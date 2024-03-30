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الجيش الإيراني: لن ندخر جهدا في تحقيق تطلعات الثورة الإسلامية
الجيش الإيراني: لن ندخر جهدا في تحقيق تطلعات الثورة الإسلامية
سبوتنيك عربي
أصدرت هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، بيانا، اليوم السبت، بمناسبة ذكرى يوم التصويت لتأسيس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، أكدت فيه أنها لن تدخر جهدا "في... 30.03.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة "إرنا"، عن هيئة الأركان الإيرانية، قولها إن "يوم (12 فروردين) الوطني، الذي يحمل عنوان يوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من أهم اللحظات الحاسمة في تاريخ إيران، ويرتكز على إرادة شعب ثوري صاحب رؤية ومؤمن وشامخ وعريق".وأشاد البيان بدور الشعب الإيراني الذي "ظهرت إرادته في هذا اليوم ورفضه لأي سيطرة أجنبية على إيران الإسلامية، واستقرار حكومة دينية قوية وديمقراطية تحت عنوان جمهورية الإسلامية".وشدد البيان على أن "مُثل الجمهورية الإسلامية وسياساتها ترتكز على مناهضة الاستبداد والاستكبار ودعم المحرومين والمضطهدين في العالم، بالرغم من مؤامرات الأعداء المستمرة، تجاوزت تدريجيًا الحدود الجغرافية وأصبحت نقطة الأمل بالنسبة لكافة الشعوب الساعية نحو التحرر من غطرسة الأجانب، وعلى رأسهم أمريكا وإنجلترا وبعض الدول الأوروبية، وبما يتيح لها أن تقرر مصير بلدانها".وتابع البيان الإيراني أنه "من بوادر انتشار ثقافة الثورة الإسلامية في خارج الحدود الوطنية الانتفاضات المناهضة للإمبريالية في العالم، وتشكيل جبهة المقاومة وتوسعها السريع، وتراجع القوة السرية للشيطان الأكبر أمريكا المجرمة، وتوسع نطاق الفكر المعادي لإسرائيل".يذكر أن إيران تحتفل كل عام بمناسبة ذكرى "الملحمة العظمى"، التي سطرها في "12 فروردين" الموافق 1 من أبریل/ نيسان المقبل، وهي ذكرى تأسیس "نظام الجمهوریة الإسلامیة" في ايران، عبر الاستفتاء العام الذي دعا إليه الإمام الخمیني، عام 1979.
https://sputnikarabic.ae/20240323/زيارات-مرتقبة-على-مستوى-القادة-هل-تعزز-مستوى-التعاون-بين-تونس-وإيران-1087295109.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار

الجيش الإيراني: لن ندخر جهدا في تحقيق تطلعات الثورة الإسلامية

09:05 GMT 30.03.2024
© AP Photo / Vahid Salemiطلاب المعاهد العسكرية عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران
طلاب المعاهد العسكرية عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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أصدرت هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، بيانا، اليوم السبت، بمناسبة ذكرى يوم التصويت لتأسيس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، أكدت فيه أنها لن تدخر جهدا "في سبيل تحقيق تطلعات الثورة الإسلامية والدفاع عن أمن واستقلال الشعب الإيراني وبلاده".
ونقلت وكالة "إرنا"، عن هيئة الأركان الإيرانية، قولها إن "يوم (12 فروردين) الوطني، الذي يحمل عنوان يوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من أهم اللحظات الحاسمة في تاريخ إيران، ويرتكز على إرادة شعب ثوري صاحب رؤية ومؤمن وشامخ وعريق".
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وأشاد البيان بدور الشعب الإيراني الذي "ظهرت إرادته في هذا اليوم ورفضه لأي سيطرة أجنبية على إيران الإسلامية، واستقرار حكومة دينية قوية وديمقراطية تحت عنوان جمهورية الإسلامية".
وشدد البيان على أن "مُثل الجمهورية الإسلامية وسياساتها ترتكز على مناهضة الاستبداد والاستكبار ودعم المحرومين والمضطهدين في العالم، بالرغم من مؤامرات الأعداء المستمرة، تجاوزت تدريجيًا الحدود الجغرافية وأصبحت نقطة الأمل بالنسبة لكافة الشعوب الساعية نحو التحرر من غطرسة الأجانب، وعلى رأسهم أمريكا وإنجلترا وبعض الدول الأوروبية، وبما يتيح لها أن تقرر مصير بلدانها".
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وتابع البيان الإيراني أنه "من بوادر انتشار ثقافة الثورة الإسلامية في خارج الحدود الوطنية الانتفاضات المناهضة للإمبريالية في العالم، وتشكيل جبهة المقاومة وتوسعها السريع، وتراجع القوة السرية للشيطان الأكبر أمريكا المجرمة، وتوسع نطاق الفكر المعادي لإسرائيل".
يذكر أن إيران تحتفل كل عام بمناسبة ذكرى "الملحمة العظمى"، التي سطرها في "12 فروردين" الموافق 1 من أبریل/ نيسان المقبل، وهي ذكرى تأسیس "نظام الجمهوریة الإسلامیة" في ايران، عبر الاستفتاء العام الذي دعا إليه الإمام الخمیني، عام 1979.
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