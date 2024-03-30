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https://sputnikarabic.ae/20240330/البطريرك-الراعي-مجلس-النواب-يخالف-الدستور-بحرمان-لبنان-عمدا-من-رئيس-للبلاد-1087521851.html
البطريرك الراعي: مجلس النواب يخالف الدستور بحرمان لبنان عمدا من رئيس للبلاد
البطريرك الراعي: مجلس النواب يخالف الدستور بحرمان لبنان عمدا من رئيس للبلاد
سبوتنيك عربي
انتقد البطريرك الماروني اللبناني، بشارة الراعي، مجددا، اليوم السبت، تأخر انتخاب رئيس للبلاد، موجها اللوم إلى مجلس النواب. 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T10:41+0000
2024-03-30T10:41+0000
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وقال الراعي، في رسالة عيد الفصح، إن "المجلس النيابي بشخص رئيسه وأعضائه يحرم عمدًا، ومن دون مبرّر قانوني، دولة لبنان من رئيس، مخالفًا الدستور".وانتهت ولاية الرئيس اللبناني السابق، ميشال عون، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ولم ينتخب أي مرشح جديد بعد 12 جولة غير حاسمة من التصويت النيابي.وهناك خلاف قائم بين فريق سياسي يتزعمه "حزب الله" اللبناني، وبين فريق المعارضة السياسية إلى جانب حزب "التيار الوطني الحر"، الذي يصرّ على عدم السير بمرشح "حزب الله" وحلفائه، الوزير السابق سليمان فرنجية.من ناحية أخرى، دعا البطريريك الراعي، إلى "وقف الحرب فورا" في جنوب لبنان، قائلًا: "ندعو اللبنانيين إلى كلمة سواء تعلن وقف الحرب فورًا ومن دون إبطاء والالتزام بالقرارات الدولية وتحييد الجنوب عن آلامه من آلة القتل الإسرائيلية وإعلاء مفاهيم السلام والقيامة".وأضاف الراعي: "نريد لبلدنا الحياد الإيجابي الناشط أو التحييد الفاعل وهو من جوهر هويته وليس اختراعًا بل تجربة عشناها"، متابعًا: "يجب أن لا يتحول جنوبنا من أرض وشعب إلى ورقة يستبيحها البعض على مذبح قضايا الآخرين، وفي قواميس حروب الآخرين، فجنوب لبنان بل كل لبنان هو لكل اللبنانيين الذين يقررون سويا مستقبل وطنهم وسلامه وأمنه ومتى ومن أجل من يحارب".وتشن إسرائيل، منذ أسابيع، غارات جوية أكثر عمقا داخل الأراضي اللبنانية، مستهدفةً مواقع لـ"حزب الله"، ما زاد المخاوف المحلية والدولية في الآونة الأخيرة من احتمال اندلاع حرب مفتوحة، كما نفذت ضربات عدة على سيارات في الجنوب، ضمن خطة لاغتيال قيادات في "حزب الله" و"حماس".ويوم أول أمس الخميس، دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إلى وقف التصعيد "فورا" في جنوب لبنان.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 33 ألف قتيل، وأكثر من 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20230828/لبنان-بري-يرهن-عقد-جلسة-انتخاب-رئيس-الجمهورية-بالتوافق-1080498210.html
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لبنان, أخبار لبنان, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

البطريرك الراعي: مجلس النواب يخالف الدستور بحرمان لبنان عمدا من رئيس للبلاد

10:41 GMT 30.03.2024
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEالبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي
البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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انتقد البطريرك الماروني اللبناني، بشارة الراعي، مجددا، اليوم السبت، تأخر انتخاب رئيس للبلاد، موجها اللوم إلى مجلس النواب.
وقال الراعي، في رسالة عيد الفصح، إن "المجلس النيابي بشخص رئيسه وأعضائه يحرم عمدًا، ومن دون مبرّر قانوني، دولة لبنان من رئيس، مخالفًا الدستور".
وانتهت ولاية الرئيس اللبناني السابق، ميشال عون، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ولم ينتخب أي مرشح جديد بعد 12 جولة غير حاسمة من التصويت النيابي.
مقابلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
لبنان... بري يرهن عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بالتوافق
28 أغسطس 2023, 16:34 GMT
وهناك خلاف قائم بين فريق سياسي يتزعمه "حزب الله" اللبناني، وبين فريق المعارضة السياسية إلى جانب حزب "التيار الوطني الحر"، الذي يصرّ على عدم السير بمرشح "حزب الله" وحلفائه، الوزير السابق سليمان فرنجية.
من ناحية أخرى، دعا البطريريك الراعي، إلى "وقف الحرب فورا" في جنوب لبنان، قائلًا: "ندعو اللبنانيين إلى كلمة سواء تعلن وقف الحرب فورًا ومن دون إبطاء والالتزام بالقرارات الدولية وتحييد الجنوب عن آلامه من آلة القتل الإسرائيلية وإعلاء مفاهيم السلام والقيامة".
وأضاف الراعي: "نريد لبلدنا الحياد الإيجابي الناشط أو التحييد الفاعل وهو من جوهر هويته وليس اختراعًا بل تجربة عشناها"، متابعًا: "يجب أن لا يتحول جنوبنا من أرض وشعب إلى ورقة يستبيحها البعض على مذبح قضايا الآخرين، وفي قواميس حروب الآخرين، فجنوب لبنان بل كل لبنان هو لكل اللبنانيين الذين يقررون سويا مستقبل وطنهم وسلامه وأمنه ومتى ومن أجل من يحارب".
وزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بتوسيع وتيرة الهجمات العسكرية في لبنان
09:53 GMT
وتشن إسرائيل، منذ أسابيع، غارات جوية أكثر عمقا داخل الأراضي اللبنانية، مستهدفةً مواقع لـ"حزب الله"، ما زاد المخاوف المحلية والدولية في الآونة الأخيرة من احتمال اندلاع حرب مفتوحة، كما نفذت ضربات عدة على سيارات في الجنوب، ضمن خطة لاغتيال قيادات في "حزب الله" و"حماس".
ويوم أول أمس الخميس، دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إلى وقف التصعيد "فورا" في جنوب لبنان.
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 33 ألف قتيل، وأكثر من 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.
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