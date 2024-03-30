https://sputnikarabic.ae/20240330/الكرملين-سيتعين-على-كييف-أن-تأخذ-في-الاعتبار-الواقع-الجيوسياسي-الجديد-خلال-المفاوضات-1087520089.html

الكرملين: سيتعين على كييف أن تأخذ في الاعتبار الواقع الجيوسياسي الجديد خلال المفاوضات

الكرملين: سيتعين على كييف أن تأخذ في الاعتبار الواقع الجيوسياسي الجديد خلال المفاوضات

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أنه يتعين على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن يأخذ في الاعتبار الواقع الجيوسياسي الجديد عند... 30.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-30T09:56+0000

2024-03-30T09:56+0000

2024-03-30T09:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال بيسكوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على تصريحات زيلينسكي، عن إمكانية التفاوض مع روسيا، دون النظر إلى حدود عام 1991: "لقد تغير الواقع الجيوسياسي بشكل كبير، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، وتغيرت حدود كل من أوكرانيا وروسيا".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أن زيلينسكي، أثار هذا الموضوع لأنه كان متوترا بشأن انتهاء فترة ولايته.وصرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وللمرة الأولى، أن مفاوضات السلام بين موسكو وكييف، يمكن أن تبدأ حتى دون عودة أوكرانيا إلى حدود عام 1991، وتحدث عن حدود عام 2022.وأضاف: "لن نحتاج إلى إخلاء جميع أراضينا بالوسائل العسكرية فقط".الجدير ذكره، أن موسكو قد أشارت مرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي، كما يدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت ذاته، يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.وفي وقت سابق، صرح الكرملين أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا، إلى الاتجاه السلمي والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.

https://sputnikarabic.ae/20240330/زيلينسكي-يعلن-استعداده-للمفاوضات-دون-شرط-حدود-عام-1991-1087515443.html

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