https://sputnikarabic.ae/20240331/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-قيادي-في-حزب-الله-بغارة-جنوبي-لبنان-1087562967.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي في "حزب الله" بغارة جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي في "حزب الله" بغارة جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل القيادي في "حزب الله"، إسماعيل الزين، بضربة جوية في جنوب لبنان. 31.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-31T18:17+0000

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ونشر المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، مقطعا لتنفيذ الضربة من الجو، مؤكدا أن "الزين كان مسؤولا بارزا في وحدة الصواريخ المضادة للدبابات بقوة "الرضوان" التابعة لحزب الله".وأضاف البيان، أن الزين "كان مصدرا مهما للمعرفة فيما يتعلق بالصواريخ المضادة للدبابات وكان مسؤولا عن عشرات الهجمات الصاروخية المضادة للدبابات ضد المدنيين الإسرائيليين والمجتمعات وقوات الأمن الإسرائيلية".من جهته، أعلن "حزب الله"، في بيان له، بأنه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد إسماعيل علي الزين "راغب" مواليد عام 1980 من بلدة قبريخا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف العديد من المنازل ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسّع "حزب الله" من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240330/لبنان-يعتزم-إرسال-شكوى-عاجلة-إلى-مجلس-الأمن-بشأن-استهداف-إسرائيل-لدورية-اليونيفيل-1087531083.html

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