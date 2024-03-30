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https://sputnikarabic.ae/20240330/ترسانة-أمريكا-النووية-تقترب-من-أدنى-مستوياتها-منذ-بداية-العصر-الذري-1087537756.html
ترسانة أمريكا النووية تقترب من أدنى مستوياتها منذ بداية العصر الذري
ترسانة أمريكا النووية تقترب من أدنى مستوياتها منذ بداية العصر الذري
سبوتنيك عربي
تصنف الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بين الدول التسع التي تمتلك أسلحة نووية، وتأتي بعد روسيا التي تحتل المرتبة الأولى عالميا. 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T17:57+0000
2024-03-30T17:57+0000
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ورغم أن الولايات المتحدة هي أول دولة توصلت للتقنيات النووية في العالم والدولة الوحيدة التي استخدمت القنابل الذرية منذ استخدامها، إلا أن ترسانتها النووية تقترب من أضعف مستوياتها، حسبما ذكر تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أمس الجمعة.ويقول التقرير إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر منذ زمن طويل أن قوة الردع النووي تمثل العمود الفقري لأمنها القومي، وكانت تسعى باستمرار لتطويرها.وتابع: "لكن مع مضي الزمن، أصبحت القدرات النووية الأمريكية متقادمة سواء فيما يتعلق بنوعية الرؤوس النووية الموجودة لدى الأمريكيين أو وسائل إطلاقها من البر والبحر والجو".وتمثل الولايات المتحدة الأمريكية إحدى الدول النووية التي تمتلك القدرة على إطلاق الأسلحة النووية من البر والبحر والجو، فيما يعرف بـ"الثالوث النووي"، وهي قدرات تملكها روسيا والصين أيضا.لكن التقدم الكبير الذي حققته الصين في مجال تطوير نوعية الأسلحة النووية ووسائل إطلاقها جعلها تتقدم خطوات كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبحت أيضا متأخرة عن روسيا، التي تمتلك ترسانة نووية لا مثيل لها في العالم من حيث الحجم أو الأسلحة المتطورة التي تستخدمها.وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية 5 آلاف و44 رأسا نوويا تجعلها في المرتبة الثانية بين القوى النووية الـ9 في العالم بعد روسيا، التي يملك جيشها نحو 6 آلاف قنبلة ذرية، بينما يقدر إجمالي ما تملكه الدولتان بنحو 90 في المئة من إجمالي السلاح النووي في العالم، حسبما تشير إحصائيات اتحاد علماء الذرة الأمريكيين.ويصل عدد الأسلحة النووية في العالم إلى 12 ألفا و100 قنبلة في 2024.
https://sputnikarabic.ae/20220710/مجلة-فشل-صواريخ-أمريكا-العابرة-للقارات-مباشرة-بعد-إقلاعها-يكشف-عن-مشكلة-تتعلق-بالقدرات-النووية-1064925038.html
https://sputnikarabic.ae/20211101/بعدما-وصفها-بوتين-بـ-تهديد-لروسيا-ما-هي-قدرات-أمريكا-الصاروخية؟-1050597781.html
https://sputnikarabic.ae/20220801/بعد-حديث-الدولتين-عن-الحرب-النووية-مقارنة-بين-السلاح-النووي-الروسي-والأمريكي-في-2022-1065868624.html
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رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار العالم الآن

ترسانة أمريكا النووية تقترب من أدنى مستوياتها منذ بداية العصر الذري

17:57 GMT 30.03.2024
© AFP 2023 / HOصواريخ نووية أمريكية - مينتمان
صواريخ نووية أمريكية - مينتمان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
© AFP 2023 / HO
تابعنا عبر
تصنف الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بين الدول التسع التي تمتلك أسلحة نووية، وتأتي بعد روسيا التي تحتل المرتبة الأولى عالميا.
ورغم أن الولايات المتحدة هي أول دولة توصلت للتقنيات النووية في العالم والدولة الوحيدة التي استخدمت القنابل الذرية منذ استخدامها، إلا أن ترسانتها النووية تقترب من أضعف مستوياتها، حسبما ذكر تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أمس الجمعة.
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10 يوليو 2022, 12:22 GMT
ويقول التقرير إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر منذ زمن طويل أن قوة الردع النووي تمثل العمود الفقري لأمنها القومي، وكانت تسعى باستمرار لتطويرها.
وتابع: "لكن مع مضي الزمن، أصبحت القدرات النووية الأمريكية متقادمة سواء فيما يتعلق بنوعية الرؤوس النووية الموجودة لدى الأمريكيين أو وسائل إطلاقها من البر والبحر والجو".
صاروخ نووي أمريكي منتمان 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2021
بعدما وصفها بوتين بـ "تهديد لروسيا"... ما هي قدرات أمريكا الصاروخية؟
1 نوفمبر 2021, 15:45 GMT
وتمثل الولايات المتحدة الأمريكية إحدى الدول النووية التي تمتلك القدرة على إطلاق الأسلحة النووية من البر والبحر والجو، فيما يعرف بـ"الثالوث النووي"، وهي قدرات تملكها روسيا والصين أيضا.
لكن التقدم الكبير الذي حققته الصين في مجال تطوير نوعية الأسلحة النووية ووسائل إطلاقها جعلها تتقدم خطوات كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبحت أيضا متأخرة عن روسيا، التي تمتلك ترسانة نووية لا مثيل لها في العالم من حيث الحجم أو الأسلحة المتطورة التي تستخدمها.
قنبلة نووية أمريكية بي61-12 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
بعد حديث الدولتين عن الحرب النووية… مقارنة بين السلاح النووي الروسي والأمريكي في 2022
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وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية 5 آلاف و44 رأسا نوويا تجعلها في المرتبة الثانية بين القوى النووية الـ9 في العالم بعد روسيا، التي يملك جيشها نحو 6 آلاف قنبلة ذرية، بينما يقدر إجمالي ما تملكه الدولتان بنحو 90 في المئة من إجمالي السلاح النووي في العالم، حسبما تشير إحصائيات اتحاد علماء الذرة الأمريكيين.
ويصل عدد الأسلحة النووية في العالم إلى 12 ألفا و100 قنبلة في 2024.
© Sputnikالأسلحة النووية في دول العالم
الأسلحة النووية في دول العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
الأسلحة النووية في دول العالم
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