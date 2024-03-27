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الأمن الفيدرالي الروسي: الاستخبارات الأوكرانية سهلت هجوم "كروكوس" والإرهابيون المتطرفون أعدوا له
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https://sputnikarabic.ae/20240327/روسيا-ترسل-شحنة-جديدة-من-المساعدات-الإنسانية-إلى-قطاع-غزة-1087416191.html
روسيا ترسل شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
روسيا ترسل شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
سبوتنيك عربي
توجهت طائرة "إيل- 76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، إلى مصر وعلى متنها 29 طنا من المساعدات الإنسانية، تمهيدًا لنقلها لسكان قطاع غزة. 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T06:09+0000
2024-03-27T06:09+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وجاء في بيان الطوارئ الروسية: "توجهت طائرة من طراز "إيل-76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، إلى مطار العريش. تحمل الطائرة على متنها مساعدات إنسانية مثل الدقيق والحبوب والسكر وغيرها من السلع المعمرة، بالإضافة إلى منتجات العناية الشخصية التي يزيد وزنها الإجمالي عن 29 طنا".وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم نقل المساعدات الروسية إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري، الذين سينقلونها بدورهم إلى قطاع غزة.وأضاف البيان: "تم تجميع الجزء الأكبر من المساعدات المرسلة بمبادرة من حكومة جمهورية كراتشاي - تشركيسكايا".بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الوزارة أنه منذ بداية المهمة الإنسانية، سلمت 20 رحلة جوية تابعة لوزارة الطوارئ الروسية أكثر من 480 طنا من المواد الغذائية والأدوية والملابس وغيرها من المواد الأساسية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل و74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240327/إعلام-مسؤول-إسرائيلي-يكشف-عن-مصير-غزة-والجهة-التي-ستحكمها-بعد-الحرب-1087416066.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى

روسيا ترسل شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

06:09 GMT 27.03.2024
© Sputnik . Ministry of Emergency Situations of Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورإجلاء الرعايا الروس من قطاع غزة من قبل وزارة الطوارئ الروسية، معبر رفح
إجلاء الرعايا الروس من قطاع غزة من قبل وزارة الطوارئ الروسية، معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© Sputnik . Ministry of Emergency Situations of Russian Federation
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تابعنا عبر
توجهت طائرة "إيل- 76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، إلى مصر وعلى متنها 29 طنا من المساعدات الإنسانية، تمهيدًا لنقلها لسكان قطاع غزة.
وجاء في بيان الطوارئ الروسية: "توجهت طائرة من طراز "إيل-76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، إلى مطار العريش. تحمل الطائرة على متنها مساعدات إنسانية مثل الدقيق والحبوب والسكر وغيرها من السلع المعمرة، بالإضافة إلى منتجات العناية الشخصية التي يزيد وزنها الإجمالي عن 29 طنا".
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم نقل المساعدات الروسية إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري، الذين سينقلونها بدورهم إلى قطاع غزة.
وأضاف البيان: "تم تجميع الجزء الأكبر من المساعدات المرسلة بمبادرة من حكومة جمهورية كراتشاي - تشركيسكايا".
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بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الوزارة أنه منذ بداية المهمة الإنسانية، سلمت 20 رحلة جوية تابعة لوزارة الطوارئ الروسية أكثر من 480 طنا من المواد الغذائية والأدوية والملابس وغيرها من المواد الأساسية.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل و74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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