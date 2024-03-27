https://sputnikarabic.ae/20240327/روسيا-ترسل-شحنة-جديدة-من-المساعدات-الإنسانية-إلى-قطاع-غزة-1087416191.html

روسيا ترسل شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

روسيا ترسل شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

سبوتنيك عربي

توجهت طائرة "إيل- 76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، إلى مصر وعلى متنها 29 طنا من المساعدات الإنسانية، تمهيدًا لنقلها لسكان قطاع غزة. 27.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-27T06:09+0000

2024-03-27T06:09+0000

2024-03-27T06:09+0000

العالم العربي

طوفان الأقصى

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0d/1083104939_0:1:848:479_1920x0_80_0_0_aaeaaf925fe2ac8adb53b95692024fbf.jpg

وجاء في بيان الطوارئ الروسية: "توجهت طائرة من طراز "إيل-76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، إلى مطار العريش. تحمل الطائرة على متنها مساعدات إنسانية مثل الدقيق والحبوب والسكر وغيرها من السلع المعمرة، بالإضافة إلى منتجات العناية الشخصية التي يزيد وزنها الإجمالي عن 29 طنا".وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم نقل المساعدات الروسية إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري، الذين سينقلونها بدورهم إلى قطاع غزة.وأضاف البيان: "تم تجميع الجزء الأكبر من المساعدات المرسلة بمبادرة من حكومة جمهورية كراتشاي - تشركيسكايا".بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الوزارة أنه منذ بداية المهمة الإنسانية، سلمت 20 رحلة جوية تابعة لوزارة الطوارئ الروسية أكثر من 480 طنا من المواد الغذائية والأدوية والملابس وغيرها من المواد الأساسية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل و74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240327/إعلام-مسؤول-إسرائيلي-يكشف-عن-مصير-غزة-والجهة-التي-ستحكمها-بعد-الحرب-1087416066.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, طوفان الأقصى