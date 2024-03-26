https://sputnikarabic.ae/20240326/زيلينسكي-يقيل-أمين-مجلس-الأمن-القومي-والدفاع-الأوكراني-1087403848.html

زيلينسكي يقيل أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني

زيلينسكي يقيل أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، عن إقالة أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، وتعيين ألكسندر ليتفينينكو بديلا له. 26.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-26T14:02+0000

2024-03-26T14:02+0000

2024-03-26T14:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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جاء ذلك في مرسوم رئاسي أصدره زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، ينص على إقالة رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، وتعيين ألكسندر ليتفينينكو بديلا له.والجدير بالذكر أن ألكسندر ليتفينينكو كان يرأس سابقًا جهاز المخابرات الخارجية لأوكرانيا.يذكر أن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني السابق، أليكسي دانيلوف، كان قد صرح في 22 فبراير/ شباط الفائت، بوجوب أن تنقل الدول الغربية جميع أسلحتها ومعداتها لكييف نظرا لحاجتها الملحة في الصراعات القادمة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

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