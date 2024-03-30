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رئيس بلدية "المطلة" الإسرائيلية: على الجيش والحكومة في تل أبيب أن يفهما خسارتنا لـ "الشمال"
رئيس بلدية "المطلة" الإسرائيلية: على الجيش والحكومة في تل أبيب أن يفهما خسارتنا لـ "الشمال"
سبوتنيك عربي
قال ديفيد أزولاي، رئيس بلدية "المطلة" الواقعة بالشمال الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه على الجيش الإسرائيلي والحكومة أن يفهما أننا خسرنا الشمال. 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T21:53+0000
2024-03-30T21:53+0000
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ونقلت إذاعة ريشت بيت الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن ديفيد أزولاي، أن هناك انتقادات كثيرة ومتعددة للجيش الإسرائيلي بشأن مستوطنات الشمال الإسرائيلي الواقعة أمام حزب الله اللبناني.وأوضحت الإذاعة التابعة لهيئة البث الإسرائيلية أنه لم يوجد ردود إسرائيلية على الصواريخ المضادة للدبابات التي تطلق دون سابق إنذار من الجنوب اللبناني، كما أنه لم يتم ردع أحد طوال الأشهر الستة الماضية في مناطق الشمال الإسرائيلية.وشدد أزولاي على "ضرورة تفهم الجيش والحكومة الإسرائيليين أن بلاده خسرت مناطق الشمال بدعوى أن هناك منطقة أمنية داخل البلاد"، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك اتفاق في نهاية الحرب الدائرة، لكن يجب أن يكون بعد القتال"، على حد قوله.ويأتي هذا في وقت أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم السبت، استهداف دورية تابعة لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، مما أدى إلى سقوط 4 جرحى حالة بعضهم حرجة.وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إنها "باشرت في تحضير شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي، على إثر استهداف إسرائيل لدورية تابعة لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة"، مؤكدة أن "هذا الاعتداء مخالف للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، لا سيما لجهة استهداف حماة السلام من موظفي الأمم المتحدة، بعد مسلسل استهداف الصحفيين، والمسعفين، والأطفال، والنساء، والمدنيين".وقالت اليونيفيل، في وقت سابق من اليوم، بأن "3 مراقبين أصيبوا عندما انفجرت قذيفة بالقرب من موقعهم في جنوب لبنان"، موضحة في بيان لها، أن "الانفجار وقع قرب دورية على الخط الأزرق جنوبي لبنان، وأسفر عن إصابة 3 مراقبين عسكريين ومترجم"، مؤكدة أن "استهداف قوات حفظ السلام غير مقبول".وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم السبت، أن الطيران المسير الإسرائيلي، أغار قرب بلدة رميش في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني، على آلية عسكرية تابعة لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل).يذكر أنه منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قصفا متبادلا بشكل شبه يومي بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.وتشن إسرائيل، منذ أسابيع، غارات جوية أكثر عمقا داخل الأراضي اللبنانية، مستهدفة مواقع لـ"حزب الله"، ما زاد المخاوف المحلية والدولية في الآونة الأخيرة من احتمال اندلاع حرب مفتوحة.كما نفذت ضربات عدة على سيارات في الجنوب اللبناني، ضمن خطة لاغتيال قيادات في "حزب الله" و"حماس"، ويوم الخميس الماضي، دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إلى وقف التصعيد "فورا" في جنوب لبنان.
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لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة

رئيس بلدية "المطلة" الإسرائيلية: على الجيش والحكومة في تل أبيب أن يفهما خسارتنا لـ "الشمال"

21:53 GMT 30.03.2024
© AP Photo / Fadi Amunدخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023.
دخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
© AP Photo / Fadi Amun
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قال ديفيد أزولاي، رئيس بلدية "المطلة" الواقعة بالشمال الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه على الجيش الإسرائيلي والحكومة أن يفهما أننا خسرنا الشمال.
ونقلت إذاعة ريشت بيت الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن ديفيد أزولاي، أن هناك انتقادات كثيرة ومتعددة للجيش الإسرائيلي بشأن مستوطنات الشمال الإسرائيلي الواقعة أمام حزب الله اللبناني.
وأوضحت الإذاعة التابعة لهيئة البث الإسرائيلية أنه لم يوجد ردود إسرائيلية على الصواريخ المضادة للدبابات التي تطلق دون سابق إنذار من الجنوب اللبناني، كما أنه لم يتم ردع أحد طوال الأشهر الستة الماضية في مناطق الشمال الإسرائيلية.
وشدد أزولاي على "ضرورة تفهم الجيش والحكومة الإسرائيليين أن بلاده خسرت مناطق الشمال بدعوى أن هناك منطقة أمنية داخل البلاد"، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك اتفاق في نهاية الحرب الدائرة، لكن يجب أن يكون بعد القتال"، على حد قوله.
وزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بتوسيع وتيرة الهجمات العسكرية في لبنان
09:53 GMT
ويأتي هذا في وقت أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم السبت، استهداف دورية تابعة لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، مما أدى إلى سقوط 4 جرحى حالة بعضهم حرجة.
وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إنها "باشرت في تحضير شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي، على إثر استهداف إسرائيل لدورية تابعة لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة"، مؤكدة أن "هذا الاعتداء مخالف للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، لا سيما لجهة استهداف حماة السلام من موظفي الأمم المتحدة، بعد مسلسل استهداف الصحفيين، والمسعفين، والأطفال، والنساء، والمدنيين".
وقالت اليونيفيل، في وقت سابق من اليوم، بأن "3 مراقبين أصيبوا عندما انفجرت قذيفة بالقرب من موقعهم في جنوب لبنان"، موضحة في بيان لها، أن "الانفجار وقع قرب دورية على الخط الأزرق جنوبي لبنان، وأسفر عن إصابة 3 مراقبين عسكريين ومترجم"، مؤكدة أن "استهداف قوات حفظ السلام غير مقبول".
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم السبت، أن الطيران المسير الإسرائيلي، أغار قرب بلدة رميش في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني، على آلية عسكرية تابعة لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل).
بالفيديو آخر التطورات من جنوب لبنان: غارات إسرائيلية عنيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
لبنان يعتزم إرسال شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن استهداف إسرائيل لدورية اليونيفيل
14:27 GMT
يذكر أنه منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قصفا متبادلا بشكل شبه يومي بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.
وتشن إسرائيل، منذ أسابيع، غارات جوية أكثر عمقا داخل الأراضي اللبنانية، مستهدفة مواقع لـ"حزب الله"، ما زاد المخاوف المحلية والدولية في الآونة الأخيرة من احتمال اندلاع حرب مفتوحة.
كما نفذت ضربات عدة على سيارات في الجنوب اللبناني، ضمن خطة لاغتيال قيادات في "حزب الله" و"حماس"، ويوم الخميس الماضي، دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إلى وقف التصعيد "فورا" في جنوب لبنان.
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