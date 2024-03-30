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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240330/مكتب-زيلينسكي-يشتكي-من-تقدم-القوات-الروسية-1087515682.html
مكتب زيلينسكي يشتكي من تقدم القوات الروسية
مكتب زيلينسكي يشتكي من تقدم القوات الروسية
سبوتنيك عربي
اشتكى ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من أن القوات الروسية تتحرك "أكثر فأكثر"، وأنه في ظل حالة التسليح الحالية لن تتمكن... 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T06:13+0000
2024-03-30T06:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بودولياك: "نحن في موقف دفاعي، وهم يضغطون علينا... إنهم يتحركون أكثر فأكثر، بالإضافة إلى ذلك، نرى كيف يواصلون تسليح وتعزيز أنفسهم وحشد إمداداتهم. لا يمكننا حل المشكلة مع النقص الحالي في الأسلحة".وأضاف بودولياك، أيضًا، أن بعض الدول الغربية "تخشى الانتصار" في هذا الصراع، ورفض إمكانية تجميده.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديوالمدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240329/زيلينسكي-الجيش-الأوكراني-سيتراجع-باستمرار-إذا-لم-تقدم-واشنطن-لكييف-المساعدة-اللازمة-1087511935.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مكتب زيلينسكي يشتكي من تقدم القوات الروسية

06:13 GMT 30.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
اشتكى ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من أن القوات الروسية تتحرك "أكثر فأكثر"، وأنه في ظل حالة التسليح الحالية لن تتمكن أوكرانيا، من مواجهة ذلك.
وقال بودولياك: "نحن في موقف دفاعي، وهم يضغطون علينا... إنهم يتحركون أكثر فأكثر، بالإضافة إلى ذلك، نرى كيف يواصلون تسليح وتعزيز أنفسهم وحشد إمداداتهم. لا يمكننا حل المشكلة مع النقص الحالي في الأسلحة".

ووفقا له، فإن أوكرانيا تستعد "لخيارات مختلفة"، مضيفا في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "لكنهم سيستمرون في التقدم، ودون أسلحة لا يمكننا تدمير لوجستيات الإمداد الخاصة بهم".

وأضاف بودولياك، أيضًا، أن بعض الدول الغربية "تخشى الانتصار" في هذا الصراع، ورفض إمكانية تجميده.
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي: الجيش الأوكراني سيتراجع باستمرار إذا لم تقدم واشنطن لكييف المساعدة اللازمة
أمس, 20:47 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
"درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديو

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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