خبير لـ "سبوتنيك": نتوقع ضربة روسية نوعية في أوكرانيا وبوتين يتجه ببلاده نحو العالمية

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الأمن الفيدرالي الروسي: الاستخبارات الأوكرانية سهلت هجوم "كروكوس" والإرهابيون المتطرفون أعدوا له
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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خبير: منفذ هجوم "كروكوس" هو المستفيد من ضرب الجبهة الداخلية الروسية
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
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مدار الليل والنهار
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28 د
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150 د
مدار الليل والنهار
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06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:17 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
09:31 GMT
29 د
من الملعب
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أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
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كواليس السينما
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البرنامج المسائي
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
17:03 GMT
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صدى الحياة
القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
18:00 GMT
50 د
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خبير لـ "سبوتنيك": نتوقع ضربة روسية نوعية في أوكرانيا وبوتين يتجه ببلاده نحو العالمية
خبير لـ "سبوتنيك": نتوقع ضربة روسية نوعية في أوكرانيا وبوتين يتجه ببلاده نحو العالمية
سبوتنيك عربي
رأى أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، نبيل سرور، أن العملية الإرهابية التي نفذت على "كروكوس سيتي" تحتاج إلى تجهيزات لوجستية وتنسيق استخباري، معتبرًا... 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T12:55+0000
2024-03-26T13:02+0000
العالم العربي
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وأشار سرور خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ خطوات مهمة بالنسبة لروسيا على المسرح الاقتصادي العالمي، حتى باتت بلاده من المنافسين العالميين مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين، لافتًا إلى أن "روسيا حققت انتصارات عديدة بعد أعوام من الحرب على عكس ما كان يتوقعه الغرب، لذلك تقوم هذه الدول بالتخطيط للعديد من السيناريوهات التي تزعزع الأمن الداخلي الروسي، ولكنهم لا يعرفون إرادة الشعب الروسي".وعبّر سرورعن خشيته من أن يكون هناك دور كبير لـ"داعش" في المنطقة على اعتبار أن الولايات المتحدة اليوم تحتاج لشماعة لتنفيذ سياستها في المنطقة.وعن الرد الروسي على هذه العملية الإرهابية، قال سرور إن "الحضور الدولي لروسيا قد يكون أكبر رد و ليس بالضرورة أن يكون أمنيا أو عسكرياً وأتوقع المزيد من الضربات النوعية في أوكرانيا، فروسيا "الغاضبة" قد تدمر أوروبا وتحديدا أمام هذا الإصرار والمكابرة الغربية".وأكد سرور أن العالم اليوم يشهد مخاضا كبيرا وهو مرشح إلى المزيد من التوترات، ما سيؤثر على الولايات المتحدة وهيمنتها السياسية والاقتصادية وقد يؤدي إلى إنشاء تحالفات جديدة على المستوى المالي.
https://sputnikarabic.ae/20240326/وزير-الزراعة-اللبناني-لـسبوتنيك-نعول-على-تطوير-التعاون-مع-روسيا-في-المجالات-الزراعية-1087401695.html
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العالم العربي
العالم العربي

خبير لـ "سبوتنيك": نتوقع ضربة روسية نوعية في أوكرانيا وبوتين يتجه ببلاده نحو العالمية

12:55 GMT 26.03.2024 (تم التحديث: 13:02 GMT 26.03.2024)
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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رأى أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، نبيل سرور، أن العملية الإرهابية التي نفذت على "كروكوس سيتي" تحتاج إلى تجهيزات لوجستية وتنسيق استخباري، معتبرًا أن هذا التنسيق قد يكون عبر أوكرانيا.
وأشار سرور خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ خطوات مهمة بالنسبة لروسيا على المسرح الاقتصادي العالمي، حتى باتت بلاده من المنافسين العالميين مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين، لافتًا إلى أن "روسيا حققت انتصارات عديدة بعد أعوام من الحرب على عكس ما كان يتوقعه الغرب، لذلك تقوم هذه الدول بالتخطيط للعديد من السيناريوهات التي تزعزع الأمن الداخلي الروسي، ولكنهم لا يعرفون إرادة الشعب الروسي".

وكشف سرور عن غرف سوداء كثيرة منتشرة حول العالم تهدف إلى خلق الفتن وزعزعة الاستقرار والأمن الروسي، مشيرًا إلى أن "داعش" هو منتج أمريكي تستخدمه بشكل دائم في سبيل تحقيق أهدافها، مضيفًا بالقول: "هذه العملية الإرهابية هي منتج داعشي على مستوى التنفيذ ولكن يقف وراءها دول وأجهزة أمنية كبرى".

وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
وزير الزراعة اللبناني لـ"سبوتنيك": نعول على تطوير التعاون مع روسيا في المجالات الزراعية
12:34 GMT
وعبّر سرورعن خشيته من أن يكون هناك دور كبير لـ"داعش" في المنطقة على اعتبار أن الولايات المتحدة اليوم تحتاج لشماعة لتنفيذ سياستها في المنطقة.
وعن الرد الروسي على هذه العملية الإرهابية، قال سرور إن "الحضور الدولي لروسيا قد يكون أكبر رد و ليس بالضرورة أن يكون أمنيا أو عسكرياً وأتوقع المزيد من الضربات النوعية في أوكرانيا، فروسيا "الغاضبة" قد تدمر أوروبا وتحديدا أمام هذا الإصرار والمكابرة الغربية".
وأكد سرور أن العالم اليوم يشهد مخاضا كبيرا وهو مرشح إلى المزيد من التوترات، ما سيؤثر على الولايات المتحدة وهيمنتها السياسية والاقتصادية وقد يؤدي إلى إنشاء تحالفات جديدة على المستوى المالي.
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