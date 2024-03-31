https://sputnikarabic.ae/20240331/الجيش-الروسي-يسقط-3-مقاتلات-أوكرانية-من-طراز-سو-25-و178-مسيرة-1087551504.html
الجيش الروسي يسقط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-25"
الجيش الروسي يسقط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-25"
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية دمرت 3 مقاتلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، من طراز "سو-25" في مطار "فوزنيسنسك". 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T10:36+0000
2024-03-31T10:36+0000
2024-03-31T10:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، في مطار "فوزنيسينسك" في مقاطعة نيكولاييف ثلاث مقاتلات من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".وأشار البيان إلى أنه "تم تدمير مستودعين للذخيرة، وورشة لتجميع وتخزين الطائرات المسيرة، و تحييد القوى العاملة و تدمير المعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في 126 مقاطعة".وتابع البيان: "في اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة القوات الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة". وبحسب بيان الدفاع، فإن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية البشرية خلال الـ24 الساعة الماضية بلغت 760 عسكريا في مناطق مختلفة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديوالمدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240331/القوات-الروسية-تشن-ضربة-جماعية-على-منشآت-البنية-التحتية-للطاقة-في-أوكرانيا-1087551355.html
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روسيا
الجيش الروسي يسقط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-25"
10:36 GMT 31.03.2024 (تم التحديث: 10:59 GMT 31.03.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية دمرت 3 مقاتلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، من طراز "سو-25" في مطار "فوزنيسنسك".
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، في مطار "فوزنيسينسك" في مقاطعة نيكولاييف ثلاث مقاتلات من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".
وأضاف البيان: "خلال النهار، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 178 مسيرة أوكرانية، بالإضافة إلى 23 صاروخًا من أنظمة الإطلاق الصاروخية المتعددة "هيمارس" و "أورغان".
وأشار البيان إلى أنه "تم تدمير مستودعين للذخيرة، وورشة لتجميع وتخزين الطائرات المسيرة، و تحييد القوى العاملة و تدمير المعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في 126 مقاطعة".
وتابع البيان: "في اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة القوات الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة".
وأوضح البيان أنه "في مناطق لينينسكوي وتونينكوي وفوديانوي وبيرديتشي وبيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم صد 9 هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية، وألحقت القوات الروسية بهم خسائر كبيرة"، مشيرة إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 300 جندي ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين، بالإضافة إلى محطة استطلاع وحرب إلكترونية".
وبحسب بيان الدفاع، فإن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية البشرية خلال الـ24 الساعة الماضية بلغت 760 عسكريا في مناطق مختلفة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.