https://sputnikarabic.ae/20240330/مدفع-غياتسينت-بي-الروسي-يدمر-مواقع-أوكرانية-فيديو--1087530857.html
مدفع "غياتسينت-بي" الروسي يدمر مواقع أوكرانية... فيديو
مدفع "غياتسينت-بي" الروسي يدمر مواقع أوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مشاهد لقيام وحدات من مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية بتدمير مواقع للقوات الأوكرانية في المناطق الحدودية مع مقاطعة... 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T14:24+0000
2024-03-30T14:24+0000
2024-03-30T14:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وتوضح المشاهد قيام وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية، بتجهيز مدفع "غياتسينت–بي"، وشن ضربات مباشرة على مواقع تابعة لقوات كييف.وأوضحت الدفاع الروسية أن "أطقم مدفع "غياتسينت-بي"عيار 152 ملم، التي تعمل كجزء من الاستطلاع والضربات، تقوم بإطلاق النار على القوى العاملة والمعدات التابعة للتشكيلات الإرهابية الأوكرانية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية، شنّت 58 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات من دون طيار على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والبنية التحتية الداعمة له.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022 إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240330/القوات-الروسية-تنفذ-58-ضربة-على-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1087526312.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مدفع "غياتسينت-بي" الروسي يدمر مواقع أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مشاهد لقيام وحدات من مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية بتدمير مواقع للقوات الأوكرانية في المناطق الحدودية مع مقاطعة بيلغورود الروسية.
وتوضح المشاهد قيام وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية، بتجهيز مدفع "غياتسينت–بي"، وشن ضربات مباشرة على مواقع تابعة لقوات كييف.
وأوضحت الدفاع الروسية أن "أطقم مدفع "غياتسينت-بي"عيار 152 ملم، التي تعمل كجزء من الاستطلاع والضربات، تقوم بإطلاق النار على القوى العاملة والمعدات التابعة للتشكيلات الإرهابية الأوكرانية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية، شنّت 58 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات من دون طيار على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والبنية التحتية الداعمة له.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022 إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.