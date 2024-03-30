https://sputnikarabic.ae/20240330/مكتب-زيلينسكي-يشتكي-من-تقدم-القوات-الروسية-1087515682.html
مكتب زيلينسكي يشتكي من تقدم القوات الروسية
مكتب زيلينسكي يشتكي من تقدم القوات الروسية
سبوتنيك عربي
اشتكى ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من أن القوات الروسية تتحرك "أكثر فأكثر"، وأنه في ظل حالة التسليح الحالية لن تتمكن... 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T06:13+0000
2024-03-30T06:13+0000
2024-03-30T06:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بودولياك: "نحن في موقف دفاعي، وهم يضغطون علينا... إنهم يتحركون أكثر فأكثر، بالإضافة إلى ذلك، نرى كيف يواصلون تسليح وتعزيز أنفسهم وحشد إمداداتهم. لا يمكننا حل المشكلة مع النقص الحالي في الأسلحة".وأضاف بودولياك، أيضًا، أن بعض الدول الغربية "تخشى الانتصار" في هذا الصراع، ورفض إمكانية تجميده.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديوالمدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240329/زيلينسكي-الجيش-الأوكراني-سيتراجع-باستمرار-إذا-لم-تقدم-واشنطن-لكييف-المساعدة-اللازمة-1087511935.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مكتب زيلينسكي يشتكي من تقدم القوات الروسية
اشتكى ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من أن القوات الروسية تتحرك "أكثر فأكثر"، وأنه في ظل حالة التسليح الحالية لن تتمكن أوكرانيا، من مواجهة ذلك.
وقال بودولياك: "نحن في موقف دفاعي، وهم يضغطون علينا... إنهم يتحركون أكثر فأكثر، بالإضافة إلى ذلك، نرى كيف يواصلون تسليح وتعزيز أنفسهم وحشد إمداداتهم. لا يمكننا حل المشكلة مع النقص الحالي في الأسلحة".
ووفقا له، فإن أوكرانيا تستعد "لخيارات مختلفة"، مضيفا في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "لكنهم سيستمرون في التقدم، ودون أسلحة لا يمكننا تدمير لوجستيات الإمداد الخاصة بهم".
وأضاف بودولياك، أيضًا، أن بعض الدول الغربية "تخشى الانتصار" في هذا الصراع، ورفض إمكانية تجميده.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.