https://sputnikarabic.ae/20240330/مركز-المصالحة-الروسي-تزايد-نشاط-الجماعات-المسلحة-غير-الشرعية-في-إدلب-السورية-1087541763.html
مركز المصالحة الروسي: تزايد نشاط الجماعات المسلحة غير الشرعية في إدلب السورية
مركز المصالحة الروسي: تزايد نشاط الجماعات المسلحة غير الشرعية في إدلب السورية
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي يوري بوبوف، اليوم السبت، أن نشاط الجماعات المسلحة غير الشرعية تزايد في منطقة خفض التصعيد بإدلب في سوريا. 30.03.2024, سبوتنيك عربي
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وقال بوبوف، في بيان: "هناك زيادة في أنشطة الاستطلاع والتخريب من جانب الجماعات المسلحة غير الشرعية في منطقة خفض التصعيد في إدلب".وصرح بوبوف، أمس الجمعة، بأن ضربة نفذتها القوات الجوية الروسية دمرت قاعدة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في منطقة سلسلة جبلية في محافظة حمص في سوريا.وجاء في البيان الصادر عن المركز أن "ضربة نفذتها القوات الجوية الروسية دمرت قاعدة للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف وكانوا يختبئون في منطقة سلسلة جبال جبل الساطيح في محافظة حمص".وكان رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أكد سابقا، أن الولايات المتحدة تُعد بمساعدة مسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية في سوريا في الأماكن العامة المزدحمة وضد المؤسسات الحكومية.ووفقا للاستخبارات الروسية فإن "إدارة هذا النشاط الإجرامي تتم من قاعدة التنف العسكرية الأميركية عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق".
https://sputnikarabic.ae/20240329/سلاح-الجو-الروسي-يدمر-قاعدة-للمسلحين-في-سوريا-1087511770.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي
مركز المصالحة الروسي: تزايد نشاط الجماعات المسلحة غير الشرعية في إدلب السورية
أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي يوري بوبوف، اليوم السبت، أن نشاط الجماعات المسلحة غير الشرعية تزايد في منطقة خفض التصعيد بإدلب في سوريا.
وقال بوبوف، في بيان: "هناك زيادة في أنشطة الاستطلاع والتخريب من جانب الجماعات المسلحة غير الشرعية في منطقة خفض التصعيد في إدلب".
وصرح بوبوف، أمس الجمعة، بأن ضربة نفذتها القوات الجوية الروسية دمرت قاعدة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في منطقة سلسلة جبلية في محافظة حمص في سوريا.
وجاء في البيان الصادر عن المركز أن "ضربة نفذتها القوات الجوية الروسية
دمرت قاعدة للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف وكانوا يختبئون في منطقة سلسلة جبال جبل الساطيح في محافظة حمص".
وكان رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أكد سابقا، أن الولايات المتحدة تُعد بمساعدة مسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية في سوريا في الأماكن العامة المزدحمة وضد المؤسسات الحكومية.
ووفقا للاستخبارات الروسية فإن "إدارة هذا النشاط الإجرامي تتم من قاعدة التنف العسكرية الأميركية عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق".