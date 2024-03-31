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https://sputnikarabic.ae/20240331/الأتراك-يدلون-بأصواتهم-في-الانتخابات-البلدية-الأكثر-مصيرية-لأردوغان-لاستعادة-إدارة-إسطنبول-1087548273.html
الأتراك يدلون بأصواتهم في الانتخابات البلدية الأكثر مصيرية لأردوغان لاستعادة إدارة إسطنبول
الأتراك يدلون بأصواتهم في الانتخابات البلدية الأكثر مصيرية لأردوغان لاستعادة إدارة إسطنبول
سبوتنيك عربي
توجه الناخبون الأتراك، صباح اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية، التي تعتبر مصيرية بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لاستعادة إدارة... 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T07:45+0000
2024-03-31T07:45+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وتم دعوة 61 مليونا و441 ألفا و882 ناخبًا تركيًا للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رؤساء البلديات وأعضاء مجالس المحافظات ومجالس البلديات والمخاتير لمدة 5 سنوات، في 81 ولاية و973 مقاطعة و390 بلدة.ورشح حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، مراد كوروم، وزير البيئة والتطوير العمراني والتغيير المناخي السابق، لينافس مرشح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، أكرم إمام أوغلو، الرئيس الحالي لبلدية إسطنبول الكبرى، وهو المنافس الأشرس الذي يواجهه الرئيس أردوغان.وتعتبر انتخابات البلدية التركية لعام 2024، مهمة ومصيرية بالنسبة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في البلاد، لجهة تعزيز سلطته وقوته في البلاد واستعادة إدارة البلديات في المدن الكبرى وعلى رأسها إسطنبول وأنقرة وإزمير، والتي خسرها عام 2019، عندما فازت المعارضة التركية برئاسة بلديات هذه المدن الرئيسية.وقبل أيام، قال أردوغان: "دعونا نرسلهم إلى التقاعد في 31 مارس(آذار الجاري)، في أنقرة وإسطنبول وإزمير"، في إشارة إلى رؤساء البلديات المعارضين في المدن التركية الثلاث الرئيسية.
https://sputnikarabic.ae/20230601/الهيئة-العليا-للانتخابات-في-تركيا-تعلن-رسميا-فوز-أردوغان--1077636400.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الأتراك يدلون بأصواتهم في الانتخابات البلدية الأكثر مصيرية لأردوغان لاستعادة إدارة إسطنبول

07:45 GMT 31.03.2024
© AFP 2023 / OZAN KOSEمسؤول يقوم بإعداد أوراق الاقتراع خلال الانتخابات البلدية التركية في إسطنبول،31 مارس/ آذار 2024
مسؤول يقوم بإعداد أوراق الاقتراع خلال الانتخابات البلدية التركية في إسطنبول،31 مارس/ آذار 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
مسؤول يقوم بإعداد أوراق الاقتراع خلال الانتخابات البلدية التركية في إسطنبول،31 مارس/ آذار 2024
© AFP 2023 / OZAN KOSE
تابعنا عبر
توجه الناخبون الأتراك، صباح اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية، التي تعتبر مصيرية بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لاستعادة إدارة البلديات الكبرى ومن ضمنها إسطنبول، التي خسرها حزبه عام 2019.
أنطاكيا - سبوتنيك. وتم دعوة 61 مليونا و441 ألفا و882 ناخبًا تركيًا للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رؤساء البلديات وأعضاء مجالس المحافظات ومجالس البلديات والمخاتير لمدة 5 سنوات، في 81 ولاية و973 مقاطعة و390 بلدة.
ورشح حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، مراد كوروم، وزير البيئة والتطوير العمراني والتغيير المناخي السابق، لينافس مرشح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، أكرم إمام أوغلو، الرئيس الحالي لبلدية إسطنبول الكبرى، وهو المنافس الأشرس الذي يواجهه الرئيس أردوغان.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
الهيئة العليا للانتخابات في تركيا تعلن رسميا فوز أردوغان
1 يونيو 2023, 09:34 GMT
وتعتبر انتخابات البلدية التركية لعام 2024، مهمة ومصيرية بالنسبة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في البلاد، لجهة تعزيز سلطته وقوته في البلاد واستعادة إدارة البلديات في المدن الكبرى وعلى رأسها إسطنبول وأنقرة وإزمير، والتي خسرها عام 2019، عندما فازت المعارضة التركية برئاسة بلديات هذه المدن الرئيسية.
وقبل أيام، قال أردوغان: "دعونا نرسلهم إلى التقاعد في 31 مارس(آذار الجاري)، في أنقرة وإسطنبول وإزمير"، في إشارة إلى رؤساء البلديات المعارضين في المدن التركية الثلاث الرئيسية.
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