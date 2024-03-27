https://sputnikarabic.ae/20240327/طائرة-دون-طيار-روسية-تحطم-مسيرة-أوكرانية-فيديو-1087418086.html
طائرة دون طيار روسية تحطم مسيرة أوكرانية... فيديو
طائرة دون طيار روسية تحطم مسيرة أوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
اعترضت طائرة روسية دون طيار طائرة مسيرة هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من طراز "بابا ياغا"، في اتجاه أرتيوموفسك، وكان الهجوم ناجحًا وتحطمت الطائرة... 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T07:42+0000
2024-03-27T07:42+0000
2024-03-27T07:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وبحسب الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اكتشف مشغلو طائرات الاستطلاع المسيرة التابعة لمجموعة "الجنوب" طائرة مسيرة هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تحلق في موقع القوات الروسية بالقرب من أرتيوموفسك، وتم التعرف على الجسم على أنه طائرة مسيرة من طراز "بابا ياغا".يعد هذا النوع من الطائرات المسيرة خطيرًا لأنه قادر على حمل ما يصل إلى 60 كيلوغراما من القنابل أو قذائف الهاون أو الألغام المضادة للدبابات، إلى جانب القدرة الجيدة على التحكم بها، وهذا يشكل تهديدًا كبيرًا للمشاة والمعدات.وقرر مشغلو الطائرات المسيرة الروس تعطيل هجوم العدو وهاجموا "بابا ياغا" بطائرة اعتراضية مسيرة. وقالت الخدمة الصحفية الروسية للوزراة: "لتجنب فقدان المروحية الرباعية، تقوم أطقم العمل بتحديث معدات الإقلاع في الطائرة المسيرة باستخدام أنابيب فولاذية، مما يسمح لهم بتدمير طائرة معادية دون الإضرار بطائراتهم". حلقت الطائرة الاعتراضية الروسية المسيرة، مستخدمة ميزتها في السرعة والمناورة، فوق "بابا ياغا"، ثم استخدمت أنابيب فولاذية لمنع دوران مروحية الطائرة المسيرة الأوكرانية، وبعد ذلك سقطت وتحطمت على الأرض.
https://sputnikarabic.ae/20240326/الدفاعات-الجوية-تسقط-18-هدفا-جويا-قرب-مدينة-بيلغورود-الروسية-1087414207.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
طائرة دون طيار روسية تحطم مسيرة أوكرانية... فيديو
اعترضت طائرة روسية دون طيار طائرة مسيرة هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من طراز "بابا ياغا"، في اتجاه أرتيوموفسك، وكان الهجوم ناجحًا وتحطمت الطائرة الأوكرانية، فيما عادت المسيرة الروسية إلى قاعدتها.
وبحسب الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اكتشف مشغلو طائرات الاستطلاع المسيرة التابعة لمجموعة "الجنوب" طائرة مسيرة هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تحلق في موقع القوات الروسية بالقرب من أرتيوموفسك، وتم التعرف على الجسم على أنه طائرة مسيرة من طراز "بابا ياغا".
يعد هذا النوع من الطائرات المسيرة خطيرًا لأنه قادر على حمل ما يصل إلى 60 كيلوغراما من القنابل أو قذائف الهاون أو الألغام المضادة للدبابات، إلى جانب القدرة الجيدة على التحكم بها، وهذا يشكل تهديدًا كبيرًا للمشاة والمعدات.
وقرر مشغلو الطائرات المسيرة الروس تعطيل هجوم العدو وهاجموا "بابا ياغا" بطائرة اعتراضية مسيرة.
وقالت الخدمة الصحفية الروسية للوزراة: "لتجنب فقدان المروحية الرباعية، تقوم أطقم العمل بتحديث معدات الإقلاع في الطائرة المسيرة باستخدام أنابيب فولاذية، مما يسمح لهم بتدمير طائرة معادية دون الإضرار بطائراتهم".
حلقت الطائرة الاعتراضية الروسية المسيرة، مستخدمة ميزتها في السرعة والمناورة، فوق "بابا ياغا"، ثم استخدمت أنابيب فولاذية لمنع دوران مروحية الطائرة المسيرة الأوكرانية، وبعد ذلك سقطت وتحطمت على الأرض.