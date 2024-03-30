قناة إسرائيلية: دول عربية اقترحت نشر قوات مشتركة في غزة والضفة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:21 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
15:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
15:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
العدل الدولية تقرر إلزام إسرائيل بضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى غزة دون تأخير
16:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:31 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرناج الصباحي
07:00 GMT
123 د
On air
07:04 GMT
2 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:18 GMT
14 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:29 GMT
4 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
11:03 GMT
19 د
On air
11:14 GMT
14 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:23 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
11:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
On air
12:05 GMT
24 د
On air
12:35 GMT
23 د
On air
13:05 GMT
24 د
ملفات ساخنة
هل تهدد أزمة تجنيد الحريديم حكومة نتنياهو؟
15:03 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
15:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
اقتراح إسرائيلي بتشكيل قوة متعددة الجنسيات لحفظ الأمن في غزة
16:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
18:00 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
18:10 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240330/قناة-إسرائيلية-دول-عربية-اقترحت-نشر-قوات-مشتركة-في-غزة-والضفة-1087542789.html
قناة إسرائيلية: دول عربية اقترحت نشر قوات مشتركة في غزة والضفة
قناة إسرائيلية: دول عربية اقترحت نشر قوات مشتركة في غزة والضفة
سبوتنيك عربي
زعمت قناة إسرائيلية أن بعض الدول العربية اقترحت نشر قوات مشتركة أو متعددة الجنسيات في كل من قطاع غزة والضفة الغربية. 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T21:48+0000
2024-03-30T21:48+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
حركة حماس
طوفان الأقصى
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/1e/1087523113_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9ec954dcfd2c29f93031233d9f39b637.jpg
وادعت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أنه ضمن إطار أو سياق "حل الدولتين"، اقترحت بعض الدول العربية نشر قوات متعددة الجنسيات أو قوات مشتركة ليس في قطاع غزة فقط ولكن في مناطق وبلدات الضفة الغربية.ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن هذا الاقتراح يأتي ضمن سياق البحث عن حلول لليوم التالي للحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة، والذي يشمل العودة للضفة الغربية أيضا.وادعت القناة أنها نقلت عن دبلوماسي عربي - لم تذكر اسمه او كنيته - أن نشر القوات المتعددة الجنسيات أو المشتركة يأتي ضمن سياق "حل الدولتين" بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.ويأتي هذا في وقت تدرس وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تمويل قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات لنشرها في قطاع غزة، حسبما أفاد مسؤولان في وزارة الدفاع ومسؤولان أمريكيان آخران.ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن وسائل إعلام أمريكية، مساء الخميس الماضي، أن واشنطن تجري نقاشات أولية بشأن بدائل السلطة في القطاع تحسبا لنهاية الحرب.وقالت إن من بين البدائل المطروحة مقترحا بمشاركة وزارة الدفاع الأمريكية في عمليات تمويل قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات، أو قوة أخرى تتشكل من فريق حفظ سلام فلسطيني، مضيفة أن هناك تأكيدات في واشنطن أنه في حال تشكلت قوة متعددة الجنسيات، فإن الولايات المتحدة لن ترسل قوات أمريكية للقطاع، سواء في الوقت الراهن أو عقب نهاية الحرب.وأوضحت أن مشاركة "البنتاغون" في هذه الخطوة سيركز على تلبية احتياجات قوة حفظ السلام، وينضم للمساعدات التي يتوقع أن تقدمها دول أخرى.وأفادت بأن واشنطن تعمل مع شركائها بشأن عدد من السيناريوهات المختلفة، ذات الصلة بالحكم المؤقت للقطاع والهيكل الأمني الذي سيتولى ملف الأمن في غزة بمجرد تراجع الأزمة الراهنة.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240329/أمريكا-تدرس-نشر-قوات-حفظ-سلام-متعددة-الجنسيات-في-غزة-1087475932.html
https://sputnikarabic.ae/20240330/متظاهرون-يغلقون-مفترق-طرق-رئيسيا-قرب-أوفاكيم-بالنقب-للمطالبة-بصفقة-تبادل-أسرى-1087540933.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/1e/1087523113_347:0:1787:1080_1920x0_80_0_0_34ceab44c4eba60a4ba6df8ced23a8dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى

قناة إسرائيلية: دول عربية اقترحت نشر قوات مشتركة في غزة والضفة

21:48 GMT 30.03.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatطائرات أطفال غزة الورقية تتفوق على الطائرات الإسرائيلية وتلون سماء خان يونس بعلم فلسطين
طائرات أطفال غزة الورقية تتفوق على الطائرات الإسرائيلية وتلون سماء خان يونس بعلم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
زعمت قناة إسرائيلية أن بعض الدول العربية اقترحت نشر قوات مشتركة أو متعددة الجنسيات في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.
وادعت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أنه ضمن إطار أو سياق "حل الدولتين"، اقترحت بعض الدول العربية نشر قوات متعددة الجنسيات أو قوات مشتركة ليس في قطاع غزة فقط ولكن في مناطق وبلدات الضفة الغربية.
ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن هذا الاقتراح يأتي ضمن سياق البحث عن حلول لليوم التالي للحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة، والذي يشمل العودة للضفة الغربية أيضا.
وادعت القناة أنها نقلت عن دبلوماسي عربي - لم تذكر اسمه او كنيته - أن نشر القوات المتعددة الجنسيات أو المشتركة يأتي ضمن سياق "حل الدولتين" بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
عائلات فلسطينية تفر من المنطقة بعد القصف الإسرائيلي على وسط مدينة غزة، فلسطين 18 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
أمريكا تدرس نشر "قوات حفظ سلام" متعددة الجنسيات في غزة
أمس, 07:23 GMT
ويأتي هذا في وقت تدرس وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تمويل قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات لنشرها في قطاع غزة، حسبما أفاد مسؤولان في وزارة الدفاع ومسؤولان أمريكيان آخران.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن وسائل إعلام أمريكية، مساء الخميس الماضي، أن واشنطن تجري نقاشات أولية بشأن بدائل السلطة في القطاع تحسبا لنهاية الحرب.
وقالت إن من بين البدائل المطروحة مقترحا بمشاركة وزارة الدفاع الأمريكية في عمليات تمويل قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات، أو قوة أخرى تتشكل من فريق حفظ سلام فلسطيني، مضيفة أن هناك تأكيدات في واشنطن أنه في حال تشكلت قوة متعددة الجنسيات، فإن الولايات المتحدة لن ترسل قوات أمريكية للقطاع، سواء في الوقت الراهن أو عقب نهاية الحرب.
وأوضحت أن مشاركة "البنتاغون" في هذه الخطوة سيركز على تلبية احتياجات قوة حفظ السلام، وينضم للمساعدات التي يتوقع أن تقدمها دول أخرى.
وأفادت بأن واشنطن تعمل مع شركائها بشأن عدد من السيناريوهات المختلفة، ذات الصلة بالحكم المؤقت للقطاع والهيكل الأمني الذي سيتولى ملف الأمن في غزة بمجرد تراجع الأزمة الراهنة.
مظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
متظاهرون يغلقون مفترق طرق رئيسيا قرب "أوفاكيم" بالنقب للمطالبة بصفقة تبادل أسرى
20:00 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы осматривают разрушения вокруг жилых зданий после авиаударов Израиля по лагерю беженцев Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على غزة.. فيديو وصورأمس, 05:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала