https://sputnikarabic.ae/20240331/الجيش-الإسرائيلي-يعترض-هدفا-جويا-مشبوها-قادما-من-سوريا-1087543627.html
الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض هدفا جويا مشبوها قادما من سوريا
الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض هدفا جويا مشبوها قادما من سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، اعتراض هدفا جويا مشبوها كان في طريقه من الأراضي السورية متجها إلى الأراضي الإسرائيلية. 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T00:37+0000
2024-03-31T00:37+0000
2024-03-31T00:37+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال الجيش في بيان نشره على قناته في "تلغرام": "قبل قليل، اعترضت طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي هدفا جويا مشبوها كان في طريقه من سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية".وأضاف الجيش أنه لم يتم تسجيل اختراق هذا الهدف للأجواء الإسرائيلية و" انتهى الحادث".
https://sputnikarabic.ae/20240330/رئيس-بلدية-المطلة-الإسرائيلية-على-الجيش-والحكومة-في-تل-أبيب-أن-يفهما-خسارتنا-لـ-الشمال-1087542150.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم
أخبار سوريا اليوم, العالم
الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض هدفا جويا مشبوها قادما من سوريا
أعلن الجيش الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، اعتراض هدفا جويا مشبوها كان في طريقه من الأراضي السورية متجها إلى الأراضي الإسرائيلية.
موسكو - سبوتنيك. وقال الجيش في بيان نشره على قناته في "تلغرام": "قبل قليل، اعترضت طائرة مقاتلة
تابعة للجيش الإسرائيلي هدفا جويا مشبوها كان في طريقه من سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية".
وأضاف الجيش أنه لم يتم تسجيل اختراق هذا الهدف للأجواء الإسرائيلية و" انتهى الحادث".