https://sputnikarabic.ae/20240330/أمريكا-تحث-السلطة-الفلسطينية-على-وقف-رواتب-من-تتهمهم-إسرائيل-بتنفيذ-عمليات-ضدها-1087518658.html
أمريكا تحث السلطة الفلسطينية على وقف رواتب من تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات ضدها
أمريكا تحث السلطة الفلسطينية على وقف رواتب من تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات ضدها
سبوتنيك عربي
كشف مسؤولان في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية والسلطة الفلسطينية، اقتربتا من الاتفاق على وقف دفع رواتب لعائلات من تتهمهم... 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T09:01+0000
2024-03-30T09:01+0000
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ونقلت صحيفة أمريكية، أمس الجمعة، عن المسؤولين، قولهما، إن الخطوة تأتي ضمن "إصلاحات شاملة طالبت واشنطن بإجرائها في السلطة الفلسطينية، تحسبا لليوم التالي للحرب على غزة".وأكدا أن "هذا الملف شهد تقدما كبيرا خلف الكواليس، وأنه من المتوقع إجراء تلك التغييرات قريبا".وأوضحا أن "تلك النقطة من بين نقاط أخرى ضمن خطة إصلاحات أمريكية شاملة قدمتها واشنطن للسلطة الفلسطينية".وأشارا إلى أن مسودة الخطة الأمريكية، التي عُرضت على السلطة الفلسطينية "قدمت حلا بديلا بشأن مسألة الرواتب التي تدفعها لعائلات الفلسطينيين".ووفقا للصحيفة، فإن السلطة الفلسطينية حتى اليوم تدفع رواتب لعائلات فلسطينيين تورطوا في عمليات ضد إسرائيل، سواء قتلوا خلال تلك العمليات أو اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية وألقت بهم في السجون.
https://sputnikarabic.ae/20240329/أمريكا-تدرس-نشر-قوات-حفظ-سلام-متعددة-الجنسيات-في-غزة-1087475932.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار
أمريكا تحث السلطة الفلسطينية على وقف رواتب من تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات ضدها
09:01 GMT 30.03.2024 (تم التحديث: 09:14 GMT 30.03.2024)
كشف مسؤولان في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية والسلطة الفلسطينية، اقتربتا من الاتفاق على وقف دفع رواتب لعائلات من تتهمهم إسرائيل، بتنفيذ عمليات ضدها.
ونقلت
صحيفة أمريكية، أمس الجمعة، عن المسؤولين، قولهما، إن الخطوة تأتي ضمن "إصلاحات شاملة طالبت واشنطن بإجرائها في السلطة الفلسطينية، تحسبا لليوم التالي للحرب على غزة".
وأضافا أن واشنطن ورام الله اقتربتا من الاتفاق بشأن وقف رواتب عائلات من تصفهم إسرائيل بـ"المخربين"، وتتهمهم بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وأكدا أن "هذا الملف شهد تقدما كبيرا خلف الكواليس، وأنه من المتوقع إجراء تلك التغييرات قريبا".
وأوضحا أن "تلك النقطة من بين نقاط أخرى ضمن خطة إصلاحات أمريكية شاملة قدمتها واشنطن للسلطة الفلسطينية".
وأشارا إلى أن مسودة الخطة الأمريكية، التي عُرضت على السلطة الفلسطينية
"قدمت حلا بديلا بشأن مسألة الرواتب التي تدفعها لعائلات الفلسطينيين".
ووفقا للخطة، فإن السلطة الفلسطينية قد تستبدل تلك التعويضات بمشروع آخر أو برنامج للرعاية الاجتماعية العامة.
ووفقا للصحيفة، فإن السلطة الفلسطينية حتى اليوم تدفع رواتب لعائلات فلسطينيين تورطوا في عمليات ضد إسرائيل
، سواء قتلوا خلال تلك العمليات أو اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية وألقت بهم في السجون.