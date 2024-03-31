https://sputnikarabic.ae/20240331/تقرير-إسرائيل-توافق-على-إطلاق-سراح-أسرى-فلسطينيين-مقابل-جثتي-جنديين-من-قواتها-1087544603.html

تقرير: إسرائيل توافق على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل جثتي جنديين من قواتها

تقرير: إسرائيل توافق على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل جثتي جنديين من قواتها

سبوتنيك عربي

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر، بأن "إسرائيل وافقت على إطلاق سراح سجناء فلسطينيين مقابل جثتي جنديين إسرائيليين سقطا بيد حركة حماس، عام... 31.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-31T04:49+0000

2024-03-31T04:49+0000

2024-03-31T04:49+0000

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وقالت هيئة البث، نقلا عن مصادر مشاركة في المفاوضات بشأن المحتجزين لدى حركة "حماس": "قدمت إسرائيل لحماس عرضا يتضمن موافقتها على إطلاق سراح سجناء أمنيين مقابل جثتي جنديين تم احتجازهما لسنوات بعد عملية "الجرف الصامد" في عام 2014 ، هدار جولدن، وأورون شاؤول، لكن الحركة لم تسلم ردها".ووفقا للهيئة، فإن شقيق شاؤول، قال في مقابلة في بداية الحرب: "لا تفوتوا فرصة إعادة أخي مرة أخرى، فقد تم التخلي عن عائلتي".فيما أصدر ذوو وأهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، أمس السبت، بيانا اتهموا فيه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بعرقلة أي اتفاق بشأن ذويهم.وأجرى رئيس الأركان الأمريكي، تشارلز براون، اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أمس السبت، وبحثا معا الخطوط العريضة للعملية العسكرية المحتملة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم أمس السبت، بأن وفدا إسرائيليا سيطير، اليوم الأحد، إلى القاهرة لإجراء محادثات التفاوض بشأن المحتجزين لدى حركة "حماس".ذوو المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس": نتنياهو يمنع التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى

https://sputnikarabic.ae/20240330/محلل-فلسطيني-إسرائيل-ترى-أن-الضفة-تشكل-خطرا-أمنيا-على-مشروعها-الاستيطاني-1087541942.html

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