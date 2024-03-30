https://sputnikarabic.ae/20240330/رئيس-بلدية-المطلة-الإسرائيلية-على-الجيش-والحكومة-في-تل-أبيب-أن-يفهما-خسارتنا-لـ-الشمال-1087542150.html

رئيس بلدية "المطلة" الإسرائيلية: على الجيش والحكومة في تل أبيب أن يفهما خسارتنا لـ "الشمال"

رئيس بلدية "المطلة" الإسرائيلية: على الجيش والحكومة في تل أبيب أن يفهما خسارتنا لـ "الشمال"

سبوتنيك عربي

قال ديفيد أزولاي، رئيس بلدية "المطلة" الواقعة بالشمال الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه على الجيش الإسرائيلي والحكومة أن يفهما أننا خسرنا الشمال. 30.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-30T21:53+0000

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ونقلت إذاعة ريشت بيت الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن ديفيد أزولاي، أن هناك انتقادات كثيرة ومتعددة للجيش الإسرائيلي بشأن مستوطنات الشمال الإسرائيلي الواقعة أمام حزب الله اللبناني.وأوضحت الإذاعة التابعة لهيئة البث الإسرائيلية أنه لم يوجد ردود إسرائيلية على الصواريخ المضادة للدبابات التي تطلق دون سابق إنذار من الجنوب اللبناني، كما أنه لم يتم ردع أحد طوال الأشهر الستة الماضية في مناطق الشمال الإسرائيلية.وشدد أزولاي على "ضرورة تفهم الجيش والحكومة الإسرائيليين أن بلاده خسرت مناطق الشمال بدعوى أن هناك منطقة أمنية داخل البلاد"، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك اتفاق في نهاية الحرب الدائرة، لكن يجب أن يكون بعد القتال"، على حد قوله.ويأتي هذا في وقت أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم السبت، استهداف دورية تابعة لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، مما أدى إلى سقوط 4 جرحى حالة بعضهم حرجة.وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إنها "باشرت في تحضير شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي، على إثر استهداف إسرائيل لدورية تابعة لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة"، مؤكدة أن "هذا الاعتداء مخالف للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، لا سيما لجهة استهداف حماة السلام من موظفي الأمم المتحدة، بعد مسلسل استهداف الصحفيين، والمسعفين، والأطفال، والنساء، والمدنيين".وقالت اليونيفيل، في وقت سابق من اليوم، بأن "3 مراقبين أصيبوا عندما انفجرت قذيفة بالقرب من موقعهم في جنوب لبنان"، موضحة في بيان لها، أن "الانفجار وقع قرب دورية على الخط الأزرق جنوبي لبنان، وأسفر عن إصابة 3 مراقبين عسكريين ومترجم"، مؤكدة أن "استهداف قوات حفظ السلام غير مقبول".وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم السبت، أن الطيران المسير الإسرائيلي، أغار قرب بلدة رميش في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني، على آلية عسكرية تابعة لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل).يذكر أنه منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قصفا متبادلا بشكل شبه يومي بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.وتشن إسرائيل، منذ أسابيع، غارات جوية أكثر عمقا داخل الأراضي اللبنانية، مستهدفة مواقع لـ"حزب الله"، ما زاد المخاوف المحلية والدولية في الآونة الأخيرة من احتمال اندلاع حرب مفتوحة.كما نفذت ضربات عدة على سيارات في الجنوب اللبناني، ضمن خطة لاغتيال قيادات في "حزب الله" و"حماس"، ويوم الخميس الماضي، دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إلى وقف التصعيد "فورا" في جنوب لبنان.

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https://sputnikarabic.ae/20240330/لبنان-يعتزم-إرسال-شكوى-عاجلة-إلى-مجلس-الأمن-بشأن-استهداف-إسرائيل-لدورية-اليونيفيل-1087531083.html

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