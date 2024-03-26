https://sputnikarabic.ae/20240326/خبير-لـ-سبوتنيك-نتوقع-ضربة-روسية-نوعية-في-أوكرانيا-وبوتين-يتجه-ببلاده-نحو-العالمية-1087402578.html

خبير لـ "سبوتنيك": نتوقع ضربة روسية نوعية في أوكرانيا وبوتين يتجه ببلاده نحو العالمية

خبير لـ "سبوتنيك": نتوقع ضربة روسية نوعية في أوكرانيا وبوتين يتجه ببلاده نحو العالمية

سبوتنيك عربي

رأى أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، نبيل سرور، أن العملية الإرهابية التي نفذت على "كروكوس سيتي" تحتاج إلى تجهيزات لوجستية وتنسيق استخباري، معتبرًا... 26.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-26T12:55+0000

2024-03-26T12:55+0000

2024-03-26T13:02+0000

العالم العربي

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068846841_0:29:2999:1716_1920x0_80_0_0_22b7af24bdb6a5d8405bcf2346b9ebf4.jpg

وأشار سرور خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ خطوات مهمة بالنسبة لروسيا على المسرح الاقتصادي العالمي، حتى باتت بلاده من المنافسين العالميين مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين، لافتًا إلى أن "روسيا حققت انتصارات عديدة بعد أعوام من الحرب على عكس ما كان يتوقعه الغرب، لذلك تقوم هذه الدول بالتخطيط للعديد من السيناريوهات التي تزعزع الأمن الداخلي الروسي، ولكنهم لا يعرفون إرادة الشعب الروسي".وعبّر سرورعن خشيته من أن يكون هناك دور كبير لـ"داعش" في المنطقة على اعتبار أن الولايات المتحدة اليوم تحتاج لشماعة لتنفيذ سياستها في المنطقة.وعن الرد الروسي على هذه العملية الإرهابية، قال سرور إن "الحضور الدولي لروسيا قد يكون أكبر رد و ليس بالضرورة أن يكون أمنيا أو عسكرياً وأتوقع المزيد من الضربات النوعية في أوكرانيا، فروسيا "الغاضبة" قد تدمر أوروبا وتحديدا أمام هذا الإصرار والمكابرة الغربية".وأكد سرور أن العالم اليوم يشهد مخاضا كبيرا وهو مرشح إلى المزيد من التوترات، ما سيؤثر على الولايات المتحدة وهيمنتها السياسية والاقتصادية وقد يؤدي إلى إنشاء تحالفات جديدة على المستوى المالي.

https://sputnikarabic.ae/20240326/وزير-الزراعة-اللبناني-لـسبوتنيك-نعول-على-تطوير-التعاون-مع-روسيا-في-المجالات-الزراعية-1087401695.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي