https://sputnikarabic.ae/20240330/محلل-فلسطيني-إسرائيل-ترى-أن-الضفة-تشكل-خطرا-أمنيا-على-مشروعها-الاستيطاني-1087541942.html

محلل فلسطيني: إسرائيل ترى أن الضفة تشكل خطرا أمنيا على مشروعها الاستيطاني

محلل فلسطيني: إسرائيل ترى أن الضفة تشكل خطرا أمنيا على مشروعها الاستيطاني

سبوتنيك عربي

قال المحلل السياسي الفلسطيني، فادي أبو بكر، إن إسرائيل تواصل انتهاكاتها في الضفة الغربية، تزامنا مع قصفها المتواصل على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة. 30.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-30T20:47+0000

2024-03-30T20:47+0000

2024-03-30T20:47+0000

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وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن إسرائيل تعتبر أن الضفة الغربية تشكل خطرا أمنيا، ويخشى أن تكون هناك عملية تطور وبنية تحتية للمقاومة.وأوضح أبو بكر أن الحالة النضالية الفلسطينية بشكل عام، وفي الضفة بشكل خاص تشكل لإسرائيل خطرا أساسيا، وخاصة تجاه المشروع الاستيطاني.وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن "عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت قلقيلية من مدخلها الشرقي، وتجولت في عدة أحياء، وتمركزت في وسط المدينة وفي حي النقار"، مشيرة إلى أن "مواجهات دارت بين الشبان وقوات الجيش الإسرائيلي".وأضافت الوكالة أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت أريحا من مدخلها الشرقي، وتمركزت في وسطها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.وفي السياق، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي تشديد إجراءاتها العسكرية على محافظة أريحا بما فيها بلدة العوجا، وإغلاق مداخل مدينة أريحا ومنع المركبات من الوقوف عند مداخلها والمرور، وفقا لوكالة "وفا".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 75 ألف جريح، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة،وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.

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