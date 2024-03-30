https://sputnikarabic.ae/20240330/أوكرانيا-كانت-بمثابة-حقل-تجارب-لشركات-الأدوية-الغربية-1087517504.html
أوكرانيا "حقل تجارب" لشركات الأدوية الغربية
أوكرانيا "حقل تجارب" لشركات الأدوية الغربية
سبوتنيك عربي
كشفت وثائق حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، أن أوكرانيا واحدة من بلدان "حقل التجارب" بدعم من المسؤولين المحليين، إذ تم إجراء تجارب أدوية لصالح شركات الأدوية... 30.03.2024, سبوتنيك عربي
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وعُثر على الوثائق في قبو مستشفى رقم 7 في ماريوبول، أثناء ترميمه، فقد أُجريت تجارب الدواء على مرضى في أوكرانيا، بقسم الطب النفسي في المستشفى.وبحسب الوثائق، فإن دواء "إس بي 4" مُصنع من قبل شركات "Biogen Idec" الدنماركية، و"Catalent Pharma Solutions" (بلجيكا)، وشركة "Fisher Clinical Services UK Limited"(المملكة المتحدة)، وكانت شركة "سامسونغ بيوبيس" من كوريا الجنوبية، راعية لدراسة الدواء.و"كوينتايلز أوكرانيا" تأسست في السابق كقسم من أقسام شركة "كوينتايلز ترانس ناشيونال" الأمريكية للأدوية الخارجية.ووفقًا للملخص الدوري لمشروع تجارب الأدوية "SB4-G31-RA" في مشروع تجارب الأدوية "إس بي 4"، وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، تم اختيار 777 مريضًا للتجارب، بما في ذلك 285 مريضًا في بولندا، و143 مريضًا في أوكرانيا، والجمهورية التشيكية (108)، وبلغاريا (77)، وبلغاريا (77)، وليتوانيا (60)، وجمهورية كوريا الجنوبية (37)، والمكسيك (34)، والمجر (17)، وكولومبيا (14)، والمملكة المتحدة (2).بشكل عام، تشير الوثائق أيضًا إلى شركات مثل "فايزر" (الولايات المتحدة الأمريكية)، و"أسترازينيكا" (المملكة المتحدة، السويد)، و"سيلتريون" (كوريا الجنوبية)، و"نوفاتريس إنترناشيونال إيه" (سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية)، و"IQVIA"(المعروفة سابقًا باسم QuintilesوIMS Health Inc، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة)، "سانوفي" (فرنسا)، "غالاباجوس إن" في (بلجيكا)، "جانسن فارماسيوتيكالز" (الآن جونسون آند جونسون للطب المبتكر، بلجيكا)، مختبرات "أبوت" (الولايات المتحدة الأمريكية)، "كوفانس" (الآن لابكورب لتطوير الأدوية، الولايات المتحدة الأمريكية)، "ميرك كي جي أيه إيه" (ألمانيا)، "سينتوكور بيوفارماسيوتيكال" (هولندا).
https://sputnikarabic.ae/20240329/اليابان-العثور-على-مادة-غريبة-في-نوع-من-المكملات-الغذائية-1087481686.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
أوكرانيا "حقل تجارب" لشركات الأدوية الغربية
08:04 GMT 30.03.2024 (تم التحديث: 08:14 GMT 30.03.2024)
كشفت وثائق حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، أن أوكرانيا واحدة من بلدان "حقل التجارب" بدعم من المسؤولين المحليين، إذ تم إجراء تجارب أدوية لصالح شركات الأدوية الغربية، التي يمكن أن تؤدي تجربتها إلى الإصابة بمرض السرطان.
وعُثر على الوثائق في قبو مستشفى رقم 7 في ماريوبول، أثناء ترميمه، فقد أُجريت تجارب الدواء على مرضى في أوكرانيا، بقسم الطب النفسي في المستشفى.
وتشير الوثائق إلى أن هذه التجارب هي للدواء التجريبي "إس بي 4" لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، وكما يتبين من الوثائق، فإن هذا الدواء يثبط عمل جزيئات ما يسمى بعامل نخر الورم "ألفا" (TNF-α)، الذي يلعب دورًا مهمًا في الجهاز المناعي، وقد يؤدي استخدامه إلى إمكانية الإصابة بأشكال مختلفة من السرطان، بما في ذلك الجهاز اللمفاوي والدم والجلد.
وبحسب الوثائق، فإن دواء "إس بي 4" مُصنع من قبل شركات "Biogen Idec" الدنماركية، و"Catalent Pharma Solutions" (بلجيكا)، وشركة "Fisher Clinical Services UK Limited"(المملكة المتحدة)، وكانت شركة "سامسونغ بيوبيس" من كوريا الجنوبية، راعية لدراسة الدواء.
وعُثر بين الوثائق أيضا على طلب من شركة "كوينتايلز أوكرانيا"، للحصول على موافقة مركز الخبراء الحكومي التابع لوزارة الصحة الأوكرانية ولجنة الأخلاقيات في المؤسسة الطبية والوقائية لإجراء تجارب سريرية على دواء "إس بي 4".
و"كوينتايلز أوكرانيا" تأسست في السابق كقسم من أقسام شركة "كوينتايلز ترانس ناشيونال" الأمريكية للأدوية الخارجية.
وفقًا لهذا الطلب، الذي تم التوقيع عليه في فبراير/ شباط 2013، كان من المقرر في ذلك الوقت اختبار الدواء على 152 مريضًا في أوكرانيا، (زاد هذا العدد لاحقًا إلى 180)، وفي المجموع على ما يقرب من 500 مريض في العالم.
ووفقًا للملخص الدوري لمشروع تجارب الأدوية "SB4-G31-RA" في مشروع تجارب الأدوية "إس بي 4"، وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، تم اختيار 777 مريضًا للتجارب، بما في ذلك 285 مريضًا في بولندا، و143 مريضًا في أوكرانيا، والجمهورية التشيكية (108)، وبلغاريا (77)، وبلغاريا (77)، وليتوانيا (60)، وجمهورية كوريا الجنوبية (37)، والمكسيك (34)، والمجر (17)، وكولومبيا (14)، والمملكة المتحدة (2).
تم تجميع الوثائق الموجودة في مستشفى رقم 7 في ماريوبول، بين عامي 2008 و2016. ومن نتائج الفحص الأولي للوثائق، يتضح أنه تم اختبار الأدوية بأرقام ومن دون أسماء للأشخاص، كما أُجريت دراسات على الأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة.
بشكل عام، تشير الوثائق أيضًا إلى شركات مثل "فايزر" (الولايات المتحدة الأمريكية)، و"أسترازينيكا" (المملكة المتحدة، السويد)، و"سيلتريون" (كوريا الجنوبية)، و"نوفاتريس إنترناشيونال إيه" (سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية)، و"IQVIA"(المعروفة سابقًا باسم QuintilesوIMS Health Inc، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة)، "سانوفي" (فرنسا)، "غالاباجوس إن" في (بلجيكا)، "جانسن فارماسيوتيكالز" (الآن جونسون آند جونسون للطب المبتكر، بلجيكا)، مختبرات "أبوت" (الولايات المتحدة الأمريكية)، "كوفانس" (الآن لابكورب لتطوير الأدوية، الولايات المتحدة الأمريكية)، "ميرك كي جي أيه إيه" (ألمانيا)، "سينتوكور بيوفارماسيوتيكال" (هولندا).