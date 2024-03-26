https://sputnikarabic.ae/20240326/خبير-لـ-سبوتنيك-نتوقع-ضربة-روسية-نوعية-في-أوكرانيا-وبوتين-يتجه-ببلاده-نحو-العالمية-1087402578.html
خبير لـ "سبوتنيك": نتوقع ضربة روسية نوعية في أوكرانيا وبوتين يتجه ببلاده نحو العالمية
خبير لـ "سبوتنيك": نتوقع ضربة روسية نوعية في أوكرانيا وبوتين يتجه ببلاده نحو العالمية
سبوتنيك عربي
رأى أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، نبيل سرور، أن العملية الإرهابية التي نفذت على "كروكوس سيتي" تحتاج إلى تجهيزات لوجستية وتنسيق استخباري، معتبرًا... 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T12:55+0000
2024-03-26T12:55+0000
2024-03-26T13:02+0000
العالم العربي
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وأشار سرور خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ خطوات مهمة بالنسبة لروسيا على المسرح الاقتصادي العالمي، حتى باتت بلاده من المنافسين العالميين مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين، لافتًا إلى أن "روسيا حققت انتصارات عديدة بعد أعوام من الحرب على عكس ما كان يتوقعه الغرب، لذلك تقوم هذه الدول بالتخطيط للعديد من السيناريوهات التي تزعزع الأمن الداخلي الروسي، ولكنهم لا يعرفون إرادة الشعب الروسي".وعبّر سرورعن خشيته من أن يكون هناك دور كبير لـ"داعش" في المنطقة على اعتبار أن الولايات المتحدة اليوم تحتاج لشماعة لتنفيذ سياستها في المنطقة.وعن الرد الروسي على هذه العملية الإرهابية، قال سرور إن "الحضور الدولي لروسيا قد يكون أكبر رد و ليس بالضرورة أن يكون أمنيا أو عسكرياً وأتوقع المزيد من الضربات النوعية في أوكرانيا، فروسيا "الغاضبة" قد تدمر أوروبا وتحديدا أمام هذا الإصرار والمكابرة الغربية".وأكد سرور أن العالم اليوم يشهد مخاضا كبيرا وهو مرشح إلى المزيد من التوترات، ما سيؤثر على الولايات المتحدة وهيمنتها السياسية والاقتصادية وقد يؤدي إلى إنشاء تحالفات جديدة على المستوى المالي.
https://sputnikarabic.ae/20240326/وزير-الزراعة-اللبناني-لـسبوتنيك-نعول-على-تطوير-التعاون-مع-روسيا-في-المجالات-الزراعية-1087401695.html
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العالم العربي
خبير لـ "سبوتنيك": نتوقع ضربة روسية نوعية في أوكرانيا وبوتين يتجه ببلاده نحو العالمية
12:55 GMT 26.03.2024 (تم التحديث: 13:02 GMT 26.03.2024)
حصري
رأى أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، نبيل سرور، أن العملية الإرهابية التي نفذت على "كروكوس سيتي" تحتاج إلى تجهيزات لوجستية وتنسيق استخباري، معتبرًا أن هذا التنسيق قد يكون عبر أوكرانيا.
وأشار سرور خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ خطوات مهمة بالنسبة لروسيا على المسرح الاقتصادي العالمي، حتى باتت بلاده من المنافسين العالميين مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين، لافتًا إلى أن "روسيا حققت انتصارات عديدة بعد أعوام من الحرب على عكس ما كان يتوقعه الغرب، لذلك تقوم هذه الدول بالتخطيط للعديد من السيناريوهات التي تزعزع الأمن الداخلي الروسي، ولكنهم لا يعرفون إرادة الشعب الروسي".
وكشف سرور عن غرف سوداء كثيرة منتشرة حول العالم تهدف إلى خلق الفتن وزعزعة الاستقرار والأمن الروسي، مشيرًا إلى أن "داعش" هو منتج أمريكي تستخدمه بشكل دائم في سبيل تحقيق أهدافها، مضيفًا بالقول: "هذه العملية الإرهابية هي منتج داعشي على مستوى التنفيذ ولكن يقف وراءها دول وأجهزة أمنية كبرى".
وعبّر سرورعن خشيته من أن يكون هناك دور كبير لـ"داعش" في المنطقة على اعتبار أن الولايات المتحدة اليوم تحتاج لشماعة لتنفيذ سياستها في المنطقة.
وعن الرد الروسي على هذه العملية الإرهابية، قال سرور إن "الحضور الدولي لروسيا قد يكون أكبر رد و ليس بالضرورة أن يكون أمنيا أو عسكرياً وأتوقع المزيد من الضربات النوعية في أوكرانيا، فروسيا "الغاضبة" قد تدمر أوروبا وتحديدا أمام هذا الإصرار والمكابرة الغربية".
وأكد سرور أن العالم اليوم يشهد مخاضا كبيرا وهو مرشح إلى المزيد من التوترات، ما سيؤثر على الولايات المتحدة وهيمنتها السياسية والاقتصادية وقد يؤدي إلى إنشاء تحالفات جديدة على المستوى المالي.