أردوغان يزور أمريكا للقاء بايدن في 9 مايو المقبل

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
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05:20 GMT
1 د
On air
05:21 GMT
4 د
On air
05:26 GMT
3 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
On air
11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
15:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:21 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
15:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
15:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
العدل الدولية تقرر إلزام إسرائيل بضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى غزة دون تأخير
16:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
18:31 GMT
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مدار الليل والنهار
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https://sputnikarabic.ae/20240329/-أردوغان-يزور-أمريكا-للقاء-بايدن-في-9-مايو-المقبل-1087494284.html
أردوغان يزور أمريكا للقاء بايدن في 9 مايو المقبل
أردوغان يزور أمريكا للقاء بايدن في 9 مايو المقبل
سبوتنيك عربي
أكد مسؤول أمني تركي، اليوم الجمعة، أن الرئيس رجب طيب أردوغان من المقرر أن يزور الولايات المتحدة في 9 مايو/أيار المقبل، ما يمهد الطريق لأول اجتماع له في البيت... 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T12:27+0000
2024-03-29T12:27+0000
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ونقلت صحيفة "ديلي صباح"، عن المسؤول، قوله إن رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين سيجتمع مع أعضاء في مجلس النواب الأمريكي، اليوم، لمناقشة زيارة أردوغان المزمعة وقضايا ثنائية.ووفقا للصحيفة، من المتوقع أن يناقش أردوغان وبايدن سلسلة من القضايا التي أدت في السنوات الأخيرة إلى تدهور العلاقات بين الحليفين التاريخيين، بما في ذلك حرب إسرائيل على غزة والتعاون الدفاعي ومكافحة الإرهاب. ولطالما انتقدت أنقرة الموقف الأمريكي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وخاصة دعم واشنطن غير المشروط لإدارة نتنياهو، التي اتهمها أردوغان بارتكاب جرائم حرب في غزة. وسيناقش بايدن وأردوغان أيضا شراء تركيا طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" من الولايات المتحدة وعملية تحديث الطائرات التي اشترتها أنقرة بالفعل.كما سيتم أيضا التطرق إلى خيبة الأمل التركية من الدعم الأمريكي لحزب العمال الكردستاني (الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية). حسب الصحيفة.
https://sputnikarabic.ae/20231112/أردوغان-التفاهم-مع-بايدن-غير-ممكن-إذا-كانت-لديه-مقاربة-مفادها-أن-غزة-لإسرائيل-1083074224.html
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أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

أردوغان يزور أمريكا للقاء بايدن في 9 مايو المقبل

12:27 GMT 29.03.2024
© AFP 2023 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
تابعنا عبر
أكد مسؤول أمني تركي، اليوم الجمعة، أن الرئيس رجب طيب أردوغان من المقرر أن يزور الولايات المتحدة في 9 مايو/أيار المقبل، ما يمهد الطريق لأول اجتماع له في البيت الأبيض خلال إدارة بايدن.
ونقلت صحيفة "ديلي صباح"، عن المسؤول، قوله إن رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين سيجتمع مع أعضاء في مجلس النواب الأمريكي، اليوم، لمناقشة زيارة أردوغان المزمعة وقضايا ثنائية.
ووفقا للصحيفة، من المتوقع أن يناقش أردوغان وبايدن سلسلة من القضايا التي أدت في السنوات الأخيرة إلى تدهور العلاقات بين الحليفين التاريخيين، بما في ذلك حرب إسرائيل على غزة والتعاون الدفاعي ومكافحة الإرهاب.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
أردوغان: التفاهم مع بايدن غير ممكن إذا كانت لديه مقاربة مفادها أن "غزة لإسرائيل"‏
12 نوفمبر 2023, 11:03 GMT
ولطالما انتقدت أنقرة الموقف الأمريكي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وخاصة دعم واشنطن غير المشروط لإدارة نتنياهو، التي اتهمها أردوغان بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وسيناقش بايدن وأردوغان أيضا شراء تركيا طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" من الولايات المتحدة وعملية تحديث الطائرات التي اشترتها أنقرة بالفعل.
كما سيتم أيضا التطرق إلى خيبة الأمل التركية من الدعم الأمريكي لحزب العمال الكردستاني (الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية). حسب الصحيفة.
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