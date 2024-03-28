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https://sputnikarabic.ae/20240328/خبير-لـ-سبوتنيك-العلاقة-بين-إسرائيل-والولايات-المتحدة-معقدة-جدا--1087450870.html
خبير لـ "سبوتنيك": العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة معقدة جدا
خبير لـ "سبوتنيك": العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة معقدة جدا
سبوتنيك عربي
رأى الباحث السياسي الفلسطيني في الشؤون الاستراتيجية، محمد فرحات، أن الوضع يحتاج إلى مقاربة عميقة للعلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، فهي معقدة... 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T10:49+0000
2024-03-28T10:49+0000
العالم العربي
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وأشار فرحات في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الجانب الإسرائيلي أصابه الانتقام بالعمى بينما الجانب الأمريكي يقرأ ويحلل ويخطط. ولفت فرحات إلى أن موقف الإدارة الأمريكية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يعني الموقف الكلي من إسرائيل، حيث تعمل الولايات المتحدة جاهدة على حماية إسرائيل كدولة من سياسة نتنياهو المتشددة برأيهم. وكشف فرحات عن مساحات مهمة من التأثير المتبادل لكلا الطرفين، إلا أن حاجة إسرائيل لأمريكا كبيرة جدا، وبالتالي "صحّح الطفل المدلل تمرده" بوجه الولايات المتحدة، وأعلن أنه سيرسل الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن. ومن الناحية الاستراتيجية، شدد فرحات على تخوف أمريكا من أي إخفاق إسرائيلي وهي تسعى لمنع الفشل في المعركة. وعن العلاقة بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونتنياهو، قال فرحات إن "المشكلة كانت ما قبل الحرب على غزة ولم يكن هناك أي انسجام بين الطرفين وجاءت هذه التطورات لتعزز نقاط الاتفاق ونقاط الخلاف". واعتبر فرحات أن المتغيرات التي حدثت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، ستمثل نقطة تحول وتحديا لجميع الأطراف المعنيين بالصراع القائم اليوم، ووضع إسرائيل وانكشاف صورتها أمام شعوب العالم أجمع سيترتب عليه العديد من التداعيات وهذه الصورة لا يمكن أن تعود كما كانت عليه في سابق عهدها، لافتاً أنه على الفلسطينيين أن يستثمروا في هذه الأثمان الباهظة التي دفعوها في هذه الحرب والدفع باتجاه تحويلها إلى مكاسب على صعيد حقوق الشعب الفلسطيني، وكل جانب اليوم يفكر بهذه الطريقة وهو ما يسبب جو كبير من الصراع نتيجة التحديات التي يطرحها هذا الأمر.
https://sputnikarabic.ae/20240328/بعد-6-أشهر-من-الحرب-مسؤول-استخباراتي-إسرائيل-قد-لا-تتمكن-من-تدمير-حماس-1087449745.html
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العالم العربي
العالم العربي

خبير لـ "سبوتنيك": العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة معقدة جدا

10:49 GMT 28.03.2024
© AP Photo / Cliff Owenالولايات المتحدة وإسرائيل
الولايات المتحدة وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Cliff Owen
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رأى الباحث السياسي الفلسطيني في الشؤون الاستراتيجية، محمد فرحات، أن الوضع يحتاج إلى مقاربة عميقة للعلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، فهي معقدة ومركبة على أساس أنها حلف عميق، وما يجري حاليًا من تباينات بخصوص ملف قطاع غزة يمكن وضعه في إطار الاختلاف في تقدير وطريقة تحقيق الأهداف.
وأشار فرحات في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الجانب الإسرائيلي أصابه الانتقام بالعمى بينما الجانب الأمريكي يقرأ ويحلل ويخطط.
ولفت فرحات إلى أن موقف الإدارة الأمريكية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يعني الموقف الكلي من إسرائيل، حيث تعمل الولايات المتحدة جاهدة على حماية إسرائيل كدولة من سياسة نتنياهو المتشددة برأيهم.
يندفع الفلسطينيون للاختباء بينما يتصاعد الدخان بعد القصف الإسرائيلي على وسط مدينة غزة، فلسطين 18 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
بعد 6 أشهر من الحرب... مسؤول استخباراتي إسرائيلي: قد لا نتمكن من تدمير "حماس"
10:27 GMT
وكشف فرحات عن مساحات مهمة من التأثير المتبادل لكلا الطرفين، إلا أن حاجة إسرائيل لأمريكا كبيرة جدا، وبالتالي "صحّح الطفل المدلل تمرده" بوجه الولايات المتحدة، وأعلن أنه سيرسل الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن.
ومن الناحية الاستراتيجية، شدد فرحات على تخوف أمريكا من أي إخفاق إسرائيلي وهي تسعى لمنع الفشل في المعركة.
وعن العلاقة بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونتنياهو، قال فرحات إن "المشكلة كانت ما قبل الحرب على غزة ولم يكن هناك أي انسجام بين الطرفين وجاءت هذه التطورات لتعزز نقاط الاتفاق ونقاط الخلاف".
واعتبر فرحات أن المتغيرات التي حدثت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، ستمثل نقطة تحول وتحديا لجميع الأطراف المعنيين بالصراع القائم اليوم، ووضع إسرائيل وانكشاف صورتها أمام شعوب العالم أجمع سيترتب عليه العديد من التداعيات وهذه الصورة لا يمكن أن تعود كما كانت عليه في سابق عهدها، لافتاً أنه على الفلسطينيين أن يستثمروا في هذه الأثمان الباهظة التي دفعوها في هذه الحرب والدفع باتجاه تحويلها إلى مكاسب على صعيد حقوق الشعب الفلسطيني، وكل جانب اليوم يفكر بهذه الطريقة وهو ما يسبب جو كبير من الصراع نتيجة التحديات التي يطرحها هذا الأمر.
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Последствия израильской бомбардировки в центре Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مسؤول استخباري إسرائيلي: قد لا نتمكن من تدمير حماس10:09 GMTВоеннослужащий Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:52 GMT
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