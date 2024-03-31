https://sputnikarabic.ae/20240331/اعتقال-3-أشخاص-في-داغستان-بتهمة-التخطيط-لتنفيذ-أعمال-إرهابية-1087546699.html
اعتقال 3 أشخاص في داغستان بتهمة التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية
اعتقال 3 أشخاص في داغستان بتهمة التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية
سبوتنيك عربي
أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، اليوم الأحد، اعتقال 3 أشخاص كانوا يخططون لهجمات إرهابية في جمهورية داغستان. 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T07:20+0000
2024-03-31T07:20+0000
2024-03-31T07:27+0000
روسيا
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وقالت اللجنة: "خلال عملية مكافحة الإرهاب التي تم تنفيذها، صباح اليوم، في محج قلعة وكاسبيسك، تحت قيادة المقر العملياتي للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، اعتقلت السلطات الأمنية ثلاثة أشخاص كانوا يخططون لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية".ووفقا للجنة، فإنه لم تقع إصابات بين السكان أو خسائر بين عناصر الأمن خلال عملية مكافحة الإرهاب.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، محاصرة الأمن الفيدرالي الروسي، أفراد مجموعة إرهابية في شقق عدة بأحياء سكنية في مدينتي محج قلعة وكاسبيسك، في جمهورية داغستان.وقالت اللجنة: "في سياق التدابير العملياتية والتحقيقات في داغستان، تلقت الأجهزة الأمنية معلومات عن مكان وجود أشخاص مسلحين متورطين في نشاط إرهابي، وقد قامت القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الليلة (فجر اليوم الأحد)، بمحصارتهم في شقعدة في أحياء سكنية في محج قلعة وكاسبيسك".وأشارت اللجنة إلى أنه تم التأكيد على إخلاء سكان المنازل المجاورة، ويتم تنسيق عمل قوات إنفاذ القانون من قبل مقر عمليات المركز الوطني لمكافحة الإرهاب.
https://sputnikarabic.ae/20240326/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-إحباط-هجوم-إرهابي-في-مقاطعة-سامارا-فيديو-1087390841.html
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روسيا
اعتقال 3 أشخاص في داغستان بتهمة التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية
07:20 GMT 31.03.2024 (تم التحديث: 07:27 GMT 31.03.2024)
أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، اليوم الأحد، اعتقال 3 أشخاص كانوا يخططون لهجمات إرهابية في جمهورية داغستان.
وقالت اللجنة: "خلال عملية مكافحة الإرهاب التي تم تنفيذها، صباح اليوم، في محج قلعة وكاسبيسك، تحت قيادة المقر العملياتي للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، اعتقلت السلطات الأمنية ثلاثة أشخاص كانوا يخططون لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية".
وأشارت إلى أنه وخلال عملية القبض عليهم، تمت مصادرة أسلحة آلية وذخيرة لها وعبوة ناسفة جاهزة للاستخدام.
ووفقا للجنة، فإنه لم تقع إصابات بين السكان أو خسائر بين عناصر الأمن خلال عملية مكافحة الإرهاب.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، محاصرة الأمن الفيدرالي الروسي، أفراد مجموعة إرهابية في شقق عدة بأحياء سكنية في مدينتي محج قلعة وكاسبيسك، في جمهورية داغستان.
وقالت اللجنة: "في سياق التدابير العملياتية والتحقيقات في داغستان، تلقت الأجهزة الأمنية معلومات عن مكان وجود أشخاص مسلحين متورطين في نشاط إرهابي، وقد قامت القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الليلة (فجر اليوم الأحد)، بمحصارتهم في شقعدة في أحياء سكنية في محج قلعة وكاسبيسك".
وأشارت اللجنة إلى أنه تم التأكيد على إخلاء سكان المنازل المجاورة، ويتم تنسيق عمل قوات إنفاذ القانون من قبل مقر عمليات المركز الوطني لمكافحة الإرهاب.