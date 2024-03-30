مركز المصالحة الروسي: تزايد نشاط الجماعات المسلحة غير الشرعية في إدلب السورية

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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:52 GMT
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ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
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17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:21 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
11:31 GMT
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خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
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قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
15:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
العدل الدولية تقرر إلزام إسرائيل بضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى غزة دون تأخير
16:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
18:31 GMT
29 د
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البرناج الصباحي
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:18 GMT
14 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:29 GMT
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:32 GMT
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عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
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19 د
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:23 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
11:30 GMT
30 د
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ملفات ساخنة
هل تهدد أزمة تجنيد الحريديم حكومة نتنياهو؟
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29 د
مساحة حرة
لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
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عالم سبوتنيك
اقتراح إسرائيلي بتشكيل قوة متعددة الجنسيات لحفظ الأمن في غزة
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جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
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مركز المصالحة الروسي: تزايد نشاط الجماعات المسلحة غير الشرعية في إدلب السورية
مركز المصالحة الروسي: تزايد نشاط الجماعات المسلحة غير الشرعية في إدلب السورية
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي يوري بوبوف، اليوم السبت، أن نشاط الجماعات المسلحة غير الشرعية تزايد في منطقة خفض التصعيد بإدلب في سوريا. 30.03.2024, سبوتنيك عربي
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2024-03-30T20:34+0000
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وقال بوبوف، في بيان: "هناك زيادة في أنشطة الاستطلاع والتخريب من جانب الجماعات المسلحة غير الشرعية في منطقة خفض التصعيد في إدلب".وصرح بوبوف، أمس الجمعة، بأن ضربة نفذتها القوات الجوية الروسية دمرت قاعدة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في منطقة سلسلة جبلية في محافظة حمص في سوريا.وجاء في البيان الصادر عن المركز أن "ضربة نفذتها القوات الجوية الروسية دمرت قاعدة للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف وكانوا يختبئون في منطقة سلسلة جبال جبل الساطيح في محافظة حمص".وكان رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أكد سابقا، أن الولايات المتحدة تُعد بمساعدة مسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية في سوريا في الأماكن العامة المزدحمة وضد المؤسسات الحكومية.ووفقا للاستخبارات الروسية فإن "إدارة هذا النشاط الإجرامي تتم من قاعدة التنف العسكرية الأميركية عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق".
https://sputnikarabic.ae/20240329/سلاح-الجو-الروسي-يدمر-قاعدة-للمسلحين-في-سوريا-1087511770.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي

مركز المصالحة الروسي: تزايد نشاط الجماعات المسلحة غير الشرعية في إدلب السورية

20:34 GMT 30.03.2024
© Sputnik . Maxim Blinov البروفة العامة للعرض العسكري بمناسبة إحياء الذكرى الـ 71 لعيد النصر، في القاعدة العسكرية "حميميم" في سوريا.
 البروفة العامة للعرض العسكري بمناسبة إحياء الذكرى الـ 71 لعيد النصر، في القاعدة العسكرية حميميم في سوريا. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
© Sputnik . Maxim Blinov
تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي يوري بوبوف، اليوم السبت، أن نشاط الجماعات المسلحة غير الشرعية تزايد في منطقة خفض التصعيد بإدلب في سوريا.
وقال بوبوف، في بيان: "هناك زيادة في أنشطة الاستطلاع والتخريب من جانب الجماعات المسلحة غير الشرعية في منطقة خفض التصعيد في إدلب".
وصرح بوبوف، أمس الجمعة، بأن ضربة نفذتها القوات الجوية الروسية دمرت قاعدة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في منطقة سلسلة جبلية في محافظة حمص في سوريا.
طائرة روسية في قاعدة حميميم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
سلاح الجو الروسي يدمر قاعدة للمسلحين في سوريا
أمس, 20:32 GMT
وجاء في البيان الصادر عن المركز أن "ضربة نفذتها القوات الجوية الروسية دمرت قاعدة للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف وكانوا يختبئون في منطقة سلسلة جبال جبل الساطيح في محافظة حمص".
وكان رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أكد سابقا، أن الولايات المتحدة تُعد بمساعدة مسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية في سوريا في الأماكن العامة المزدحمة وضد المؤسسات الحكومية.
ووفقا للاستخبارات الروسية فإن "إدارة هذا النشاط الإجرامي تتم من قاعدة التنف العسكرية الأميركية عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق".
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Палестинцы осматривают разрушения вокруг жилых зданий после авиаударов Израиля по лагерю беженцев Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على غزة.. فيديو وصورأمس, 05:42 GMT
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