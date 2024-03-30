https://sputnikarabic.ae/20240330/أوكرانيا-كانت-بمثابة-حقل-تجارب-لشركات-الأدوية-الغربية-1087517504.html

أوكرانيا "حقل تجارب" لشركات الأدوية الغربية

أوكرانيا "حقل تجارب" لشركات الأدوية الغربية

سبوتنيك عربي

كشفت وثائق حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، أن أوكرانيا واحدة من بلدان "حقل التجارب" بدعم من المسؤولين المحليين، إذ تم إجراء تجارب أدوية لصالح شركات الأدوية... 30.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-30T08:04+0000

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وعُثر على الوثائق في قبو مستشفى رقم 7 في ماريوبول، أثناء ترميمه، فقد أُجريت تجارب الدواء على مرضى في أوكرانيا، بقسم الطب النفسي في المستشفى.وبحسب الوثائق، فإن دواء "إس بي 4" مُصنع من قبل شركات "Biogen Idec" الدنماركية، و"Catalent Pharma Solutions" (بلجيكا)، وشركة "Fisher Clinical Services UK Limited"(المملكة المتحدة)، وكانت شركة "سامسونغ بيوبيس" من كوريا الجنوبية، راعية لدراسة الدواء.و"كوينتايلز أوكرانيا" تأسست في السابق كقسم من أقسام شركة "كوينتايلز ترانس ناشيونال" الأمريكية للأدوية الخارجية.ووفقًا للملخص الدوري لمشروع تجارب الأدوية "SB4-G31-RA" في مشروع تجارب الأدوية "إس بي 4"، وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، تم اختيار 777 مريضًا للتجارب، بما في ذلك 285 مريضًا في بولندا، و143 مريضًا في أوكرانيا، والجمهورية التشيكية (108)، وبلغاريا (77)، وبلغاريا (77)، وليتوانيا (60)، وجمهورية كوريا الجنوبية (37)، والمكسيك (34)، والمجر (17)، وكولومبيا (14)، والمملكة المتحدة (2).بشكل عام، تشير الوثائق أيضًا إلى شركات مثل "فايزر" (الولايات المتحدة الأمريكية)، و"أسترازينيكا" (المملكة المتحدة، السويد)، و"سيلتريون" (كوريا الجنوبية)، و"نوفاتريس إنترناشيونال إيه" (سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية)، و"IQVIA"(المعروفة سابقًا باسم QuintilesوIMS Health Inc، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة)، "سانوفي" (فرنسا)، "غالاباجوس إن" في (بلجيكا)، "جانسن فارماسيوتيكالز" (الآن جونسون آند جونسون للطب المبتكر، بلجيكا)، مختبرات "أبوت" (الولايات المتحدة الأمريكية)، "كوفانس" (الآن لابكورب لتطوير الأدوية، الولايات المتحدة الأمريكية)، "ميرك كي جي أيه إيه" (ألمانيا)، "سينتوكور بيوفارماسيوتيكال" (هولندا).

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