https://sputnikarabic.ae/20240328/برلماني-أوكراني-عدد-المتهربين-من-التعبئة-في-أوكرانيا-يصل-إلى-مليون-شخص-1087465767.html

برلماني أوكراني: عدد المتهربين من التعبئة في أوكرانيا يصل إلى مليون شخص

برلماني أوكراني: عدد المتهربين من التعبئة في أوكرانيا يصل إلى مليون شخص

سبوتنيك عربي

صرح النائب البرلماني الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، أن عدد المتهربين من الخدمة العسكرية في أوكرانيا ارتفع بشكل حاد، ووصل إلى حوالي مليون شخص. 28.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-28T15:59+0000

2024-03-28T15:59+0000

2024-03-28T15:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف البرلماني في قناته على تيلغرام التي يديرها محامو دوبينسكي كونه معتقل في الوقت الحالي، أنه "إذا كان هناك 40 ألفًا من المتهربين من التجنيد في منطقة إيفانو فرانكيفسك ، فهناك ما يقرب من مليون منهم في جميع أنحاء أوكرانيا،وديناميكيات الزيادة في المتهربين من التجنيد (في نفس المنطقة) تزيد عن 10٪، ومنذ بداية العام أي زائد أو ناقص 100 ألف في جميع أنحاء البلاد في ثلاثة أشهر".وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مرسومًا بشأن التعبئة العامة، يُحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا خلال فترة الأحكام العرفية.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240328/زيلينسكي-القوات-المسلحة-الأوكرانية-ليست-مستعدة-للدفاع-عن-نفسها-في-حالة-وقوع-هجوم-روسي-كبير-1087463046.html

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