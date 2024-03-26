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الأمن الفيدرالي الروسي: الاستخبارات الأوكرانية سهلت هجوم "كروكوس" والإرهابيون المتطرفون أعدوا له
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240326/زيلينسكي-يقيل-أمين-مجلس-الأمن-القومي-والدفاع-الأوكراني-1087403848.html
زيلينسكي يقيل أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني
زيلينسكي يقيل أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، عن إقالة أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، وتعيين ألكسندر ليتفينينكو بديلا له. 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T14:02+0000
2024-03-26T14:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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جاء ذلك في مرسوم رئاسي أصدره زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، ينص على إقالة رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، وتعيين ألكسندر ليتفينينكو بديلا له.والجدير بالذكر أن ألكسندر ليتفينينكو كان يرأس سابقًا جهاز المخابرات الخارجية لأوكرانيا.يذكر أن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني السابق، أليكسي دانيلوف، كان قد صرح في 22 فبراير/ شباط الفائت، بوجوب أن تنقل الدول الغربية جميع أسلحتها ومعداتها لكييف نظرا لحاجتها الملحة في الصراعات القادمة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240326/ميغ-31-الروسية-تعترض-قاذفات-قنابل-أمريكية-فوق-بحر-بارنتس-1087403251.html
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زيلينسكي يقيل أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني

14:02 GMT 26.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، عن إقالة أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، وتعيين ألكسندر ليتفينينكو بديلا له.
جاء ذلك في مرسوم رئاسي أصدره زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، ينص على إقالة رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، وتعيين ألكسندر ليتفينينكو بديلا له.
والجدير بالذكر أن ألكسندر ليتفينينكو كان يرأس سابقًا جهاز المخابرات الخارجية لأوكرانيا.
يذكر أن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني السابق، أليكسي دانيلوف، كان قد صرح في 22 فبراير/ شباط الفائت، بوجوب أن تنقل الدول الغربية جميع أسلحتها ومعداتها لكييف نظرا لحاجتها الملحة في الصراعات القادمة.

وقال دانيلوف في هذا الصدد: "لدينا خبرة هائلة وندرك أن أوروبا لن تحتاج بعد الآن إلى تلك الأسلحة والدبابات ومركبات المشاة القتالية وغير ذلك الكثير في الحرب المقبلة"، مضيفا أن "كييف بحاجة ماسة إلى نقل كل شيء كما فعلت الدنمارك وسوف تكون خردة معدنية لن تحتاجها على الإطلاق، لأنه ستكون هناك حرب مختلفة تمامًا".

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وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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