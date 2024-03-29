https://sputnikarabic.ae/20240329/-أردوغان-يزور-أمريكا-للقاء-بايدن-في-9-مايو-المقبل-1087494284.html
أردوغان يزور أمريكا للقاء بايدن في 9 مايو المقبل
أردوغان يزور أمريكا للقاء بايدن في 9 مايو المقبل
سبوتنيك عربي
أكد مسؤول أمني تركي، اليوم الجمعة، أن الرئيس رجب طيب أردوغان من المقرر أن يزور الولايات المتحدة في 9 مايو/أيار المقبل، ما يمهد الطريق لأول اجتماع له في البيت... 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T12:27+0000
2024-03-29T12:27+0000
2024-03-29T12:27+0000
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ونقلت صحيفة "ديلي صباح"، عن المسؤول، قوله إن رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين سيجتمع مع أعضاء في مجلس النواب الأمريكي، اليوم، لمناقشة زيارة أردوغان المزمعة وقضايا ثنائية.ووفقا للصحيفة، من المتوقع أن يناقش أردوغان وبايدن سلسلة من القضايا التي أدت في السنوات الأخيرة إلى تدهور العلاقات بين الحليفين التاريخيين، بما في ذلك حرب إسرائيل على غزة والتعاون الدفاعي ومكافحة الإرهاب. ولطالما انتقدت أنقرة الموقف الأمريكي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وخاصة دعم واشنطن غير المشروط لإدارة نتنياهو، التي اتهمها أردوغان بارتكاب جرائم حرب في غزة. وسيناقش بايدن وأردوغان أيضا شراء تركيا طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" من الولايات المتحدة وعملية تحديث الطائرات التي اشترتها أنقرة بالفعل.كما سيتم أيضا التطرق إلى خيبة الأمل التركية من الدعم الأمريكي لحزب العمال الكردستاني (الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية). حسب الصحيفة.
https://sputnikarabic.ae/20231112/أردوغان-التفاهم-مع-بايدن-غير-ممكن-إذا-كانت-لديه-مقاربة-مفادها-أن-غزة-لإسرائيل-1083074224.html
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أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أردوغان يزور أمريكا للقاء بايدن في 9 مايو المقبل
أكد مسؤول أمني تركي، اليوم الجمعة، أن الرئيس رجب طيب أردوغان من المقرر أن يزور الولايات المتحدة في 9 مايو/أيار المقبل، ما يمهد الطريق لأول اجتماع له في البيت الأبيض خلال إدارة بايدن.
ونقلت صحيفة
"ديلي صباح"، عن المسؤول، قوله إن رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين سيجتمع مع أعضاء في مجلس النواب الأمريكي، اليوم، لمناقشة زيارة أردوغان المزمعة وقضايا ثنائية.
ووفقا للصحيفة، من المتوقع أن يناقش أردوغان وبايدن
سلسلة من القضايا التي أدت في السنوات الأخيرة إلى تدهور العلاقات بين الحليفين التاريخيين، بما في ذلك حرب إسرائيل على غزة والتعاون الدفاعي ومكافحة الإرهاب.
12 نوفمبر 2023, 11:03 GMT
ولطالما انتقدت أنقرة الموقف الأمريكي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وخاصة دعم واشنطن غير المشروط لإدارة نتنياهو، التي اتهمها أردوغان بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وسيناقش بايدن وأردوغان أيضا شراء تركيا طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" من الولايات المتحدة وعملية تحديث الطائرات التي اشترتها أنقرة بالفعل.
كما سيتم أيضا التطرق إلى خيبة الأمل التركية من الدعم الأمريكي لحزب العمال الكردستاني
(الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية). حسب الصحيفة.