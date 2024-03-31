https://sputnikarabic.ae/20240331/الجيش-الإسرائيلي-يعترض-هدفا-جويا-مشبوها-قادما-من-سوريا-1087543627.html

الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض هدفا جويا مشبوها قادما من سوريا

الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض هدفا جويا مشبوها قادما من سوريا

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، اعتراض هدفا جويا مشبوها كان في طريقه من الأراضي السورية متجها إلى الأراضي الإسرائيلية. 31.03.2024, سبوتنيك عربي

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موسكو - سبوتنيك. وقال الجيش في بيان نشره على قناته في "تلغرام": "قبل قليل، اعترضت طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي هدفا جويا مشبوها كان في طريقه من سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية".وأضاف الجيش أنه لم يتم تسجيل اختراق هذا الهدف للأجواء الإسرائيلية و" انتهى الحادث".

https://sputnikarabic.ae/20240330/رئيس-بلدية-المطلة-الإسرائيلية-على-الجيش-والحكومة-في-تل-أبيب-أن-يفهما-خسارتنا-لـ-الشمال-1087542150.html

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