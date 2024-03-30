https://sputnikarabic.ae/20240330/متظاهرون-يغلقون-مفترق-طرق-رئيسيا-قرب-أوفاكيم-بالنقب-للمطالبة-بصفقة-تبادل-أسرى-1087540933.html

متظاهرون يغلقون مفترق طرق رئيسيا قرب "أوفاكيم" بالنقب للمطالبة بصفقة تبادل أسرى

متظاهرون يغلقون مفترق طرق رئيسيا قرب "أوفاكيم" بالنقب للمطالبة بصفقة تبادل أسرى

سبوتنيك عربي

تظاهر المئات من الإسرائيليين أمام مفترق طرق قرب قاعدة "أوفاكيم" بمنطقة النقب جنوبي إسرائيل للمطالبة بصفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس". 30.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-30T20:00+0000

2024-03-30T20:00+0000

2024-03-30T20:00+0000

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وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن متظاهرين أغلقوا مفترق طرق رئيس قرب "أوفاكيم" بالنقب للمطالبة بصفقة تبادل أسرى، وإقالة حكومة بنيامين نتنياهو.في وقت أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن أكثر من 1500 متظاهر خرجوا للاعتراض في ساحة باريس بمدينة القدس يطالبون بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.وكان ذوو وأهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، اليوم السبت، قد أصدروا بيانا اتهموا فيه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بعرقلة أي اتفاق بشأن ذويهم.ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن أهالي وذوي محتجزين إسرائيليين لدى حماس إصدارهم بيانا مهما من أمام مقر "الكرياه" وزارة الدفاع في تل أبيب، حيث تظاهر المئات منهم. وجاء في بيانهم أن "ما سنقوله كلام قاس ولكن ليس لدينا خيار.. نتنياهو يمنع التوصل إلى اتفاق".فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن أهالي المحتجزين خلال تظاهرهم بمدينة تل أبيب أن نتنياهو يقف عائقا أمام اي اتفاق مع حماس بشأن المحتجزين الـ 134 الإسرائيليين في قطاع غزة.ولم يكتف المتظاهرون بذلك بل طالبوا كلا من بيني غانتس وغادي آيزنكوت، عضوا "كابينيت الحرب" على غزة وجميع أعضاء الكنيست ليحلوا محله على الفور.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.ففي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.

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