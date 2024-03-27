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شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
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بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240327/طائرة-دون-طيار-روسية-تحطم-مسيرة-أوكرانية-فيديو-1087418086.html
طائرة دون طيار روسية تحطم مسيرة أوكرانية... فيديو
طائرة دون طيار روسية تحطم مسيرة أوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
اعترضت طائرة روسية دون طيار طائرة مسيرة هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من طراز "بابا ياغا"، في اتجاه أرتيوموفسك، وكان الهجوم ناجحًا وتحطمت الطائرة... 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T07:42+0000
2024-03-27T07:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وبحسب الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اكتشف مشغلو طائرات الاستطلاع المسيرة التابعة لمجموعة "الجنوب" طائرة مسيرة هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تحلق في موقع القوات الروسية بالقرب من أرتيوموفسك، وتم التعرف على الجسم على أنه طائرة مسيرة من طراز "بابا ياغا".يعد هذا النوع من الطائرات المسيرة خطيرًا لأنه قادر على حمل ما يصل إلى 60 كيلوغراما من القنابل أو قذائف الهاون أو الألغام المضادة للدبابات، إلى جانب القدرة الجيدة على التحكم بها، وهذا يشكل تهديدًا كبيرًا للمشاة والمعدات.وقرر مشغلو الطائرات المسيرة الروس تعطيل هجوم العدو وهاجموا "بابا ياغا" بطائرة اعتراضية مسيرة. وقالت الخدمة الصحفية الروسية للوزراة: "لتجنب فقدان المروحية الرباعية، تقوم أطقم العمل بتحديث معدات الإقلاع في الطائرة المسيرة باستخدام أنابيب فولاذية، مما يسمح لهم بتدمير طائرة معادية دون الإضرار بطائراتهم". حلقت الطائرة الاعتراضية الروسية المسيرة، مستخدمة ميزتها في السرعة والمناورة، فوق "بابا ياغا"، ثم استخدمت أنابيب فولاذية لمنع دوران مروحية الطائرة المسيرة الأوكرانية، وبعد ذلك سقطت وتحطمت على الأرض.
https://sputnikarabic.ae/20240326/الدفاعات-الجوية-تسقط-18-هدفا-جويا-قرب-مدينة-بيلغورود-الروسية-1087414207.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

طائرة دون طيار روسية تحطم مسيرة أوكرانية... فيديو

07:42 GMT 27.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعسكري روسي يقوم بتجمبع طائرة مسيرة من طراز "FPV" في مركز التدريب الميداني "نيبيسني فوين" (المحارب السماوي) بالمنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية
عسكري روسي يقوم بتجمبع طائرة مسيرة من طراز FPV في مركز التدريب الميداني نيبيسني فوين (المحارب السماوي) بالمنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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تابعنا عبر
اعترضت طائرة روسية دون طيار طائرة مسيرة هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من طراز "بابا ياغا"، في اتجاه أرتيوموفسك، وكان الهجوم ناجحًا وتحطمت الطائرة الأوكرانية، فيما عادت المسيرة الروسية إلى قاعدتها.
وبحسب الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اكتشف مشغلو طائرات الاستطلاع المسيرة التابعة لمجموعة "الجنوب" طائرة مسيرة هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تحلق في موقع القوات الروسية بالقرب من أرتيوموفسك، وتم التعرف على الجسم على أنه طائرة مسيرة من طراز "بابا ياغا".
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 18 هدفا جويا قرب مدينة بيلغورود
أمس, 22:35 GMT
يعد هذا النوع من الطائرات المسيرة خطيرًا لأنه قادر على حمل ما يصل إلى 60 كيلوغراما من القنابل أو قذائف الهاون أو الألغام المضادة للدبابات، إلى جانب القدرة الجيدة على التحكم بها، وهذا يشكل تهديدًا كبيرًا للمشاة والمعدات.
وقرر مشغلو الطائرات المسيرة الروس تعطيل هجوم العدو وهاجموا "بابا ياغا" بطائرة اعتراضية مسيرة.
وقالت الخدمة الصحفية الروسية للوزراة: "لتجنب فقدان المروحية الرباعية، تقوم أطقم العمل بتحديث معدات الإقلاع في الطائرة المسيرة باستخدام أنابيب فولاذية، مما يسمح لهم بتدمير طائرة معادية دون الإضرار بطائراتهم".
حلقت الطائرة الاعتراضية الروسية المسيرة، مستخدمة ميزتها في السرعة والمناورة، فوق "بابا ياغا"، ثم استخدمت أنابيب فولاذية لمنع دوران مروحية الطائرة المسيرة الأوكرانية، وبعد ذلك سقطت وتحطمت على الأرض.
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