، من مواليد عام 1994، وهو عضو في المنظمة الإرهابية "فيلق المتطوعين الروسي"، التي تعمل تحت رعاية القوات المسلحة الأوكرانية".
تجدر الإشارة إلى أنه، في الفترة من 2022 إلى 2024، قام الإرهابي بتشويه سمعة القوات المسلحة الروسية علنًا.
وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الإرهابي تم تجنيده، في سبتمبر/أيلول 2023، من قبل الاستخبارات الأوكرانية، من خلال وساطة أحد نشطاء المنظمة، ألكسندر كوداشيف، المولود في عام 1982، حيث وافق الإرهابي على تنظيم وتنفيذ أعمال تخريبية في روسيا.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي: "بناء على التعليمات، قام الرجل بإخراج عبوة ناسفة، كان قد صنعها، من مخبأ لزرعها في مركز جمع المساعدات الإنسانية لإحدى المنظمات التطوعية في مدينة سمارا.
وأشار جهاز الأمن إلى أنه "أثناء اعتقال المهاجم، انفجرت العبوة الناسفة التي ضبطها بنفسه، ما أدى إلى وفاته. ولم يصب ضباط الأمن والسكان المدنيون بأذى".
ويذكر أنه تم العثور في مكان إقامته على معمل لإنتاج المتفجرات ومكونات إنتاجها، بالإضافة إلى عبوة ناسفة أخرى جاهزة للاستخدام.
بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على مراسلات مع مشغله ومواد تؤكد تورط "فيلق المتطوعين الروسي" في الأنشطة الإرهابية التي تنسقها الاستخبارات الأوكرانية على هاتفه.
وتم فتح قضية جنائية فيما يتعلق بالتحضير لهجوم إرهابي، وتقوم قوات الأمن بأنشطة البحث العملياتي وإجراءات التحقيق.
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